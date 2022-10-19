WSBK, "süper imtiyaz" sistemini duyurdu
World Superbike, rekabetçi olmakta zorlanan üreticilerin özel şasi parçaları kullanmasına alan açan "süper imtiyaz" sistemini duyurdu.
Değişiklik, FIM Superbike Komisyonu'nun Portimao'daki son toplantısında kabul edildi ve sezonun son yarışlarında küçük bir deneme sürecinden geçecek.
Üreticilerin arasındaki farkları azaltmaya çalışan WSBK, 2018 sezonunda ilk imtiyaz paketini tanıtmıştı. Paket, ayarlanabilir bir devir sınırı ve motor imtiyazlarını içeriyordu.
Önceki imtiyaz sistemi, herhangi bir ana yarışı (Superpole yarışları hariç) ilk üç sırada bitirenler için bir puan sistemi kullanıyordu.
Yeni sisteme göre puanlar her üç hafta sonunda bir hesaplanacak ve artık ilk üç yerine ilk beşi kapsayacak.
Bu puanlar, bir üreticinin yeni "süper imtiyaz paketini" kullanma hakkı kazanıp kazanamayacağını belirlemek için kullanılacak. İmtiyazdan faydalanacak üreticiler, şasi bölümünde farklı parçaları kullanma olanağına sahip olacak.
İmtiyazdan en ciddi fayda sağlaması beklenen üretici ise CBR1000R-R'ın üçüncü senesinde de en dipte yer alan Honda.
Kulisten gelen bilgiler, Honda'nın Pirelli lastikleriyle ciddi bir uyumsuzluk yaşadığını, ancak Honda'nın bu sorunu -normalde yönetmeliklerin homologasyon sürecinden geçmeden kullanılmasına izin vermediği- yeni şasi parçalarıyla çözebileceğini işaret etmekte.
Pirelli yerine Bridgestone lastiklerinin kullanıldığı Suzuka 8 Saat yarışında elde edilen zafer, bu görüşü ciddi anlamda desteklemekte.
#33 Team HRC, Tetsuta Nagashima
Photo by: Jun Goto
Yeni imtiyaz paketi bu yıl atılan ilk adım değil; sezonun ilk yarışlarında komisyondan "test kısıtlamalarını belirlemek için imtiyaz puanlarının kullanılması" kararı çıkmıştı.
Portimao'daki toplantıdan çıkan bir diğer karar ise WSBK'nın kardeş şampiyona MotoGP'yi takip ederek 2024'ten itibaren tüm sınıflarda yüzde 40 sürdürülebilir E40 yakıtını kullanmaya başlaması oldu.
Buna ek olarak, WSBK homologasyonu için fiyat sınırı, dünya çapındaki ekonomik koşullar nedeniyle yükseltilecek. Şu anki sınır 40.000 Euro.
Yeni sınır henüz resmiyet kazanmadı, ancak yakın zamanda tanıtılan 2023 Ducati V4 R Panigale'ye uyum sağlanması açısından 45.000 Euro civarına yükselmesi muhtemel.
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