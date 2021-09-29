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World Superbike Haberler

WSBK seçeneği azalan Sykes, BSB'ye geçmeye hazırlanıyor

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Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Dünya Superbike şampiyonasında devam etmek için seçeneği kalmayan Tom Sykes'ın, 2022 sezonunda Britanya Superbike şampiyonası'na geçiş yapması bekleniyor.

WSBK seçeneği azalan Sykes, BSB'ye geçmeye hazırlanıyor

2013 dünya şampiyonu Sykes, BMW'nin şu anki Ducati pilotu Scott Redding'i kadrosuna katmasının ardından takımdan ayrılacak. Gelecek sene Alman üreticinin iki fabrika M1000RR motosikletinde Scott Redding ve Michael van der Mark yer alacak.

BMW, 2022'de takımda Sykes'a yer vermek için üç motosiklet ile yola devam etme ihtimalini geri çevirse de, Britanyalı pilota kendi uydu takımlarında bir koltuk bulmaya açık olduğunu belirtmişti.

Barcelona'da, Jerez'de yarışmasına engel olan beyin sarsıntısı yaşadığı kazadan hemen önce WSBK sitesine yaptığı açıklamalarda Sykes, 2022'de WSBK'da kalmak için "bir takım ile ilginç bir görüşme" yaptığını söyledi. Bu takımın ise, Jonas Folger ile mücadele eden Bonovo BMW takımı olduğu tahmin ediliyor.

Ancak Motorsport.com'un yorumuna göre bu görüşmeler, bir anlaşma yapılmadan sona erdi. Çünkü Bonovo, 2022 kadrosunda Eugene Laverty ile anlaşmaya sıcak bakıyor, bu durumda ise Folger'in takımdan ayrılması bekleniyor.

 

WSBK'da birkaç farklı seçenek kalması ile beraber, bu ayın başında serinin Silverstone yarışına katılan Sykes'ın, seneye Britanya Superbike Şampiyonası'nda yarışması  bekleniyor.

Aynı WSBK röportajında Sykes, "Silverstone'daki Britanya Superbike şampiyonası yarışını izlemekten keyif aldım ve aynı zamanda oradaki insanlarla konuşma fırsatı yakaladım." dedi.

Motorsport.com'un çıkarımına göre Sykes, 2007 ve 2008'de yarıştığı seriye geri dönüşünde Ducati ve BMW'den teklif aldı.

Haslam da WSBK'dan ayrılabilir, ancak emekli olmayacak

Bir diğer Britanyalı tecrübeli pilot Leon Haslam'ın da 2022'de BSB'ye dönmesi bekleniyor. Bu karar, Honda'nın 2022 kadrosunda İspanyol WSBK çaylakları Iker Lecuona ve Xavi Vierge ile yola devam etme kararının ardından geldi. 

Haslam, BSB'ye uzak değil. 2018'de Britanya Superbike Şampiyonası'nı kazanan Haslam, 2019'da Kawasaki ile yeniden WSBK'ya geçiş yapmıştı. Haslam, geçtiğimiz sene ise Honda fabrika takımına geçiş yapmıştı.

 

Geleceği hakkında konuşan Haslam, "Dürüst olmak gerekirse daha hiçbir şey net değil. Acele etmiyorum. Eğer burada rekabetçi olamazsam, bir müşteri takımıyla veya uydu takımıyla sürüş yapıp rekabetçi olmayacağım bir durumda olmayacağım."

"Eğer böyle bir fırsat varsa, ne güzel, eğer yoksa, başka bir şey yapacağız. Kariyerimde, WSBK'da olma zorunluluğu gerektiren bir konumda değilim."

"Ancak motosikletlere ve yarışlara olan tutkum, daha önce hiç olmadığı kadar fazla ve bu nedenle benim için öncelik rekabetçi olmak. Benim tutkum yarış kazanmak ve gelecek sene, bir şekilde bunu başarmak için mücadele edeceğiz." dedi. 

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