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World Superbike / Algarve Yarış raporu

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

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Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portimao ayağındaki ilk yarışın galibi temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu olurken, Jonathan Rea yarış dışı kaldı.

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, iyi bir startla yerini korumayı başardı ancak ilk virajda dışarı taşınca liderlik Jonathan Rea’e geçti.

Toprak vakit kaybetmeden ilk sektörün sonunda atak yaptı ve liderliği geri aldı. Bu esnada Scott Redding de bu ikiliye yaklaştı ancak üçüncü sırada kaldı.

Bir sonraki turda birbirlerine agresif ataklar yapan Toprak ve Rea, birkaç kez yer değiştirip temas yaşamalarına rağmen Toprak ilk sırayı korudu.

Bitime 17 tur kala ise start düzlüğünde Rea ile Toprak’ı geçen Redding ilk sıraya yükseldi.

Bitime 16 tur kala ise son virajda çok yüksek süratle kaza yapan Rea yarış dışı kaldı ve liderlik savaşında Toprak ile Redding yalnız kaldı.

Rea’in kazasının ardından birkaç tur boyunca Redding’i yakından takip eden temsilcimiz, bitime 10 tur kala yaptığı atakla liderliğe yükseldi.

Bitime 6 tur kala ise Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, podyum mücadelesi verilirken BMW sürücüsü Michael van der Mark’a çarptı ve iki sürücü de yerde kaldı.

Sürücüler ayağa kalkıp motosikletlerine koşarlarken Van der Mark’ın sert şekilde Locatelli’ye omuz atması ilginç görüntülere sebep oldu.

Son turlarda ise Toprak, Redding’in tüm baskısına ve ataklarına rağmen liderliği korumayı başardı ve bu sezonki 11. galibiyetini almayı başardı.

Redding 0.6 saniye geride ikinci olurken, son turun son virajında Alvaro Bautista’nın düşmesiyle 3. sıraya yükselen Loris Baz podyumu tamamlayan isim oldu.

Devamı geliyor...

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha -   25
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 0.691   20
3 France Loris Baz Ducati 10.628   16
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 12.901   13
5 United Kingdom Leon Haslam Honda 13.305   11
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 13.596   10
7 Italy Axel Bassani Ducati 26.961   9
8 Argentina Leandro Mercado Honda 28.826   8
9 Ireland Eugene Laverty BMW 29.654   7
10 France Christophe Ponsson Yamaha 39.061   6
11 Spain Isaac Viñales Kawasaki 39.703   5
12 Italy Samuele Cavalieri Ducati 40.669   4
13 Spain Tito Rabat Kawasaki 41.275   3
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 41.412   2
15 Germany Jonas Folger BMW 52.815   1
16 Belgium Loris Cresson Kawasaki 52.894    
  Spain Alvaro Bautista Honda      
  Netherlands Michael vanderMark BMW      
  Italy Andrea Locatelli Yamaha      
  Italy Gabriele Ruiu BMW      
  Australia Lachlan Epis Kawasaki      
  United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki      
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