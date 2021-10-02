WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, iyi bir startla yerini korumayı başardı ancak ilk virajda dışarı taşınca liderlik Jonathan Rea’e geçti.

Toprak vakit kaybetmeden ilk sektörün sonunda atak yaptı ve liderliği geri aldı. Bu esnada Scott Redding de bu ikiliye yaklaştı ancak üçüncü sırada kaldı.

Bir sonraki turda birbirlerine agresif ataklar yapan Toprak ve Rea, birkaç kez yer değiştirip temas yaşamalarına rağmen Toprak ilk sırayı korudu.

Bitime 17 tur kala ise start düzlüğünde Rea ile Toprak’ı geçen Redding ilk sıraya yükseldi.

Bitime 16 tur kala ise son virajda çok yüksek süratle kaza yapan Rea yarış dışı kaldı ve liderlik savaşında Toprak ile Redding yalnız kaldı.

Rea’in kazasının ardından birkaç tur boyunca Redding’i yakından takip eden temsilcimiz, bitime 10 tur kala yaptığı atakla liderliğe yükseldi.

Bitime 6 tur kala ise Toprak’ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, podyum mücadelesi verilirken BMW sürücüsü Michael van der Mark’a çarptı ve iki sürücü de yerde kaldı.

Sürücüler ayağa kalkıp motosikletlerine koşarlarken Van der Mark’ın sert şekilde Locatelli’ye omuz atması ilginç görüntülere sebep oldu.

Son turlarda ise Toprak, Redding’in tüm baskısına ve ataklarına rağmen liderliği korumayı başardı ve bu sezonki 11. galibiyetini almayı başardı.

Redding 0.6 saniye geride ikinci olurken, son turun son virajında Alvaro Bautista’nın düşmesiyle 3. sıraya yükselen Loris Baz podyumu tamamlayan isim oldu.

Devamı geliyor...

Yarış sonucu: