WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan, bu hafta sonu Portimao’da devam ediyor ve bugün Superpole sıralama turları gerçekleştirildi.

Güneşli ve iyi şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarının büyük bölümünde Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea’in üstünlüğü vardı.

Seansın başlarında 1:40.697’lik bir derece kaydeden Rea, ilk sıraya yükseldi ve son denemelerde bunu 1:40.524’e çekti.

Pole pozisyonu Rea’e gidecek gibi görünüyordu ancak son turunda harika bir performans ortaya koyan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha’sıyla beraber 1:40.219’luk harika bir tur ortaya koydu ve tur rekoruyla pole pozisyonunu almayı başardı.

Böylece Toprak art arda ikinci kez pole pozisyonunu elde etmiş oldu ve 2010’da Cal Crutchlow’dan sonra Yamaha ile art arda pole pozisyonu alan ilk WSBK sürücüsü oldu.

Devamı geliyor...

Superpole Sonucu: