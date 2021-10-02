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World Superbike / Algarve Haberler

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

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Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portimao ayağında pole pozisyonu, tur rekoruyla birlikte temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun oldu

WSBK Portimao: Toprak rekor turuyla pole pozisyonunda!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan, bu hafta sonu Portimao’da devam ediyor ve bugün Superpole sıralama turları gerçekleştirildi.

Güneşli ve iyi şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarının büyük bölümünde Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea’in üstünlüğü vardı.

Seansın başlarında 1:40.697’lik bir derece kaydeden Rea, ilk sıraya yükseldi ve son denemelerde bunu 1:40.524’e çekti.

Pole pozisyonu Rea’e gidecek gibi görünüyordu ancak son turunda harika bir performans ortaya koyan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha’sıyla beraber 1:40.219’luk harika bir tur ortaya koydu ve tur rekoruyla pole pozisyonunu almayı başardı.

Böylece Toprak art arda ikinci kez pole pozisyonunu elde etmiş oldu ve 2010’da Cal Crutchlow’dan sonra Yamaha ile art arda pole pozisyonu alan ilk WSBK sürücüsü oldu.

Devamı geliyor...

 

Superpole Sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 4 1'40.219    
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 5 1'40.524 0.305 0.305
3 United Kingdom Leon Haslam Honda 6 1'40.780 0.561 0.256
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 5 1'40.874 0.655 0.094
5 Netherlands Michael vanderMark BMW 4 1'40.973 0.754 0.099
6 Spain Alvaro Bautista Honda 4 1'41.013 0.794 0.040
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 5 1'41.146 0.927 0.133
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 4 1'41.288 1.069 0.142
9 France Loris Baz Ducati 4 1'41.384 1.165 0.096
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 4 1'41.405 1.186 0.021
11 Italy Axel Bassani Ducati 4 1'41.593 1.374 0.188
12 Argentina Leandro Mercado Honda 4 1'41.599 1.380 0.006
13 Ireland Eugene Laverty BMW 4 1'41.871 1.652 0.272
14 Spain Isaac Viñales Kawasaki 4 1'41.909 1.690 0.038
15 Italy Samuele Cavalieri Ducati 4 1'42.167 1.948 0.258
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 4 1'42.208 1.989 0.041
17 Belgium Loris Cresson Kawasaki 4 1'42.931 2.712 0.723
18 France Christophe Ponsson Yamaha 4 1'42.938 2.719 0.007
19 Germany Jonas Folger BMW 5 1'43.264 3.045 0.326
20 Spain Tito Rabat Kawasaki 5 1'44.000 3.781 0.736
21 Australia Lachlan Epis Kawasaki 4 1'44.755 4.536 0.755
22 Italy Gabriele Ruiu BMW 4 1'44.836 4.617 0.081
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