WSBK Portimao testi: Toprak tur rekorunu kırdı

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Kawasaki sürücüsü Rea, salı günü başlayan testlerin ilk gününde 1:40.722 ile en hızlı zamanı yapan isim oldu. Fakat Çarşamba günü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sahneye çıktı ve 1:39.616 ile tur rekorunu kırdı.

Bu tur, 2021'de Portekiz pistindeki pole pozisyonu derecesinden neredeyse 0.5 saniye daha hızlıydı ve Toprak'ın Rea'i 0.235 saniye ile geride bırakması için yeterli oldu.

Portimao testi, geçen ay Jerez testine katılan Rea ve Kawasaki'den takım arkadaşı Alex Lowes'ün aksine, Yamaha sürücüleri Toprak ve Andrea Locatelli'nin bu yılki ilk testiydi.

Toprak, "Uzun bir aradan sonra ilk kez dün sürüş yaptık ve hem takıma hem de motosiklete geri döndüğüm için çok mutluyum. İlk gün elektronik tarafıyla alakalı güncellemeleri denedik ve her seansta en iyi ayarları bulmaya çalıştık. Ayrıca, [Çarşamba günü] iyi bir ayar bulmak adına epey vakit harcadık. Henüz %100 seviyesinde değiliz çünkü bunların hepsi hâlâ çok yeni."

"Bu adım adım olacak bir şey. Şimdi Yamaha verilere bakacak ve bir sonraki testte tekrar deneme yapacağız. Bu iki günden çok memnunum, yarış lastiğiyle de çok iyi tur zamanları kaydettik." dedi.

Çarşamba öğleden sonrasını bir yarış simülasyonu tamamlayan Rea, "sağlam" olarak yorumladığı testten mutlu ayrıldı.

Ducati'ye geri dönen Alvaro Bautista, testin her iki gününde de geri kalanların en iyisiydi ve Çarşamba günü 1:40.055 ile en iyi üçüncü zamanı yaptı. İspanyol sürücü ayrıca 8. virajda kaza yapıp, kırmızı bayraklara neden oldu ve testi Toprak'ın 0.439 saniye gerisinde bitirdi.

Alex Lowes, ikinci Kawasaki ile dördüncü en hızlı zamanı yaparken, onu salı günü 14. virajda kaza yapan Locatelli takip etti.

Go Eleven ile WSBK'a geçen Philipp Oettl, ilk virajda yaptığı kazaya rağmen, Ducati fabrika sürücüsü Michael Ruben Rinaldi'nin 0.1 saniye önünde altıncı sırada yer aldı.

Klasmanı tamamlayan isimler Gil Yamaha'dan Christophe Ponsson ve Barni Ducati'nin acemi Luca Bernardi oldu.

Portimao test sonuçları:

Poz. Sürücü Motosiklet 1. Gün 2. Gün 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha 1'40.722 1'39.616 2 Jonathan Rea Kawasaki 1'40.621 1'39.851 3 Alvaro Bautista Ducati 1'40.753 1'40.055 4 Alex Lowes Kawasaki 1'41.477 1'40.335 5 Andrea Locatelli Yamaha 1'41.440 1'40.674 6 Philipp Oettl Ducati 1'41.707 1'41.061 7 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'41.261 1'41.143 8 Christophe Ponsson Yamaha 1'43.167 1'42.374 9 Luca Bernardi Ducati 1'44.053 1'42.961