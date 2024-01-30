WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!
BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da gerçekleştirilen testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı.
Kış testlerinin öne çıkan ismi Ducati'nin çaylağı Nicolo Bulega gibi görünüyordu fakat son günde Toprak Razgatlıoğlu fırtınası vardı.
Kış testlerinin final gününde Toprak, 1:39.189'luk bir tur zamanı yakaladı ve Algarve pistinin tur rekorunu kırarak, testleri zirvede kapattı.
Temsilcimiz bu güçlü performansının ardından yeni sezona oldukça iyi bir noktada giriyor. Fakat Bulega'nın çok da geride kalmadığını söylemekte fayda var.
İtalyan sürücü, Toprak'ın sadece 0.086 saniye ardında ikinci oldu ve tüm testleri ilk ikide tamamlamış oldu.
Testin son gününde, son dünya şampiyonu Alvaro Bautista'nın adı bir kez daha en önde yer almadı. Kış testlerinde geride kalan Bautista, testin final gününü 15. sırada tamamladı, ki bu görmeye alışık olmadığımız bir durum. İspanyol sürücü, sakatlıktan kurtulmaya ve yönetmeliklerin getirdiği 7 kg'lık ağırlığın etkisine adapte olmaya çalışıyor.
Gridin geri kalanına bakıldığında, 1:40 barajının altında sekiz sürücü vardı ve grid birbirine yakın göründü. Kışı domine eden iki sürücünün arkasında, son bölümde epey zorlayan ve Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ye raldı.
Britanyalı, tüm testler boyunca geride kalan Kawasaki'ye liderlik etse de, Toprak'ın 0.3 saniye gerisinde kaldı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati
Dominique Aegerter'in hastalığı yüzünden katılamadığı testlerde GRT takımını temsil eden tek isim olan Remy Gardner da iyi bir performansını sürdürdü. Avustralyalı sürücü, Yamaha sürücüleri arasında en iyisiydi ve fabrika sürücüsü Andrea Locatelli'yi geçerek dördüncü oldu.
İkisinin arasında BMW ile beşinci olan Michael van der Mark yer aldı.
Jonathan Rea, Toprak'ın 0.496 saniye gerisinde yedinci en iyi zamanı yaptı ve R1'e olan adaptasyonunu sürdürdü.
Danilo Petrucci Portimao'daki son test gününü sekizinci sırada tamamlarken, BMW Bonovo ikilisi Scott Redding ve Garrett Gerloff ilk onu tamamladı. Böylelikle tüm BMW sürücüleri ilk ona girmiş oldu.
Honda sürücüleri arasında en iyisi 1.2 saniye geride 13. olan Xavi Vierge olurken, uzun zaman sonra pistlere dönen Andrea Iannone 1.4 saniye geride 16. oldu.
VR46 Akademi üyeleri bugün Superbike sürücüleri ile birlikte sürüş yaptılar. Pecco Bagnaia 2. Günü herkesin önünde bitirirken, onu Fabio Di Giannantonio takip etti.
Üçüncü sırada yer alan Franco Morbidelli, 9. virajda kırmızı bayrağa neden olan kötü bir kaza geçirdi, neyse ki yere almadan kurtuldu.
Dördüncü olan Marco Bezzecchi'yi Enea Bastianini ve Luca Marini takip etti. Yedinci sırada Celestino Vietti yer alırken, Andrea Migno en geride yer aldı.
Marc ve Alex Marquez de sürüş yaptı fakat dereceleri kaydedilmedi.
Portimao testleri - WSBK 2. gün sonuçları:
1. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, 1:39,189
2. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,086 sec
3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,332
4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,377
5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,428
6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,469
7. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,496
8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,767
9. Scott Redding (GB), BMW, +0,946
10. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,947
11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,091
12. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,173
13. Xavi Vierge (E), Honda, +1,261
14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,276
15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,456
16. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,465
17. Iker Lecuona (E), Honda, +1,472
18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,520
19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,663
20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,971
21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,287
22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,529
23. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +4,471
24. Adam Norrodin (MAL), Honda, +6,223
MotoGP sürücüleri test sonuçları:
1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:42,778
2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:42,903
3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,065
4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,272
5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,336
6. Luca Marini (I), Honda, 1:43,383
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati
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