WSBK Portimao testi 1. gün: Redding lider, Toprak üçüncü

Dünya Superbike takımları, Jerez'deki iki günlük testin ardından Portimao'ya gittiler ve bugün başlayan teste katıldılar.

Gün boyunca hava açıktı ve test, en başından itibaren kuru zeminde gerçekleşti.

Test, yerel saatle 17:00'de biterken, damalı bayrak sallandığında en hızlı isim Ducati sürücüsü Scott Redding'di. Kawasaki takımı bu testte yer almadı ve pazartesi günü sürüş yapacakları Barcelona'ya geçtiler.

Redding, pazar günkü testte 1:41.179 yaparak, en yakın rakibi Ten Kate sürücüsü Loris Baz'dan tam 0.6 saniye daha iyi bir tur atmayı başardı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk testte olduğu gibi ikinci testte de yine ilk üçte yer almayı başardı. Toprak, Baz'ın sadece 0.1 saniye gerisinde kalırken, onu da yine 0.1 saniye geride Yamaha'dan takım arkadaşı Michael van der Mark takip etti.

Eugene Laverty, ilk kez BMW'yi sürdüğü Portimao'da günü beşinci sırada tamamlarken, Redding'den 1.4 saniye yavaş kaldı. Laverty, BMW ile öğleden sonra motor patlattı ve kırmızı bayraklara neden oldu. Onu takım arkadaşı Tom Sykes takip etti.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Chaz Davies bir kez daha geride kaldı ve günü yedinci sırada noktalayabildi. Davies, çaylak Redding'in turundan 1.5 saniye yavaş kaldı.

Barni Ducati'de Sandro Cortese, Davies'in hemen herisinde sekizinci olurken, onu Leon Haslam ve Garrett Gerloff takip etti.

Alvaro Bautista ise yeni takımı Honda ile 15. sırada yer alabildi.

Die Zeiten vom Test in Portimao (Sonntag):

1. Scott Redding (Ducati) - 1:41.179 Minuten

2. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:41.752

3. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:41.881

4. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:42.057

5. Eugene Laverty (BMW) 1.42.661

6. Tom Sykes (BMW) - 1:42.740

7. Chaz Davies (Ducati) 1:42.749

8. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:42.936

9. Leon Haslam (Honda) 1:42.967

10. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:43.031

11. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:43.218

12. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:43.343

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) - 1:43.490

14. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1:43.533

15. Alvaro Bautista (Honda) 1:43.662

16. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:44.016

17. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) 1:44.035

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.