WSBK Portimao testi: İlk günde Bulega lider, Toprak sadece 0.094 saniye geride!

Nicolò Bulega bıraktığı yerden devam ediyor gibi görünüyor. Jerez testini domine eden Ducati sürücüsü, Portimao'daki iki günlük testin ilkini de zirvede bitirdi.

Dünya Superbike sürücüleri arasında 1:40'ın altına inen tek isim olan Bulega, günü 1:39.913'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı ve güçlü performansını sürdürmüş oldu.

Bu, Bulega'nın arka arkaya üçüncü kez takım arkadaşı ve son dünya şampiyonu Alvaro Bautista'yı geçtiği anlamına geliyor. Jerez'de ağrıları yüzünden istediği turları atamadığını söyleyen Bautista, ilk günün sonunda ancak sekizinci olabildi. Fakat son dünya şampiyonunun sıralama lastiğini kullanmadığını ve diğerlerinden farklı bir program izlediğini söylemek gerekiyor.

Fotoğraf: Aruba.it Racing Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Bautista'nın üst sıralarda yer almadığı seansta, Bulega'nın ilk rakibi giderek tempo yükselten Toprak Razgatlıoğlu oldu. Temsilcimiz, Jerez'de sıralama performansına odaklanmamasına rağmen iyi turlar çıkarmıştı ve Portimao'da da M1000RR'da rekabetçi olduğunu kanıtladı. Günün başında zaman tablosunda lider olan BMW sürücüsü, ilk günü lider Bulega'nın 0.094 saniye ardında bitirdi.

Onu, nihayet resmi Yamaha renk düzeniyle sürüş yapan Jonathan Rea takip etti. Kuzey İrlandalı sürücü, Yamaha'ya adapte olmaya devam ederken, testi 0.148 saniye geride üçüncü bitirdi.

Yamaha fabrika sürücüsünü, GRT Yamaha ile güçlü bir sürüş çıkaran Remy Gardner takip etti. Andrea Locatelli'nin de beşinci olduğu göz önüne alındığında, ilk beşte üç Yamaha sürücüsü yer almış oldu.

Jerez'de iyi bir performans sergileyen Sam Lowes altıncı en iyi zamanı yaparken, Toprak'ın takım arkadaşı Michael vander Mark yedinci oldu.

Sekizinci sırada Bautista yer alırken, ilk on sırayı Honda ile dokuzuncu olan Xavi Vierge ve Kawasaki ile onuncu olan Alex Lowes tamamladı.

Jerez testinden sonra 2023'te olduğu gibi aynı sorunlardan şikayet eden Danilo Petrucci için karmaşık bir gündü. Barni ile yarışan Petrucci 16. olurken, Andrea Iannone Jerez'in aksine geride kaldı ve 17. olabildi.

Superbike testi sırasında MotoGP Akademi sürücüleri de Portimao'da yol motosikletleriyle piste çıktı. En iyisi, Ducati Panigale V4S ile 1:43.090 yapan Pecco Bagnaia olurken, Honda ile sürüş yapan Luca Marini ikinci oldu.

İtalyan sürücüyü Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ve Enea Bastianini takip etti.

Pistte MotoGP efsanesi Valentino Rossi de vardı. İtalyan sürücü, son MotoGP şampiyonunun bir buçuk saniye gerisinde kaldı.

Testte Alex ve Marc Marquez kardeşler de sürüş yaptılar.

WSBK test sonuçları:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,912

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,094

3. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,148

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,355

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,357

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,550

7. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,723

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,760

9. Xavi Vierge (E), Honda, +0,816

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,866

11. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,114

12. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,126

13. Iker Lecuona (E), Honda, +1,131

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,168

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,170

16. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,239

17. Andrea Iannone(I), Ducati, +1,295

18. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,392

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +1,571

20. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,823

21. Sylvain Guintoli (F), BMW, +2,189

22. Bradley Smith (GB), BMW, +2,979

23. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,410

Supersport test sonuçları:

1. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:43,806

2. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:44,815

3. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:45,161

MotoGP test sonuçları:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,090

2. Luca Marini (I), Honda, 1:43,351

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,429

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,622

5. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:43,664

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:43,740

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:44,703

– Marc Marquez (E), Ducati, -

– Alex Marquez (E), Ducati,-