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World SUPERBIKE / Portimao Ocak testi / Test raporu

WSBK Portimao testi 2. gün: En hızlısı Toprak Razgatlıoğlu!

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WSBK Portimao testi 2. gün: En hızlısı Toprak Razgatlıoğlu!
Ekleyen:
27 Oca 2020 17:55

Yamaha Dünya Superbike sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Pazartesi günkü testi ilk sırada tamamladı ve Portimao testlerinin en hızlı ismi oldu.

Jerez'de gerçekleştirilen ilk testten kısa bir süre sonra Portimao'da ikinci bir test daha yapıldı ve ilk günün lideri Scott Redding olurken, ikinci günde temsilcimiz Toprak Razgatloğlu'nun üstünlüğü vardı.

Temsilcimiz, bugün yapılan testin ilk bölümünde 1:41.864'le yaparak zirveye oturmayı başardı ve ardından 1:41.339'a kadar indi.

Son bölümde dereceler hızla gelişirken, Loris Baz 1:40.994, Redding ise 1:40.883 yaparak liderliği aldılar. Ancak temsilcimiz son zaman turunda 1:40.804 yaptı ve günün hem de testlerin en hızlısı oldu.

Temsilcimizin en yakın rakibi, ilk günün lideri olan ve testlerde şimdiye kadar etkileyici bir görüntü çizen son Britanya Superbike şampiyonu Redding oldu.

Redding'in 0.1 saniye gerisinde Baz yer alırken, onu da 0.4 saniye geriden Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark takip etti.

Ducati'den Chaz Davies, ikinci günde tempo yükseltti ancak takım arkadaşı Redding'in 0.7 saniye gerisinde beşinci oldu.

Honda sürücüsü Leon Haslam'ın altıncı olduğu seansta, BMW sürücüleri Tom Sykes ile Eugene Laverty yedinci ve sekizinci oldu.

Honda, ilk testte yağmurlu koşullar nedeniyle istediği kadar tur atamasa da, Portimao'da yeni güncellemeleri başarıyla test etti. Bununla birlikte geçen yıl harika bir performans gösteren Alvaro Bautista, Honda ile ikinci günü bir kez daha gerilerde tamamladı ve 16. sırada yer aldı.

Frederico Caricasulo'nun dokuzuncu olduğu seansta, takım arkadaşı Garrett Gerloff onuncu oldu.

Son dünya şampiyonu ve Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ve takım arkadaşı Alex Lowes, Barcelona'daki çekim gününden ötürü testte yer almadılar.

Çeviri: İnci Beğen

2. gün sonuçları:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) - 1:40.804 Minuten

2. Scott Redding (Ducati) - 1:40.883

3. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:40.994

4. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:41.426

5. Chaz Davies (Ducati) - 1:41.599

6. Leon Haslam (Honda) - 1:41.655

7. Tom Sykes (BMW) - 1:41.786

8. Eugene Laverty (BMW) - 1:41.990

9. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1.42.030

10. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:42.045

11. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:42.309

12. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:42.462

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) - 1:42.802

14. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:43.458

15. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:43.480

16. Alvaro Bautista (Honda) - 1:43.559

17. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:43.804

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Etkinlik Portimao Ocak testi
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Yamaha Pata
Editör Lewis Duncan

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