WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü

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2023 World Superbike sezonu, geçtiğimiz hafta sonu İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen 2 günlük test ile başlamıştı. Yamaha ve Toprak, bu testlerin iki gününde de en hızlı zamanı kaydetmişti.

Jerez testlerinde yaşananları kaçırdıysanız, raporlarımıza göz atabilirsiniz.

WSBK padoğu, Jerez testlerinden 1 hafta sonra Portekiz'e geldi ve Portimao Pisti'ndeki 2 günlük test başladı. Dün gerçekleştirilen ilk seansta fabrika Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi en hızlı sürücü olmuştu.

Bugün gerçekleştirilen son seanslarla birlikte Portiamo testi de tamamlandı. Sürücüler, 20-21 Şubat'ta sezonun ilk yarışı öncesinde Phillip Adası'nda tekrar test için piste çıkacaklar.

2023 WSBK sezonu ile ilgili tüm gelişmeler ve açıklamalar için sitemizi takip edebilirsiniz.

Toprak Razgatlıoğlu ve yeni 2023 renk düzeniyle Yamaha YZF R1 Fotoğraf: worldsbk.com

Test raporu

Portiamo testlerinin son gününde dereceler tıpkı ilk günde olduğu gibi oldukça rekabetçiydi. Tam 4 sürücü, 2022 sezonunda Jonathan Rea tarafından kaydedilen pole derecesini geçmeyi başardı, hem de daha testlerde olmamıza rağmen!

Jonathan Rea, Rinaldi, Bautista ve Toprak; geçtiğimiz yılki pole derecesini geçmeyi başardılar ve kış aylarında zirvedeki motosikletlerin ne kadar geliştiğini gözler önüne serdiler.

Her ne kadar testlerde olsak da sürücüler gerçekten altlarındaki canavarları sınırlarına kadar zorluyorlardı. Son şampiyon Bautista ise 2023 motosikletinin sınırlarını öğrenmeye devam ettiği sabah seansında kaza yaptı. 7. virajda kendisini yerde bulan İspanyol sürücü, ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Bu ufak kaza test programını biraz olumsuz etkilese de Ducati oldukça verimli ve üretken bir günü daha arkasında bıraktı. Egzozu ve kanatçıkları yeniden tasarlanan Pangale V4, düzlüklerde geçen seneden daha hızlı değil ancak güç aktarımı konusunda gelişim olduğunu söylemek mümkün.

Bu da hem sürüşü daha kolay hâle getiriyor hem de uzun sürüşlerde lastiklerin ömrünü uzatıyor. Bautista ve Rinaldi, Jerez ve Portiamo testlerinde 2023 motosikletini fazlasıyla test edebildiler ve açıkçası ikisi de motosiklet üzerinde rahat gözüküyorlar, motosikletlerindeki gelişimden de memnunlar.

Bautista'ya ek olarak Rinaldi de bu yıl motosiklette daha rahat gözüküyor ve Avrupa testlerinde güçlü performanslar sergiledi. Rinaldi'nin özellikle yarış temposunda güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Michael Ruben Rinaldi Fotoğraf: worldsbk.com

Günün sonunda da en hızlı derece fabrika Ducati sürücüsü Bautista'ya aitti. İspanyol sürücü, Portimao Pisti'ni 1:39.035 saniyede turlayarak WSBK pist rekorunu kırmayı başardı ve 1:38'lere inen ilk WSBK sürücüsü olmaya çok ama çok yaklaştı.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea sadece 0.009 saniye geride ikinciydi. Rea, özellikle tek tur temposunda Ducati'lerle mücadele edebilse de yarış temposunda gerilerde kaldı. Salı gününün en hızlısı Rinaldi ise takım arkadaşının 0.109 saniye gerisinde üçüncüydü.

Diğer tüm test günlerinde olduğu gibi Toprak bugün de motosikletin arka tarafına odaklandı ve viraj çıkışlarındaki çekişi artırmak üzere çalışıldı. Temsilcimiz testleri liderin 0.406 saniye gerisinde dördüncü sırada noktaladı. Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli ise ilk 5'i tamamlıyordu.

Fotoğraf: worldsbk.com

Honda ve Iker Lecuona düne kıyasla daha pozitif bir gün geçirdiler. Lecuona, Honda'yı ilk 6'ya taşımayı başardı.

2021 Moto2 şampiyonu Remy Gardner ise yedinciydi. Onu Xavi Vierge ve Tom Skyes takip ettiler. Diğer fabrika Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ise liderin 1.5 saniye gerisinde ilk 10'u tamamladı ve kötü bir günü arkasında bıraktı.

WSBK Portiamo testi - 2. gün sonuçları:

1. Alvaro Bautista (Ducati) - 1:39.035

2. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,009 (sn)

3. Michael Rinaldi (Ducati) +0,109

4. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) +0,406

5. Andrea Locatelli (Yamaha) +0,670

6. Iker Lecuona (Honda) +0,768

7. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +1,167

8. Xavi Vierge (Honda) +1,202

9. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +1,551

10. Alex Lowes (Kawasaki) +1,564

11. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,617

12. Michael van der Mark (BMW) +1,676

13. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,754

14. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,788

15. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,809

16. Scott Redding (BMW) +1,967

17. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +2,183

18. Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) +2,258

19. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) +2,359

20. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +2,404

21. Eric Granado (MIE-Honda) +4,215

22. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +4,590

World SSP

WSBK sürücülerinin yanı sıra World Supersport sürücüleri de Portiamo'da pistteydi. Ducati testlerin ikinci gününü de domine etti ve Nicola Bulega yine en hızlı zamanı kaydetti.

Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Can Öncü ise dört motosiklet birden test etmeye devam etti ve en hızlı dördüncü zamana sahipti.