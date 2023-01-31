WSBK Portimao testi 1. gün: Rinaldi en hızlısı, ilk üç 0.068 saniye içerisinde, Toprak dördüncü

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2023 World Superbike sezonu, geçtiğimiz hafta sonu İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen 2 günlük test ile başlamıştı. Yamaha ve Toprak, bu testlerin iki gününde de en hızlı zamanı kaydetmişti.

Jerez testlerinde yaşananları kaçırdıysanız, raporlarımıza göz atabilirsiniz.

WSBK padoğu, Jerez testlerinden 1 hafta sonra Portekiz'e geldi ve Portimao Pisti'ndeki 2 günlük test başladı. Çarşamba günü son bulacak Portimao testlerinin ardından takımlar, 20-21 Şubat'ta sezonun ilk yarışı öncesinde Phillip Adası'nda tekrar test için piste çıkacaklar.

2023 WSBK sezonu ile ilgili tüm gelişmeler ve açıklamalar için sitemizi takip edebilirsiniz.

Test raporu

Portimao'daki testlerin ilk gününde motorlar yine erken saatte çalıştırıldı ve sabahın erken saatlerinde piste çıkıldı.

Sabah seansında 2 kez kırmızı bayrakların çıktığını gördük. İlk olarak fabrika Kawasaki pilotu Alex Lowes 10. virajda kaza yaptı, sonrasında ise fabrika Honda sürücüsü Xavi Vierge 13. virajda motosikletinden düştü. Neyse ki iki sürücü de iyiydi ve kazanın ardından 2. motosikletleriyle yeniden piste çıkabildiler.

Yamaha cephesinde Portekiz'deki ilk gün oldukça yoğun ve üretken geçti. Yeni 2023 düzeniyle ilk kez piste çıkan ekipte Locatelli 85 tur kaydederken, odak noktası yine motosikletin arka tarafıydı. Yamaha ve Toprak, bugün motosikletin arka tarafına odaklandılar ve daha çok arka taraftaki yol tutuşu ile viraj çıkışındaki çekişi artırmak üzerine çalışıldı.

Toprak Razgatlıoğlu ve yeni 2023 renk düzeniyle Yamaha YZF R1 Fotoğraf: Worldsbk.com

Kawasaki, Jerez testlerindeki güçlü görüntüsünü Portekiz'e de taşıdı. Lowes'un sabah seansındaki kazası 1. motosiklete ağır hasar verse de pozitif bir günün geride kaldığını söylemek mümkün. Takımın daha verimli hâle gelmesini hedefleyen marka, personel alımları ve yeni çalışma sistemleri sayesinde daha verimli bir takım yapısı oluşturmak için çalışıyor ve testlerde yeni takım yapısını da deniyor.

Ducati de kesinlikle güçlü bir gün geçirdi. Özellikle Rinaldi'nin motosiklette rahat olduğunda neler yapabileceğini gösterdiği bir gün oldu. 2023 model Panigale V4'te rahat gözüken Rinaldi, 2023 sezonunda şampiyonluk adaylarından biri olabilir.

Rinaldi'nin takım arkadaşı, son şampiyon Alvaro Bautista da sorunsuz bir günü geride bıraksa da günün sonunda takım arkadaşının arkasında kaldı.

Gün içerisinde liderlik birçok kez el değiştirdi. Bautista, Rea, Rinaldi ve Toprak arasında liderlik çokça kez el değiştirse de günün sonunda en hızlı derece 1:39.639 yapan Rinaldi'den geldi. Seansın son dakikalarındaki turuyla en hızlı isim olan Rinaldi, ayrıca 2022 sezonundaki bu pistteki pole derecesini de daha ilk günden geçmeyi başardı.

Jonathan Rea sadece 0.061 saniye geride ikinci olurken, son şampiyon Bautista 0.068 saniye geride üçüncüydü.

Alvaro Bautista, Pangale V4 Fotoğraf: Worlsbk.com

Yamaha sürücüleri günü arka arkaya tamamladılar. Toprak liderin 0.2 saniye kadar gerisinde dördüncü en hızlı zamanı kaydetti, Locatelli ise takım arkadaşının 0.130sn kadar gerisinde ilk 5'i tamamladı.

Honda'da Xavi Vierge, sabah seansındaki kazasına rağmen 0.414 saniye geride altıncı olmayı başardı ve en hızlı Honda sürücüsüydü.

Sabah seansında kaza yapan bir diğer isim olan Lowes ise yedinciydi. Honda sürücüsü Iker Lecuona sekizinci olurken, 2021 Moto2 şampiyonu Remy Gardner dokuzuncuydu. Gardner, WSBK'a giderek daha çok alışmaya devam ediyor. BMW sürücüsü Garrett Gerloff ise ilk 10'u tamamladı ve en hızlı BMW sürücüsü oldu.

Portiamo testleri, Çarşamba günü gerçekleştirilecek seansların ardından sona erecek.

WSBK Portiamo testi 1. gün sonuçları:

1. Michael Rinaldi (Ducati) - 1:39.639

2. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,061 (sn)

3. Alvaro Bautista (Ducati) +0,068

4. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) +0,212

5. Andrea Locatelli (Yamaha) +0,348

6. Xavi Vierge (Honda) +0,414

7. Alex Lowes (Kawasaki) +0,625

8. Iker Lecuona (Honda) +0,942

9. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +1,028

10. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +1,059

11. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,098

12. Scott Redding (BMW) +1,110

13. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,207

14. Michael van der Mark (BMW) +1,236

15. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +1,682

16. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,793

17. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +1,939

18. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) +2,343

19. Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) +2,761

20. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +2,811

21. Eric Granado (MIE-Honda) +4,311

22. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +4,603

World SSP

WSBK'ın yanı sıra World Supersport sürücüleri de Portiamo'da pistteydi. Portekiz'deki ilk günü Ducati domine etti. İtalyan marka ilk 3 sırayı alırken, Nicolo Bulega yarım saniye farkla en hızlı sürücü oldu. Federico Caricasulo ise ikinci sıradaydı.

Kawasaki Puccetti Racing sürücüsü Can Öncü ise Jerez testlerindeki güçlü performansının ardından 2023 sezonu öncesinde dört motosiklet birden test etmeye devam ediyor. Temsilcimiz, Portimao'daki ilk günü ise 7. sırada tamamladı.