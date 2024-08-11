Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
World Superbike Algarve

WSBK Portimao Superpole yarışı: Toprak Razgatlıoğlu, arka arkaya 12 galibiyetle tüm zamanların rekorunu kırdı!

Portimao'da gerçekleştirilen WSBK Superpole yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, sıcak şartlarda gerçekleştirilen Superpole yarışına ilk sıradan başladı.

Danilo Petrucci, iyi bir startla liderliği alırken, Toprak hem Petrucci hem de Alex Lowes'un gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

Toprak ilk turun ardından ilk viraja gelirken hem Lowes hem de Petrucci'yi harika bir hamle ile geçerek liderliği aldı.

Lowes'un da Petrucci'yi geçmesiyle yeni sıralama Toprak, Lowes ve Petrucci şeklinde oldu.

Toprak liderliği almasının ardından farkı yavaş yavaş açarak bir saniyenin üzerinde bir fark yaratmış oldu.

Lowes ise tempo kaybetmeye başlayarak Petrucci'nin baskısı altına girdi. Bitime beş tur kala atak yapan Petrucci, ikinciliği eline geçirdi.

Arkasındaki mücadeleden faydalanan Toprak, hatasız bir ikinci bölüm geçirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu ikinci, arka arkaya ise 12. galibiyetini elde etti.

Toprak böylelikle WSBK tarihinde arka arkaya 12 yarış kazanan tek isim olarak tarihe geçti.

Petrucci, son bölümde Lowes'un baskısına rağmen ikinciliğini koruyarak bu hafta sonu sergilediği güçlü performansı ikincilikle taçlandırdı.

Üçüncülük için verilen yoğun savaşı Lowes kazanırken, Michael van der Mark bu yılki en iyi hafta sonunu geçirdiği Portimao'da Superpole yarışını dördüncü bitirdi.

Ducati fabrika sürücülerinin biraz zorlandığı hafta sonunda ufak bir hastalığı bulunan Nicolo Bulega beşinci, Alvaro Bautista ise ancak altıncı olabildi.

Xavi Vierge, Honda'ya yedinciliği getirirken, ilk onu, Dominique Aegerter, Andrea Iannone ve Jonathan Rea tamamladı.

Hafta sonunun son yarışı bugün TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 0

-

       12
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0

2.980

       9
3 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0

3.251

       7
4 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0

3.272

       6
5 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 0

3.563

       5
6 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 0

3.729

       4
7 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0

8.025

       3
8 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 0

9.769

       2
9 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 0

9.823

       1
10 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 0

9.942

        
11 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0

10.081

        
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 0

10.944

        
13 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 0

12.835

        
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0

12.902

        
15 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

15.281

        
16 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 0

15.470

        
17 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 0

15.599

        
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0

15.939

        
19 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 0

18.419

        
20 Malaysia H. Syahrin JDT Racing Team 10 Ducati 0

21.380

        
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 0

21.643

        
22
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 0

32.605

        
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak: "İyi bir yarış ayarı yapamasak da kazandık"

Öne Çıkan Yorumlar

Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!

WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!

World Superbike
Algarve
WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!
Toprak: "İyi bir yarış ayarı yapamasak da kazandık"

Toprak: "İyi bir yarış ayarı yapamasak da kazandık"

World Superbike
Algarve
Toprak: "İyi bir yarış ayarı yapamasak da kazandık"
WSBK Portimao 2. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak sorun yaşadı

WSBK Portimao 2. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak sorun yaşadı

World Superbike
Algarve
WSBK Portimao 2. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak sorun yaşadı

Son Haberler

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

F1 Formula 1
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"
Monza pistinde önemli değişiklikler var

Monza pistinde önemli değişiklikler var

F1 Formula 1
İtalya GP
Monza pistinde önemli değişiklikler var
Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

F1 Formula 1
Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye