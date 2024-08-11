WSBK Portimao Superpole yarışı: Toprak Razgatlıoğlu, arka arkaya 12 galibiyetle tüm zamanların rekorunu kırdı!
Portimao'da gerçekleştirilen WSBK Superpole yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, sıcak şartlarda gerçekleştirilen Superpole yarışına ilk sıradan başladı.
Danilo Petrucci, iyi bir startla liderliği alırken, Toprak hem Petrucci hem de Alex Lowes'un gerisinde üçüncü sıraya geriledi.
Toprak ilk turun ardından ilk viraja gelirken hem Lowes hem de Petrucci'yi harika bir hamle ile geçerek liderliği aldı.
Lowes'un da Petrucci'yi geçmesiyle yeni sıralama Toprak, Lowes ve Petrucci şeklinde oldu.
Toprak liderliği almasının ardından farkı yavaş yavaş açarak bir saniyenin üzerinde bir fark yaratmış oldu.
Lowes ise tempo kaybetmeye başlayarak Petrucci'nin baskısı altına girdi. Bitime beş tur kala atak yapan Petrucci, ikinciliği eline geçirdi.
Arkasındaki mücadeleden faydalanan Toprak, hatasız bir ikinci bölüm geçirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu ikinci, arka arkaya ise 12. galibiyetini elde etti.
Toprak böylelikle WSBK tarihinde arka arkaya 12 yarış kazanan tek isim olarak tarihe geçti.
Petrucci, son bölümde Lowes'un baskısına rağmen ikinciliğini koruyarak bu hafta sonu sergilediği güçlü performansı ikincilikle taçlandırdı.
Üçüncülük için verilen yoğun savaşı Lowes kazanırken, Michael van der Mark bu yılki en iyi hafta sonunu geçirdiği Portimao'da Superpole yarışını dördüncü bitirdi.
Ducati fabrika sürücülerinin biraz zorlandığı hafta sonunda ufak bir hastalığı bulunan Nicolo Bulega beşinci, Alvaro Bautista ise ancak altıncı olabildi.
Xavi Vierge, Honda'ya yedinciliği getirirken, ilk onu, Dominique Aegerter, Andrea Iannone ve Jonathan Rea tamamladı.
Hafta sonunun son yarışı bugün TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|0
|
-
|12
|2
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|0
|
2.980
|9
|3
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|0
|
3.251
|7
|4
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|0
|
3.272
|6
|5
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|0
|
3.563
|5
|6
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|0
|
3.729
|4
|7
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|0
|
8.025
|3
|8
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|0
|
9.769
|2
|9
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|0
|
9.823
|1
|10
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|0
|
9.942
|11
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|0
|
10.081
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|0
|
10.944
|13
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|0
|
12.835
|14
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|0
|
12.902
|15
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|0
|
15.281
|16
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|0
|
15.470
|17
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|0
|
15.599
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|0
|
15.939
|19
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|0
|
18.419
|20
|H. Syahrin JDT Racing Team
|10
|Ducati
|0
|
21.380
|21
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|0
|
21.643
|22
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|0
|
32.605
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