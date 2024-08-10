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Sıralama turları raporu
World Superbike Algarve

WSBK Portimao Superpole: Toprak art arda 4. kez pole'de!

World Superbike Şampiyonasının 7. ayağı olan Portekiz Portimao'daki Superpole seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunu aldı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz'in Portimao kentinde gerçekleştirilen WSBK'nin 7. ayağında Algarve pistinde 15 dakika sürecek olan Superpole sıralama turları başladı.

Pit yolu açılır açılmaz sürücüler sırasıyla piste çıkmaya başladılar.

İlk derece van der Mark'tan geldi, ardından temsilcimiz Toprak 1:39.870'lik derecesiyle 1:40'ın altına inen ilk sürücü oldu ve zirveye yerleşti.

Nicola Bulega attığı 1:40.279'luk derecesiyle ikinci sıraya yerleşti. Ardından Danilo Petrucci Bulega'yı geride bırakarak attığı turla Toprak'ın 0.268 saniye ardına yerleşti ve ikinciliği aldı.

Bu esnada Iker Lecuona ilk virajda bir kaza yaparak çakıl havuzuna çıktı ancak motoruna binerek pite dönmeyi başardı.

İlk hakların ardından ilk 5'i Toprak, Petrucci, Bulega, Lowes ve Bautista oluşturdu.

Pite giren pilotlar son 4 dakikaya girilirken ikinci turlarını atmak üzere piste çıktılar.

Lowes, Toprak'ın ardından 1:40'ın altına inen ikinci pilot oldu 1:39.887'lik süresiyle ikinciliğe yerleşti. Toprak da attığı turla derecesini geliştirerek 1:39.783'lük süresiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Toprak'ın takım arkadaşı van der Mark da tur zamanıyla 5. sıraya yerleşti.

Iker Lecuola tur atarken bu sefer 14. virajda kaza yaptı ve motorsikletinden düştü ancak bu kaza sarı bayraklara neden olmadı.

6. sıraya kadar gerileyen Bulega kendi derecesini geliştirerek 3. sıraya yerleşti. Ancak ardından Petrucci de tur zamanını geliştirerek 3'üncülüğü ondan aldı.

Toprak attığı son turda derecesini geliştiremese de attığı ilk tur zamanı pole pozisyonu alması için yeterli oldu ve böylece temsilcimiz Toprak art arda dördüncü pole pozisyonunu almış oldu.

Lowes, Petrucci, Bulega ve van der Mark sırasıyla ilk 5'i tamamladılar.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 6

1'39.783

   165.671
2 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 6

+0.104

1'39.887

 0.104 165.499
3 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 6

+0.188

1'39.971

 0.084 165.359
4 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 6

+0.344

1'40.127

 0.156 165.102
5 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 6

+0.463

1'40.246

 0.119 164.906
6 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 6

+0.578

1'40.361

 0.115 164.717
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 6

+0.603

1'40.386

 0.025 164.676
8 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 6

+0.615

1'40.398

 0.012 164.656
9 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 6

+0.688

1'40.471

 0.073 164.537
10 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 6

+0.722

1'40.505

 0.034 164.481
11 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 5

+0.735

1'40.518

 0.013 164.460
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 5

+0.755

1'40.538

 0.020 164.427
13 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 6

+0.809

1'40.592

 0.054 164.339
14 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 7

+0.825

1'40.608

 0.016 164.312
15 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 7

+0.992

1'40.775

 0.167 164.040
16 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 6

+1.030

1'40.813

 0.038 163.978
17 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 7

+1.066

1'40.849

 0.036 163.920
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 5

+1.200

1'40.983

 0.134 163.702
19 Malaysia H. Syahrin JDT Racing Team 10 Ducati 6

+1.729

1'41.512

 0.529 162.849
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 6

+1.838

1'41.621

 0.109 162.675
21 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 6

+2.986

1'42.769

 1.148 160.857
22
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 6

+3.398

1'43.181

 0.412 160.215
23 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 4

+3.525

1'43.308

 0.127 160.018
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