WSBK Portimao Superpole: Toprak art arda 4. kez pole'de!
World Superbike Şampiyonasının 7. ayağı olan Portekiz Portimao'daki Superpole seansında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunu aldı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Portekiz'in Portimao kentinde gerçekleştirilen WSBK'nin 7. ayağında Algarve pistinde 15 dakika sürecek olan Superpole sıralama turları başladı.
Pit yolu açılır açılmaz sürücüler sırasıyla piste çıkmaya başladılar.
İlk derece van der Mark'tan geldi, ardından temsilcimiz Toprak 1:39.870'lik derecesiyle 1:40'ın altına inen ilk sürücü oldu ve zirveye yerleşti.
Nicola Bulega attığı 1:40.279'luk derecesiyle ikinci sıraya yerleşti. Ardından Danilo Petrucci Bulega'yı geride bırakarak attığı turla Toprak'ın 0.268 saniye ardına yerleşti ve ikinciliği aldı.
Bu esnada Iker Lecuona ilk virajda bir kaza yaparak çakıl havuzuna çıktı ancak motoruna binerek pite dönmeyi başardı.
İlk hakların ardından ilk 5'i Toprak, Petrucci, Bulega, Lowes ve Bautista oluşturdu.
Pite giren pilotlar son 4 dakikaya girilirken ikinci turlarını atmak üzere piste çıktılar.
Lowes, Toprak'ın ardından 1:40'ın altına inen ikinci pilot oldu 1:39.887'lik süresiyle ikinciliğe yerleşti. Toprak da attığı turla derecesini geliştirerek 1:39.783'lük süresiyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Toprak'ın takım arkadaşı van der Mark da tur zamanıyla 5. sıraya yerleşti.
Iker Lecuola tur atarken bu sefer 14. virajda kaza yaptı ve motorsikletinden düştü ancak bu kaza sarı bayraklara neden olmadı.
6. sıraya kadar gerileyen Bulega kendi derecesini geliştirerek 3. sıraya yerleşti. Ancak ardından Petrucci de tur zamanını geliştirerek 3'üncülüğü ondan aldı.
Toprak attığı son turda derecesini geliştiremese de attığı ilk tur zamanı pole pozisyonu alması için yeterli oldu ve böylece temsilcimiz Toprak art arda dördüncü pole pozisyonunu almış oldu.
Lowes, Petrucci, Bulega ve van der Mark sırasıyla ilk 5'i tamamladılar.
Seans Sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|6
|
1'39.783
|165.671
|2
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|6
|
+0.104
1'39.887
|0.104
|165.499
|3
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|6
|
+0.188
1'39.971
|0.084
|165.359
|4
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|6
|
+0.344
1'40.127
|0.156
|165.102
|5
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|6
|
+0.463
1'40.246
|0.119
|164.906
|6
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|6
|
+0.578
1'40.361
|0.115
|164.717
|7
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|6
|
+0.603
1'40.386
|0.025
|164.676
|8
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|6
|
+0.615
1'40.398
|0.012
|164.656
|9
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|6
|
+0.688
1'40.471
|0.073
|164.537
|10
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|6
|
+0.722
1'40.505
|0.034
|164.481
|11
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|5
|
+0.735
1'40.518
|0.013
|164.460
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|5
|
+0.755
1'40.538
|0.020
|164.427
|13
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|6
|
+0.809
1'40.592
|0.054
|164.339
|14
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|7
|
+0.825
1'40.608
|0.016
|164.312
|15
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|7
|
+0.992
1'40.775
|0.167
|164.040
|16
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|6
|
+1.030
1'40.813
|0.038
|163.978
|17
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|7
|
+1.066
1'40.849
|0.036
|163.920
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|5
|
+1.200
1'40.983
|0.134
|163.702
|19
|H. Syahrin JDT Racing Team
|10
|Ducati
|6
|
+1.729
1'41.512
|0.529
|162.849
|20
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|6
|
+1.838
1'41.621
|0.109
|162.675
|21
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|6
|
+2.986
1'42.769
|1.148
|160.857
|22
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|6
|
+3.398
1'43.181
|0.412
|160.215
|23
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|4
|
+3.525
1'43.308
|0.127
|160.018
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