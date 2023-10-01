WSBK Portimao Superpole: Bautista, Toprak'ı son virajda geçerek kazandı

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz'in Portimao Pisti'nde gerçekleştirilirken, sezonun sondan 2. hafta sonunda 1. yarış dün yapılmıştı.

Bu yarışı Alvaro Bautista kazanmış, Toprak ikinci olmuş, Ducati ise Üreticiler Dünya Şampiyonluğu'nu ilan etmişti.

Portimao'da Pazar günü Superpole yarışı ile başlarken, Jonathan Rea pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Alex Lowes, Andrea Locatelli, Toprak ve Alvaro Bautista yer alıyordu.

Formasyon turunun tamamlanmasıyla 24 sürücü de gride yerleşirken, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle 10 turluk mücadele başladı.

Startta Kawasaki'ler yine yavaş kaldılar, Yamaha'lar ise muazzam startlar aldılar. Özellikle de Toprak ön lastiğini yerde tutarak çizgiden harika fırladı. Bunun sonucunda ilk virajda liderlik değişti ve ilk virajı Toprak lider, Locatelli ise ikinci sırada döndü. Böylelikle Yamaha 1-2, Kawasaki 3-4 oldu.

Yarış startı:

Dördüncü virajı çıkıp beşinci virajdaki ağır frenleme noktasına geldiğimizde ise Kawasaki kabus yaşadı: Rea ve Lowes aynı virajda düştüler!

İki sürücü de aynı anda yerde kalınca temas yaşadıklarını düşünmüştük ama iki sürücünün kazası da birbirinden bağımsızdı. Hem Rea hem de Lowes, 5. virajın frenlemesinde aynı yerde kayarak düştüler ve daha ilk turdan iki fabrika Kawasaki sürücüsü de yarışa veda etmiş oldu.

Kawasaki'ler aynı virajda düştüler:

Böylelikle ilk turu Toprak, Locatelli, Bautista ilk 3'ü ile tamamladık. Bautista ile aramıza Locatelli'yi almamız galibiyet için çok önemliydi.

Üçüncü turu geride bıraktığımızda Toprak, takım arkadaşının 0.8 saniye kadar önünde liderdi. Locatelli ise Bautista'nın 0.5 saniye kadar önündeydi. Ancak bu noktada Bautista'nın atak yapmak için doğru zamanı beklediğini görebiliyorduk.

Bitime 6 tur kala ise Bautista, geçişini yaptı ve Locatelli'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle Toprak'ın da arkasına gelmiş oldu.

Ducati sürücüsü, bu noktadan sonra belki de bir vites daha artırdı ve özellikle de son sektörde 0.4 saniye kazanarak temsilcimize yaklaşmaya başladı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 4 tura girdiğimizde Toprak-Bautista farkı sadece 0.3 saniyeye inmişti. Son sektör, tıpkı dün olduğu gibi yine belirleyici sektördü ve Ducati-Bautista ikilisinin düzlüklerdeki avantajıyla mücadele etmek oldukça zordu.

Son 3 tura girilirken, Bautista yine son virajdan ana düzlüğe çok iyi çıktı ve temsilcimizi geçti ama Toprak, ilk virajdaki geç frenlemesi ile önde kalmayı başardı.

Artık son 2 tura giriyorduk ve start/finiş düzlüğüne çıkılırken Bautista yine çok hızlıydı ama Toprak yine geç frenaj ile ilk virajda sırasını korudu.

Son tura girdiğimizde senaryo aynıydı: Bautista son sektörde ve düzlükte temsilcimize yaklaştı ama Toprak, ilk virajdaki geç frenajıyla önde kalmayı başardı.

Son turun ilk virajını da lider dönmemizle galibiyete artık çok yaklaşmıştık ama son virajdan finiş çizgisine kadar Bautista'nın hâlâ bir şansı vardı.

Bautista, 15. virajın çıkışında yine çok iyi hızlandı ve finiş çizgisine kadar Toprak'ı geçerek bu sezonki 23. galibiyetine uzandı.

Bautista, eğer bugün gerçekleştirilecek 2. yarışta Toprak'tan 7 puan daha fazla toplarsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Startta liderliği eline geçiren Toprak, sonrasındaki turlarda harika savunmasıyla Bautista'yı arkasında tutsa da son virajda Ducati ve Bautista'nın hızlanmasına daha fazla karşı koyamadı. Damalı bayrağı de Bautista'nın sadece 0.1 saniye arkasında görerek ikinci oldu.

Yine de temsilcimiz harika bir yarış çıkardı. Diğer Yamaha'da Locatelli ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. Bir diğer Yamaha'da Remy Gardner dördüncüydü, Iker Lecuona beşinciydi.

Michael Ruben Rinaldi, Michael van der Mark ve Garrett Gerloff onu takip ettiler. Gerloff sekizinci olarak bir kez daha en hızlı BMW sürücüsü konumundaydı. Yarışın son puanı ise Xavi Vierge'ye gitti.

Hafta sonunun son yarışı, TSi 16.00'da başlayacak.

Yarış sonucu: