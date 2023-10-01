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World Superbike / Algarve Yarış raporu

WSBK Portimao Superpole: Bautista, Toprak'ı son virajda geçerek kazandı

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Portimao hafta sonunda Superpole yarışında zafer Alvaro Bautista'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz'in Portimao Pisti'nde gerçekleştirilirken, sezonun sondan 2. hafta sonunda 1. yarış dün yapılmıştı. 

Bu yarışı Alvaro Bautista kazanmış, Toprak ikinci olmuş, Ducati ise Üreticiler Dünya Şampiyonluğu'nu ilan etmişti. 

WSBK Portimao 1. yarış raporu:

Portimao'da Pazar günü Superpole yarışı ile başlarken, Jonathan Rea pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Alex Lowes, Andrea Locatelli, Toprak ve Alvaro Bautista yer alıyordu. 

Formasyon turunun tamamlanmasıyla 24 sürücü de gride yerleşirken, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle 10 turluk mücadele başladı.

Startta Kawasaki'ler yine yavaş kaldılar, Yamaha'lar ise muazzam startlar aldılar. Özellikle de Toprak ön lastiğini yerde tutarak çizgiden harika fırladı. Bunun sonucunda ilk virajda liderlik değişti ve ilk virajı Toprak lider, Locatelli ise ikinci sırada döndü. Böylelikle Yamaha 1-2, Kawasaki 3-4 oldu. 

Yarış startı: 

 

Dördüncü virajı çıkıp beşinci virajdaki ağır frenleme noktasına geldiğimizde ise Kawasaki kabus yaşadı: Rea ve Lowes aynı virajda düştüler! 

İki sürücü de aynı anda yerde kalınca temas yaşadıklarını düşünmüştük ama iki sürücünün kazası da birbirinden bağımsızdı. Hem Rea hem de Lowes, 5. virajın frenlemesinde aynı yerde kayarak düştüler ve daha ilk turdan iki fabrika Kawasaki sürücüsü de yarışa veda etmiş oldu. 

Kawasaki'ler aynı virajda düştüler: 

 

Böylelikle ilk turu Toprak, Locatelli, Bautista ilk 3'ü ile tamamladık. Bautista ile aramıza Locatelli'yi almamız galibiyet için çok önemliydi. 

Üçüncü turu geride bıraktığımızda Toprak, takım arkadaşının 0.8 saniye kadar önünde liderdi. Locatelli ise Bautista'nın 0.5 saniye kadar önündeydi. Ancak bu noktada Bautista'nın atak yapmak için doğru zamanı beklediğini görebiliyorduk. 

Bitime 6 tur kala ise Bautista, geçişini yaptı ve Locatelli'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle Toprak'ın da arkasına gelmiş oldu. 

Ducati sürücüsü, bu noktadan sonra belki de bir vites daha artırdı ve özellikle de son sektörde 0.4 saniye kazanarak temsilcimize yaklaşmaya başladı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 4 tura girdiğimizde Toprak-Bautista farkı sadece 0.3 saniyeye inmişti. Son sektör, tıpkı dün olduğu gibi yine belirleyici sektördü ve Ducati-Bautista ikilisinin düzlüklerdeki avantajıyla mücadele etmek oldukça zordu. 

Son 3 tura girilirken, Bautista yine son virajdan ana düzlüğe çok iyi çıktı ve temsilcimizi geçti ama Toprak, ilk virajdaki geç frenlemesi ile önde kalmayı başardı. 

Artık son 2 tura giriyorduk ve start/finiş düzlüğüne çıkılırken Bautista yine çok hızlıydı ama Toprak yine geç frenaj ile ilk virajda sırasını korudu. 

Son tura girdiğimizde senaryo aynıydı: Bautista son sektörde ve düzlükte temsilcimize yaklaştı ama Toprak, ilk virajdaki geç frenajıyla önde kalmayı başardı. 

Son turun ilk virajını da lider dönmemizle galibiyete artık çok yaklaşmıştık ama son virajdan finiş çizgisine kadar Bautista'nın hâlâ bir şansı vardı. 

Bautista, 15. virajın çıkışında yine çok iyi hızlandı ve finiş çizgisine kadar Toprak'ı geçerek bu sezonki 23. galibiyetine uzandı.

 

Bautista, eğer bugün gerçekleştirilecek 2. yarışta Toprak'tan 7 puan daha fazla toplarsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Startta liderliği eline geçiren Toprak, sonrasındaki turlarda harika savunmasıyla Bautista'yı arkasında tutsa da son virajda Ducati ve Bautista'nın hızlanmasına daha fazla karşı koyamadı. Damalı bayrağı de Bautista'nın sadece 0.1 saniye arkasında görerek ikinci oldu. 

Yine de temsilcimiz harika bir yarış çıkardı. Diğer Yamaha'da Locatelli ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. Bir diğer Yamaha'da Remy Gardner dördüncüydü, Iker Lecuona beşinciydi. 

Michael Ruben Rinaldi, Michael van der Mark ve Garrett Gerloff onu takip ettiler. Gerloff sekizinci olarak bir kez daha en hızlı BMW sürücüsü konumundaydı. Yarışın son puanı ise Xavi Vierge'ye gitti. 

Hafta sonunun son yarışı, TSi 16.00'da başlayacak. 

Yarış sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 0 -       12
2 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 0 0.142       9
3 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 0 4.024       7
4 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0 6.984       6
5 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0 7.236       5
6 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 0 7.549       4
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0 8.387       3
8 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0 9.898       2
9 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0 11.003       1
10 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 0 11.230        
11 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 0 11.362        
12 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 0 12.751        
13 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 0 12.806        
14 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 0 13.053        
15 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0 13.609        
16 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 0 18.858        
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0 21.305        
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 0 21.363        
19 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 0 23.818        
20 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 0 24.348        
21 Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW 0 31.299        
dnf United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0       Yarış dışı  
dnf United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 0       Yarış dışı  
dnf Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 0       Yarış dışı  
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WSBK Portimao 1. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Ducati şampiyonluğunu ilan etti!

WSBK Portimao 2. yarış: Muazzam mücadeleyi Bautista yine çizgide kazandı, Toprak ikinci

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