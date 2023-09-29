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World Superbike / Algarve Antrenman raporu

WSBK Portimao: Cuma antrenmanlarının lideri Bautista!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portimao ayağı öncesinde cuma antrenmanlarını Ducati sürücüsü Alvaro Bautista lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

İlk antrenman seansı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portimao'daki bir sonrağı ayağı öncesinde ilk antrenman seansını, Bonovo-BMW sürücüsü Garrett Gerloff ilk sırada tamamladı.

Son bölümde daha yeni bir arka lastik takan Gerloff, önemli bir avantajla en hızlı zamanın sahibi olmayı başardı.

Yamaha ile yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk bölümde liderliği ele geçirirken, sonrasında son şampiyon Alvaro Bautista ilk sırayı aldı.

Son bölümde yeni bir arka lastiğe geçen Gerloff, en iyi dereceyi 1:40.763'e çekerek seansı lider tamamladı.

Şampiyona lideri Bautista, ilk seansı ikinci sırada tamamlarken, lider Gerloff'un 0.433 saniye ardında kaldı.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, üçüncü sırada yer alırken, temsilcimiz Toprak dördüncü, Ducati fabrika sürücüsü Michael Rinaldi ise beşinci oldu.

1. antrenman seansı sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 17 1'40.763   164.060
2 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 19 +0.433 0.433 163.358
3 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 19 +0.631 0.198 163.039
4 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 15 +0.656 0.025 162.999
5 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 19 +0.717 0.061 162.901
6 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 17 +0.732 0.015 162.876
7 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 17 +0.800 0.068 162.767
8 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 15 +0.945 0.145 162.535
9 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 18 +0.986 0.041 162.470
10 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 20 +1.021 0.035 162.414
11 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 16 +1.215 0.194 162.105
12 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 19 +1.261 0.046 162.032
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 17 +1.338 0.077 161.910
14 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 19 +1.352 0.014 161.888
15 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 18 +1.391 0.039 161.826
16 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 17 +1.391 0.000 161.826
17 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 18 +1.438 0.047 161.751
18 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 21 +1.606 0.168 161.486
19
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 16 +2.019 0.413 160.837
20 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 16 +2.242 0.223 160.489
21 Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW 14 +2.613 0.371 159.913
22 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 15 +2.819 0.206 159.595
23 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 20 +2.978 0.159 159.350
24 Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda 18 +3.040 0.062 159.255
25 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 4 +5.683 2.643 155.301
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Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci antrenman seansı

Ducati fabrika sürücüsü Alvaro Bautista, Portimao'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.

İlk 10 dakikanın ardından gridin yarısı sabahki derecesinden daha hızlıydı. Sabah olduğu gibi Alvaro Bautista uzun süre liderliği elinde tuttu.

İspanyol sürücü sürekli olarak hızlı tur zamanları kaydetti ve hafta sonunun geri kalanı için iyi hazırlanmış görünüyordu.

Bautista'nın seans içerisinde kaydettiği 1:40.476'lık tur günün en hızlı turuydu. Onu 0.351 saniye geriden Ducati'den takım arkadaşı Michael Rinaldi takip etti.

Üçüncü sıradaki Kawasaki sürücüsü Rea ise yarım saniyeden fazla geride kaldı.

Remy Gardner en iyi Yamaha sürücüsüydü. Avustralyalı sürücü 0.546 saniye geride dördüncü oldu.

Michael van der Mark öğleden sonra en iyi BMW sürücüsü olarak ilk 5'i tamamladı.

Barni Ducati sürücüsü Danilo Petrucci altıncı sırada yer aldı. Andrea Locatelli ve Toprak Razgatlıoğlu ise ilk sekizi tamamladılar.

Temsilcimiz Toprak, temsili bir tur kaydetmedi.

2. antrenman seansı sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 20 1'40.476   164.528
2 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 18 +0.351 0.351 163.956
3 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 17 +0.542 0.191 163.646
4 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 18 +0.546 0.004 163.639
5 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 18 +0.701 0.155 163.388
6 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 18 +0.713 0.012 163.369
7 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 17 +0.721 0.008 163.356
8 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 23 +0.723 0.002 163.353
9 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 22 +0.844 0.121 163.158
10 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 20 +0.891 0.047 163.082
11 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 17 +0.903 0.012 163.063
12 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 20 +0.910 0.007 163.052
13 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 17 +0.926 0.016 163.026
14 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 20 +0.937 0.011 163.008
15 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 20 +1.218 0.281 162.558
16 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 18 +1.242 0.024 162.519
17 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 16 +1.253 0.011 162.502
18 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 20 +1.451 0.198 162.186
19
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 15 +2.280 0.829 160.878
20 Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW 16 +2.349 0.069 160.770
21 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 18 +2.401 0.052 160.688
22 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 18 +2.434 0.033 160.637
23 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 12 +2.620 0.186 160.347
24 Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda 18 +2.953 0.333 159.831
25 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 15 +4.221 1.268 157.895
Tüm sonuçları görüntüle  
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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