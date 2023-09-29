WSBK Portimao: Cuma antrenmanlarının lideri Bautista!

İlk antrenman seansı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portimao'daki bir sonrağı ayağı öncesinde ilk antrenman seansını, Bonovo-BMW sürücüsü Garrett Gerloff ilk sırada tamamladı.

Son bölümde daha yeni bir arka lastik takan Gerloff, önemli bir avantajla en hızlı zamanın sahibi olmayı başardı.

Yamaha ile yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk bölümde liderliği ele geçirirken, sonrasında son şampiyon Alvaro Bautista ilk sırayı aldı.

Son bölümde yeni bir arka lastiğe geçen Gerloff, en iyi dereceyi 1:40.763'e çekerek seansı lider tamamladı.

Şampiyona lideri Bautista, ilk seansı ikinci sırada tamamlarken, lider Gerloff'un 0.433 saniye ardında kaldı.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, üçüncü sırada yer alırken, temsilcimiz Toprak dördüncü, Ducati fabrika sürücüsü Michael Rinaldi ise beşinci oldu.

1. antrenman seansı sonucu:

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci antrenman seansı

Ducati fabrika sürücüsü Alvaro Bautista, Portimao'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.

İlk 10 dakikanın ardından gridin yarısı sabahki derecesinden daha hızlıydı. Sabah olduğu gibi Alvaro Bautista uzun süre liderliği elinde tuttu.

İspanyol sürücü sürekli olarak hızlı tur zamanları kaydetti ve hafta sonunun geri kalanı için iyi hazırlanmış görünüyordu.

Bautista'nın seans içerisinde kaydettiği 1:40.476'lık tur günün en hızlı turuydu. Onu 0.351 saniye geriden Ducati'den takım arkadaşı Michael Rinaldi takip etti.

Üçüncü sıradaki Kawasaki sürücüsü Rea ise yarım saniyeden fazla geride kaldı.

Remy Gardner en iyi Yamaha sürücüsüydü. Avustralyalı sürücü 0.546 saniye geride dördüncü oldu.

Michael van der Mark öğleden sonra en iyi BMW sürücüsü olarak ilk 5'i tamamladı.

Barni Ducati sürücüsü Danilo Petrucci altıncı sırada yer aldı. Andrea Locatelli ve Toprak Razgatlıoğlu ise ilk sekizi tamamladılar.

Temsilcimiz Toprak, temsili bir tur kaydetmedi.

2. antrenman seansı sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images