WSBK Portimao: Cuma antrenmanlarının lideri Bautista!
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portimao ayağı öncesinde cuma antrenmanlarını Ducati sürücüsü Alvaro Bautista lider tamamladı.
İlk antrenman seansı
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portimao'daki bir sonrağı ayağı öncesinde ilk antrenman seansını, Bonovo-BMW sürücüsü Garrett Gerloff ilk sırada tamamladı.
Son bölümde daha yeni bir arka lastik takan Gerloff, önemli bir avantajla en hızlı zamanın sahibi olmayı başardı.
Yamaha ile yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk bölümde liderliği ele geçirirken, sonrasında son şampiyon Alvaro Bautista ilk sırayı aldı.
Son bölümde yeni bir arka lastiğe geçen Gerloff, en iyi dereceyi 1:40.763'e çekerek seansı lider tamamladı.
Şampiyona lideri Bautista, ilk seansı ikinci sırada tamamlarken, lider Gerloff'un 0.433 saniye ardında kaldı.
Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, üçüncü sırada yer alırken, temsilcimiz Toprak dördüncü, Ducati fabrika sürücüsü Michael Rinaldi ise beşinci oldu.
1. antrenman seansı sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|17
|1'40.763
|164.060
|2
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|19
|+0.433
|0.433
|163.358
|3
|J. Rea Kawasaki Racing
|65
|Kawasaki
|19
|+0.631
|0.198
|163.039
|4
|T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|54
|Yamaha
|15
|+0.656
|0.025
|162.999
|5
|M. Rinaldi Ducati Team
|21
|Ducati
|19
|+0.717
|0.061
|162.901
|6
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|17
|+0.732
|0.015
|162.876
|7
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|17
|+0.800
|0.068
|162.767
|8
|S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|45
|BMW
|15
|+0.945
|0.145
|162.535
|9
|A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|55
|Yamaha
|18
|+0.986
|0.041
|162.470
|10
|P. Oettli Team Go Eleven
|5
|Ducati
|20
|+1.021
|0.035
|162.414
|11
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|16
|+1.215
|0.194
|162.105
|12
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|19
|+1.261
|0.046
|162.032
|13
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|17
|+1.338
|0.077
|161.910
|14
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|19
|+1.352
|0.014
|161.888
|15
|L. Baz Bonovo Action BMW
|76
|BMW
|18
|+1.391
|0.039
|161.826
|16
|A. Bassani Motocorsa Racing
|47
|Ducati
|17
|+1.391
|0.000
|161.826
|17
|L. Baldassari GMT94 Yamaha
|34
|Yamaha
|18
|+1.438
|0.047
|161.751
|18
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|21
|+1.606
|0.168
|161.486
|19
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|16
|+2.019
|0.413
|160.837
|20
|H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|35
|Honda
|16
|+2.242
|0.223
|160.489
|21
|G. Ruiu B-Max Racing Team
|16
|BMW
|14
|+2.613
|0.371
|159.913
|22
|I. Viñales TPR by Vinales Racing
|32
|Kawasaki
|15
|+2.819
|0.206
|159.595
|23
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|20
|+2.978
|0.159
|159.350
|24
|E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|51
|Honda
|18
|+3.040
|0.062
|159.255
|25
|O. Konig Orelac Racing MOVISIO
|52
|Kawasaki
|4
|+5.683
|2.643
|155.301
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Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
İkinci antrenman seansı
Ducati fabrika sürücüsü Alvaro Bautista, Portimao'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.
İlk 10 dakikanın ardından gridin yarısı sabahki derecesinden daha hızlıydı. Sabah olduğu gibi Alvaro Bautista uzun süre liderliği elinde tuttu.
İspanyol sürücü sürekli olarak hızlı tur zamanları kaydetti ve hafta sonunun geri kalanı için iyi hazırlanmış görünüyordu.
Bautista'nın seans içerisinde kaydettiği 1:40.476'lık tur günün en hızlı turuydu. Onu 0.351 saniye geriden Ducati'den takım arkadaşı Michael Rinaldi takip etti.
Üçüncü sıradaki Kawasaki sürücüsü Rea ise yarım saniyeden fazla geride kaldı.
Remy Gardner en iyi Yamaha sürücüsüydü. Avustralyalı sürücü 0.546 saniye geride dördüncü oldu.
Michael van der Mark öğleden sonra en iyi BMW sürücüsü olarak ilk 5'i tamamladı.
Barni Ducati sürücüsü Danilo Petrucci altıncı sırada yer aldı. Andrea Locatelli ve Toprak Razgatlıoğlu ise ilk sekizi tamamladılar.
Temsilcimiz Toprak, temsili bir tur kaydetmedi.
2. antrenman seansı sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|1'40.476
|164.528
|2
|M. Rinaldi Ducati Team
|21
|Ducati
|18
|+0.351
|0.351
|163.956
|3
|J. Rea Kawasaki Racing
|65
|Kawasaki
|17
|+0.542
|0.191
|163.646
|4
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|18
|+0.546
|0.004
|163.639
|5
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|18
|+0.701
|0.155
|163.388
|6
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|18
|+0.713
|0.012
|163.369
|7
|A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|55
|Yamaha
|17
|+0.721
|0.008
|163.356
|8
|T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|54
|Yamaha
|23
|+0.723
|0.002
|163.353
|9
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|22
|+0.844
|0.121
|163.158
|10
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|20
|+0.891
|0.047
|163.082
|11
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|17
|+0.903
|0.012
|163.063
|12
|P. Oettli Team Go Eleven
|5
|Ducati
|20
|+0.910
|0.007
|163.052
|13
|A. Bassani Motocorsa Racing
|47
|Ducati
|17
|+0.926
|0.016
|163.026
|14
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|20
|+0.937
|0.011
|163.008
|15
|L. Baz Bonovo Action BMW
|76
|BMW
|20
|+1.218
|0.281
|162.558
|16
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|18
|+1.242
|0.024
|162.519
|17
|S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|45
|BMW
|16
|+1.253
|0.011
|162.502
|18
|L. Baldassari GMT94 Yamaha
|34
|Yamaha
|20
|+1.451
|0.198
|162.186
|19
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|15
|+2.280
|0.829
|160.878
|20
|G. Ruiu B-Max Racing Team
|16
|BMW
|16
|+2.349
|0.069
|160.770
|21
|I. Viñales TPR by Vinales Racing
|32
|Kawasaki
|18
|+2.401
|0.052
|160.688
|22
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|18
|+2.434
|0.033
|160.637
|23
|H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|35
|Honda
|12
|+2.620
|0.186
|160.347
|24
|E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|51
|Honda
|18
|+2.953
|0.333
|159.831
|25
|O. Konig Orelac Racing MOVISIO
|52
|Kawasaki
|15
|+4.221
|1.268
|157.895
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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