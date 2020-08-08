WSBK Portimao 3. antrenman: Toprak yine lider!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Jerez'in ardından sıradaki durak Portimao olurken, cuma gününün en hızlı ismi olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, iyi bir tur atarak daha henüz seansın başında liderliğe yükseldi.

Eugene Laverty, son yedi dakikaya girilirken tüten motosikletini kenara çekmek zorunda kaldı ve seansı erken noktaladı. Toprak'tan 1:43.658 geldi ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Toprak böylelikle ilk üç seanstan ikisini lider tamamlamış oldu.

Yamaha, güçlü performansını Michael van der Mark'la da devam ettirdi. Hollandalı sürücü, Toprak'ın 0.186 saniye ardında ikinci oldu ve Yamaha böylelikle sıralama turları öncesinde 1-2 olmuş oldu.

Jonathan Rea, seansı Van der Mark'ın 0.026 saniye ardında tamamladı.

İkinci antrenman seansını lider tamamlayan Loris Baz, güçlü performansın devam ettirip dördüncü olurken, Ducati sürücüsü Scott Redding beşinci ve BMW'den Tom Sykes altıncı oldu.

Michael Ruben Rinaldi yedinci, Alex Lowes sekizinci ve Alvaro Bautista dokuzuncu oldu. İlk onu Chaz Davies tamamladı.

Super Pole seansı saat 13:00'te gerçekleştirilecek ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak.

Üçüncü antrenman sonucu: