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World Superbike / Algarve / Son dakika

WSBK Portimao 3. antrenman: Toprak yine lider!

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WSBK Portimao 3. antrenman: Toprak yine lider!
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 09:18

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Jerez'in ardından sıradaki durak Portimao olurken, cuma gününün en hızlı ismi olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, iyi bir tur atarak daha henüz seansın başında liderliğe yükseldi.

Eugene Laverty, son yedi dakikaya girilirken tüten motosikletini kenara çekmek zorunda kaldı ve seansı erken noktaladı. Toprak'tan 1:43.658 geldi ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Toprak böylelikle ilk üç seanstan ikisini lider tamamlamış oldu.

Yamaha, güçlü performansını Michael van der Mark'la da devam ettirdi. Hollandalı sürücü, Toprak'ın  0.186 saniye ardında ikinci oldu ve Yamaha böylelikle sıralama turları öncesinde 1-2 olmuş oldu.

Jonathan Rea, seansı Van der Mark'ın 0.026 saniye ardında tamamladı.

İkinci antrenman seansını lider tamamlayan Loris Baz, güçlü performansın devam ettirip dördüncü olurken, Ducati sürücüsü Scott Redding beşinci ve BMW'den Tom Sykes altıncı oldu.

Michael Ruben Rinaldi yedinci, Alex Lowes sekizinci ve Alvaro Bautista dokuzuncu oldu. İlk onu Chaz Davies tamamladı.

Super Pole seansı saat 13:00'te gerçekleştirilecek ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak.

Üçüncü antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 9 1'41.658  
2 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 9 1'41.844 0.186
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 9 1'41.870 0.212
4 France Loris Baz Yamaha 11 1'41.935 0.277
5 United Kingdom Scott Redding Ducati 8 1'41.962 0.304
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 8 1'42.119 0.461
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 9 1'42.123 0.465
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'42.143 0.485
9 Spain Alvaro Bautista Honda 8 1'42.330 0.672
10 United Kingdom Chaz Davies Ducati 9 1'42.547 0.889
11 Ireland Eugene Laverty BMW 3 1'42.584 0.926
12 United States Garrett Gerloff Yamaha 9 1'42.681 1.023
13 United Kingdom Leon Haslam Honda 9 1'42.689 1.031
14 Italy Federico Caricasulo Yamaha 9 1'42.797 1.139
15 Spain Xavi Fores Kawasaki 8 1'42.879 1.221
16 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 8 1'43.334 1.676
17 Argentina Leandro Mercado Ducati 11 1'43.336 1.678
18 Germany Sandro Cortese Kawasaki 11 1'43.604 1.946
19 Italy Marco Melandri Ducati 7 1'43.689 2.031
20 France Sylvain Barrier Ducati 8 1'43.722 2.064
21 Japan Takumi Takahashi Honda 8 1'44.399 2.741
22 France Christophe Ponsson Aprilia 9 1'45.244 3.586
23 Italy Lorenzo Gabellini Honda 9 1'46.320 4.662
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Portimao WSBK 2. antrenman: Baz, Toprak'ın önünde lider

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Algarve
Editör Kemal Şengül

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