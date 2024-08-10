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Antrenman raporu
World Superbike Algarve

WSBK Portimao 3. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak dördüncü!

WSBK'nin Portekiz Portimao'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansında Danilo Petrucci en hızlı zamanı elde ederken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dördüncü tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

World Superbike Şampiyonasının 7. ayağı olan Portekiz'de Superpole sıralama turları öncesinde 3. antrenman seansı koşuldu.

Atılan ilk turların ardından Kawasaki'den Alex Lowes 1:40.570'lik zamanıyla zirveye yerleşti, temsilcimiz Toprak ise onun 0.278 saniye gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.

Ducati'den Alvaro Bautista ise ilk turların ardından oldukça zorlamasına rağmen beşinci sıraya kadar yükselebildi. Nicola Bulega attığı turla Toprak'tan ikinci sırayı alsa da, Toprak attığı 1:40.755'lik turuyla yerini geri aldı.

Sürücüler art arda zamanlarını geliştirmeye devam ederken bitime 7 dakikadan az bir süre kala Barni'den Danilo Petrucci, kendisinin en iyi tur zamanını kaydederek 1:40.622'lik tur zamanını elde etti ve Toprak'ın arkasında 3. sıraya yerleşti. Petrucci ardından tur zamanını geliştirerek bu sefer 1:40.316'lık derecesiyle zirveye yerleşti.

Seans bitimine 3 dakikadan az zaman kala Bautista, attığı 1.40:576'lık turla üçüncü sıraya yerleşti ve seans sonunda da pozisyonunu korudu.

Önceki antrenman seanslarında da yaşadığı sorunlar dolayısıyla geride kalan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, attığı son turda çok güçlü ilk sektör zamanlarıyla geliyordu. Ancak Toprak, son sektörde zaman kaybederek sıralamasını geliştiremedi ve seansı lider Petrucci'nin 0.265 saniye gerisinde 4. olarak tamamladı.

Böylece Petrucci, Lowes, Bautista, Razgatlıoğlu ve vanderMark sırasıyla seansın ilk 5'ini oluşturdular.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 9

1'40.316

   164.791
2 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 9

+0.254

1'40.570

 0.254 164.375
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 9

+0.260

1'40.576

 0.006 164.365
4 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 9

+0.265

1'40.581

 0.005 164.357
5 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 8

+0.449

1'40.765

 0.184 164.056
6 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 9

+0.455

1'40.771

 0.006 164.047
7 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 10

+0.480

1'40.796

 0.025 164.006
8 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 9

+0.625

1'40.941

 0.145 163.770
9 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 9

+0.635

1'40.951

 0.010 163.754
10 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 8

+0.659

1'40.975

 0.024 163.715
11 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 8

+0.721

1'41.037

 0.062 163.615
12 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 7

+0.741

1'41.057

 0.020 163.582
13 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 7

+0.761

1'41.077

 0.020 163.550
14 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 9

+0.919

1'41.235

 0.158 163.295
15 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 11

+0.946

1'41.262

 0.027 163.251
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 8

+1.089

1'41.405

 0.143 163.021
17 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 10

+1.144

1'41.460

 0.055 162.933
18 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 10

+1.152

1'41.468

 0.008 162.920
19 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 9

+1.257

1'41.573

 0.105 162.751
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 9

+1.520

1'41.836

 0.263 162.331
21 Malaysia H. Syahrin JDT Racing Team 10 Ducati 11

+1.582

1'41.898

 0.062 162.232
22
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 9

+2.839

1'43.155

 1.257 160.255
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 8

+2.875

1'43.191

 0.036 160.200
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