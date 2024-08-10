WSBK Portimao 3. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak dördüncü!

World Superbike Şampiyonasının 7. ayağı olan Portekiz'de Superpole sıralama turları öncesinde 3. antrenman seansı koşuldu.

Atılan ilk turların ardından Kawasaki'den Alex Lowes 1:40.570'lik zamanıyla zirveye yerleşti, temsilcimiz Toprak ise onun 0.278 saniye gerisinde ikinci sırada yer alıyordu.

Ducati'den Alvaro Bautista ise ilk turların ardından oldukça zorlamasına rağmen beşinci sıraya kadar yükselebildi. Nicola Bulega attığı turla Toprak'tan ikinci sırayı alsa da, Toprak attığı 1:40.755'lik turuyla yerini geri aldı.

Sürücüler art arda zamanlarını geliştirmeye devam ederken bitime 7 dakikadan az bir süre kala Barni'den Danilo Petrucci, kendisinin en iyi tur zamanını kaydederek 1:40.622'lik tur zamanını elde etti ve Toprak'ın arkasında 3. sıraya yerleşti. Petrucci ardından tur zamanını geliştirerek bu sefer 1:40.316'lık derecesiyle zirveye yerleşti.

Seans bitimine 3 dakikadan az zaman kala Bautista, attığı 1.40:576'lık turla üçüncü sıraya yerleşti ve seans sonunda da pozisyonunu korudu.

Önceki antrenman seanslarında da yaşadığı sorunlar dolayısıyla geride kalan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, attığı son turda çok güçlü ilk sektör zamanlarıyla geliyordu. Ancak Toprak, son sektörde zaman kaybederek sıralamasını geliştiremedi ve seansı lider Petrucci'nin 0.265 saniye gerisinde 4. olarak tamamladı.

Böylece Petrucci, Lowes, Bautista, Razgatlıoğlu ve vanderMark sırasıyla seansın ilk 5'ini oluşturdular.

Seans Sonucu: