WSBK Portimao 2. yarış: Muazzam mücadeleyi Bautista yine çizgide kazandı, Toprak ikinci

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz'in Portimao Pisti'nde gerçekleştirilirken, sezonun sondan 2. hafta sonunda 1. yarış dün yapılmıştı.

Bu yarışı Alvaro Bautista kazanmış, Toprak ikinci olmuş, Ducati ise Üreticiler Dünya Şampiyonluğu'nu ilan etmişti.

Portimao'da Pazar günü Superpole yarışı ile başlamıştı. 10 turluk Superpole yarışında zafer, son virajdaki geçişiyle Alvaro Bautista'ya gitmişti, Toprak ise 0.1 saniye geride ikinci sırayı almıştı.

Superpole yarışının da tamamlanmasıyla sıra artık hafta sonunun son yarışına geldi. İkinci yarışın gridi her zaman olduğu gibi Superpole yarışının sonuçlarına göre dizildi.

Bu da Alvaro Bautista'nın ilk cepte olduğu anlamına geliyordu, Toprak ve Locatelli onun arkasındaydı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 24 sürücü de gride yerleşti ve Portimao'da kırmızı ışıklar bu hafta sonu son kez söndüler.

İkinci sıradan kalkan Toprak yine harika bir start aldı ve bu hafta sonu gerçekleştirilen diğer yarışlarda olduğu gibi ilk virajı lider döndü.

Temsilcimiz ilk turu da lider tamamladı ve Toprak, Bautista, Gardner, Locatelli ve Rinaldi ilk 5'i ile ilk tur geride kaldı.

Yarış startı:

Önde Toprak ve Bautista ikilisi hemen arayı açtılar ve yalnız kaldılar. Bautista yine son sektörde ve start/finiş düzlüğünde çok hızlıydı. Düzlükte Toprak'ın yanına gelen Bautista, ilk virajda temsilcimizin geç frenine yanı veremiyordu.

İlk 4 tur böyle geçti. Bautista düzlükte Toprak'ın yanına geliyor, Toprak ise ilk virajda önde kalıyordu. Altıncı tura girilirken ise Bautista bu sefer geçişi daha erken tamamladı ve ilk viraja gelmeden liderliğe yükseldi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, geçilmesinin ardından Bautista ile kalmaya çalıştı ve ilk 3 sektörde daha da hızlıydı ama Bautista'nın 4. sektördeki avantajı, bir geçiş yapmayı neredeyse imkansız kılıyordu.

Ama Toprak bitime 11 tur kala 5. virajdaki yokuş aşağı frenlemede harika bir geçişle yeniden ilk sıraya çıktı.

Son 10 tura girerken Toprak ilk sıradaydı ama Bautista düzlükte yine geçiş yaptı ve ilk sıraya çıktı. Liderlik sıklıkla el değiştiriyordu.

Bautista ilk virajda liderliği alsa da Toprak 5. virajdaki geç frenajla liderliği geri aldı. Son 5 tura girilirken Toprak hâlâ öndeydi, Bautista ise yakın takibi sürdürüyordu. İki sürücü bu noktaya kadar birçok kez pozisyon değiştirmişti.

Son 3 tura girilirken Bautista öndeydi ama liderlik her tur değişiyordu ve Toprak, pistin en alışılmadık yerlerinde bile geçiş yapabiliyordu.

Sondan 2. turda Bautista, 5. virajın frenlemesinde hata yaparak dışarı taştı ve Toprak liderliğe yeniden yükselmiş oldu.

Son turun ilk virajında Toprak inanılmaz bir geç frenle riskli bir şekilde önde kalmayı başardı. Yine de Bautista hâlâ son virajda geçebilirdi, Superpole yarışında bunun mümkün olduğunu görmüştük.

Son turun son virajına girerken Toprak öndeydi ama deja vu yaşandı ve Bautista, son virajdan çizgiye kadar olan bölümde yine öne geçerek yarışı kazandı.

Bautista'nın son virajdaki geçişi:

Son saniyedeki geçişiyle bu hafta sonu 3'te3 yapan Bautista, 25 puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonadaki puan farkı 60'a çıktı. Bu da şampiyonluk mücadelesinin son yarışa, Jerez'e taşındığı anlamına geliyor. Tabii dürüst olmak gerekirse artık Toprak'ın şansı çok ama çok az.

Temsilcimize gelecek olursak; startta liderliği alan Toprak, 20 tur boyunca Bautista ve Ducati'nin düzlüklerdeki avantajıyla harika mücadele etti.

Ne savunmada ne de ataklarında tek bir hata dahi yapmayan Toprak, pistin en beklenmeyen yerlerindeki geçişleriyle yarışın büyük çoğunluğunda önde kalmayı başarmıştı ama son virajda Bautista ve Ducati'nin hızlanması bir kez daha mücadele edilebilecek gibi değildi.

Yamaha'sından her şeyi alan ve belki de kariyerinin en iyi sürüşünü çıkaran Toprak, yarışın ardından anlaşılabilir şekilde oldukça üzgündü.

Temsilcimiz yine de altındaki motosiklet yapabileceğinin en iyisini yaptı ve bu hafta sonu 3 yarışta da podyuma çıkmış oldu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer Ducati'de Michael Ruben Rinaldi podyumu tamamladı. Bonovo BMW'de Garrett Gerloff dördüncü sırayı alarak bir kez daha en hızlı BMW sürücüsü oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ilk 5'i tamamlarken onun arkasında Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Dominique Aegerter ve Phillip Oettl yer aldı.

İlk turda Xavi Vierge ile temas yaşayan ve uzun tur cezası alan Jonathan Rea, yarışı 10. sırada noktalamayı başardı. Kawasaki ve Rea için gerçekten büyük puanların kaçtığı bir hafta sonu geride kalmış oldu.

2023 WSBK sezonu, 27-29 Ekim tarihleri arasındaki Jerez ayağıyla son bulacak.

Yarış sonucu: