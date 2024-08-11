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World Superbike Algarve

WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!

Portimao'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, Superpole yarışını kazanarak arka arkaya galibiyet sayısını 12'ye çıkarmış ve arka arkaya en çok yarış kazanan isim olmuştu.

Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başladığı son yarışın ilk metrelerinde Danilo Petrucci'ye geçilse de, birkaç viraj sonra yerini geri aldı.

Sonrasında Petrucci geriye düşerken, Alex Lowes ikinciliğe ve Michael van der Mark üçüncülüğe çıktı.

Ertesi tur Toprak ufak bir hata yapmasının ardından Kawasaki sürücüsü Lowes'a geçildi ve ikinci sıraya geriledi.

Bir sonraki tur Michael van der Mark düzlükte harika bir hata yaparak hem Toprak hem de Lowes'u geçerek liderliğe oturdu. Çok geçmeden Toprak'ı Nicolo Bulega da geçti fakat temsilcimiz kendisine yanıt vererek üçüncülüğü aldı.

Lowes, van der Mark'ı zorlayıp liderliği eline geçirirken, Hollandalı sürücüyü Toprak da geride bıraktı.

Toprak çok geçmeden Lowes'u yakaladı ve İngiliz sürücüyü geçerek yeniden liderliği aldı. Alvaro Bautista da üçüncülük için van der Mark'ı geçti. 

Böylelikle bitime 15 tur kala sıralama Toprak, Lowes, Bautista ve van der Mark şeklinde oldu.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lowes, liderlik için bir kez daha Toprak'ı zorlarken frenajı kaçırdı ve dışa açılarak vakit kaybetti. Bu hatanın ardından Bautista, Lowes'u zorlayarak rakibini geride bıraktı.

Son 10 tura girerken  Bulega, Lowes'u geçerek üçüncülüğü alırken, van der Mark altıncı sıraya kadar geriledi.

Bautista turlar ilerledikçe Toprak ile arayı kapattı ve bitime 5 tur kala temsilcimize atak yaptı. Fakat İspanyol sürücü bir anda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü.

Yola devam eden Bautista 19. sıraya geriledi.

Toprak bu çekişmede önemli bir pist üstü süresi kaybedince, bu kez Bulega arayı kapattı ve Toprak'a hamle yaptı. Temsilcimiz ilk hamleyi savuşturmayı başardı.

Son turda Bulega Toprak'ı geçmeye çalışsa da, temsilcimiz İtalyan sürücünün geçmesine izin vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya 13. galibiyetini elde etti.

Bu, Toprak'ın arka arkaya dördüncü hat-trick'i olurken, şampiyonada puan farkını iyice açtı.

Bulega, sakatlığına rağmen üç sıra kazandığı yarışı ikinci bitirirken, Lowes da hafta sonunu podyumla kapattı.

Iannone güçlü bir yükseliş gerçekleştirdiği yarışta dördüncü olurken, Danilo Petrucci beşinci, Jonathan Rea en iyi Kawasaki sürücüsü olarak altıncı, Michael van der Mark ise yedinci oldu.

Bautista damalı bayrağı görse de puan alamadı ve hafta sonunun son yarışından istediği sonucu alamadı.

Toprak bu sonuçla puanını 365 yaparken, Bulega 273 ve Bautista 223 puana çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki ayağı 7-8 Eylül'de Fransa'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

LEAD

       25
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+0.035

0.035

 0.035     20
3 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+6.299

6.299

 6.264     16
4 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+9.715

9.715

 3.416     13
5 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+11.318

11.318

 1.603     11
6 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+11.428

11.428

 0.110     10
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+11.518

11.518

 0.090     9
8 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+16.231

16.231

 4.713     8
9 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+16.909

16.909

 0.678     7
10 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+16.966

16.966

 0.057     6
11 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+18.138

18.138

 1.172     5
12 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+18.251

18.251

 0.113     4
13 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+18.959

18.959

 0.708     3
14 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+20.579

20.579

 1.620     2
15 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+20.934

20.934

 0.355     1
16 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+21.020

21.020

 0.086      
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+23.318

23.318

 2.298      
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+23.418

23.418

 0.100      
19 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+24.551

24.551

 1.133      
20
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 1

+58.505

58.505

 33.954      
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

> 1'

        
22 Malaysia H. Syahrin JDT Racing Team 10 Ducati 1

3 laps

        
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