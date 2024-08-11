WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!

Toprak, Superpole yarışını kazanarak arka arkaya galibiyet sayısını 12'ye çıkarmış ve arka arkaya en çok yarış kazanan isim olmuştu.

Toprak Razgatlıoğlu ilk sıradan başladığı son yarışın ilk metrelerinde Danilo Petrucci'ye geçilse de, birkaç viraj sonra yerini geri aldı.

Sonrasında Petrucci geriye düşerken, Alex Lowes ikinciliğe ve Michael van der Mark üçüncülüğe çıktı.

Ertesi tur Toprak ufak bir hata yapmasının ardından Kawasaki sürücüsü Lowes'a geçildi ve ikinci sıraya geriledi.

Bir sonraki tur Michael van der Mark düzlükte harika bir hata yaparak hem Toprak hem de Lowes'u geçerek liderliğe oturdu. Çok geçmeden Toprak'ı Nicolo Bulega da geçti fakat temsilcimiz kendisine yanıt vererek üçüncülüğü aldı.

Lowes, van der Mark'ı zorlayıp liderliği eline geçirirken, Hollandalı sürücüyü Toprak da geride bıraktı.

Toprak çok geçmeden Lowes'u yakaladı ve İngiliz sürücüyü geçerek yeniden liderliği aldı. Alvaro Bautista da üçüncülük için van der Mark'ı geçti.

Böylelikle bitime 15 tur kala sıralama Toprak, Lowes, Bautista ve van der Mark şeklinde oldu.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Lowes, liderlik için bir kez daha Toprak'ı zorlarken frenajı kaçırdı ve dışa açılarak vakit kaybetti. Bu hatanın ardından Bautista, Lowes'u zorlayarak rakibini geride bıraktı.

Son 10 tura girerken Bulega, Lowes'u geçerek üçüncülüğü alırken, van der Mark altıncı sıraya kadar geriledi.

Bautista turlar ilerledikçe Toprak ile arayı kapattı ve bitime 5 tur kala temsilcimize atak yaptı. Fakat İspanyol sürücü bir anda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü.

Yola devam eden Bautista 19. sıraya geriledi.

Toprak bu çekişmede önemli bir pist üstü süresi kaybedince, bu kez Bulega arayı kapattı ve Toprak'a hamle yaptı. Temsilcimiz ilk hamleyi savuşturmayı başardı.

Son turda Bulega Toprak'ı geçmeye çalışsa da, temsilcimiz İtalyan sürücünün geçmesine izin vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya 13. galibiyetini elde etti.

Bu, Toprak'ın arka arkaya dördüncü hat-trick'i olurken, şampiyonada puan farkını iyice açtı.

Bulega, sakatlığına rağmen üç sıra kazandığı yarışı ikinci bitirirken, Lowes da hafta sonunu podyumla kapattı.

Iannone güçlü bir yükseliş gerçekleştirdiği yarışta dördüncü olurken, Danilo Petrucci beşinci, Jonathan Rea en iyi Kawasaki sürücüsü olarak altıncı, Michael van der Mark ise yedinci oldu.

Bautista damalı bayrağı görse de puan alamadı ve hafta sonunun son yarışından istediği sonucu alamadı.

Toprak bu sonuçla puanını 365 yaparken, Bulega 273 ve Bautista 223 puana çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki ayağı 7-8 Eylül'de Fransa'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: