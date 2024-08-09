WSBK Portimao 2. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak sorun yaşadı
Portimao'da gerçekleştirilen 2. WSBK antrenman seansında en hızlı zamanı Danilo Petrucci yaptı.
Danilo Petrucci, Barni Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
23 WSBK sürücüsü yerel saatle 19:00'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, hafta sonunun kalanına hazırlandılar.
İlk antrenman seansında sorun yaşayan Nicolo Bulega'nın motoru, ikinci antrenman seansı öncesinde değiştirildi. İlk senası kaçıran Bulega, ikinci antrenman seansında normalden daha farklı bir program seyretti.
İkinci seansın henüz başında Garrett Gerloff'un radyatöründe bir sorun olduğu ortaya çıktı. Amerikalı sürücü, bir taşın o bölüme çarpmasından dolayı bir süreyi kenarda geçirdi.
Danilo Petrucci, seansın henüz ilk bölümünde 1:40.796'lık bir zaman turu çıkararak Toprak'ın ilk seanstaki derecesine yaklaştı ve bu seans için liderliğe yükseldi.
Petrucci'nin liderliği devam ederken, önce Andrea Locatelli sonra da Remy Gardner çeşitli sorunlar yaşadılar.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise bir noktada 10-11. virajlar arasında çakıl havuzuna girdi. Sonrasında yola devam eden Toprak,1:40.783 yaparak zirveye çıktı.
Fakat dakikalar sonra BMW M1000RR'ında problem yaşadı. Tekrarlarda egzozundan dumanlar çıktığı görüldü. Temsilcimiz ilk seansta da teknik bir sorunla boğuşmuştu.
Bitime altı dakika kala Petrucci 1:40.681 yapıp liderliği ele geçirirken, Bautista da ikinciliğe çıktı. İspanyol sürücü, son turda 10. virajda kaza yaptı.
Sonuç olarak Petrucci seansı lider tamamlarken, Bautista 0.023 saniye geride ikinci ve Toprak yaşadığı soruna rağmen 0.102 saniye geride üçüncü oldu.
Bulega 15 tur attığı seansta 0.130 saniye geride dördüncü olurken, Dominique Aegerter beşinci, Jonathan Rea altıncı ve Michael van der Mark yedinci oldu.
İlk onu Garrett Gerloff, Alex Lowes ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|17
|
1'40.681
|164.193
|2
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
+0.023
1'40.704
|0.023
|164.156
|3
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|15
|
+0.102
1'40.783
|0.079
|164.027
|4
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|15
|
+0.130
1'40.811
|0.028
|163.982
|5
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|21
|
+0.140
1'40.821
|0.010
|163.965
|6
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|19
|
+0.255
1'40.936
|0.115
|163.779
|7
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|17
|
+0.314
1'40.995
|0.059
|163.683
|8
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|14
|
+0.389
1'41.070
|0.075
|163.561
|9
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|20
|
+0.392
1'41.073
|0.003
|163.557
|10
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|14
|
+0.418
1'41.099
|0.026
|163.514
|11
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|16
|
+0.431
1'41.112
|0.013
|163.493
|12
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|15
|
+0.438
1'41.119
|0.007
|163.482
|13
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|16
|
+0.587
1'41.268
|0.149
|163.242
|14
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|17
|
+0.710
1'41.391
|0.123
|163.044
|15
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|18
|
+0.726
1'41.407
|0.016
|163.018
|16
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|17
|
+0.743
1'41.424
|0.017
|162.991
|17
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|12
|
+0.757
1'41.438
|0.014
|162.968
|18
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|8
|
+0.963
1'41.644
|0.206
|162.638
|19
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|15
|
+1.152
1'41.833
|0.189
|162.336
|20
|H. Syahrin JDT Racing Team
|10
|Ducati
|10
|
+2.451
1'43.132
|1.299
|160.291
|21
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|20
|
+2.612
1'43.293
|0.161
|160.041
|22
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|18
|
+2.829
1'43.510
|0.217
|159.706
|23
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|17
|
+3.277
1'43.958
|0.448
|159.018
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