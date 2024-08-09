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Antrenman raporu
World Superbike Algarve

WSBK Portimao 2. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak sorun yaşadı

Portimao'da gerçekleştirilen 2. WSBK antrenman seansında en hızlı zamanı Danilo Petrucci yaptı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

23 WSBK sürücüsü yerel saatle 19:00'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, hafta sonunun kalanına hazırlandılar.

İlk antrenman seansında sorun yaşayan Nicolo Bulega'nın motoru, ikinci antrenman seansı öncesinde değiştirildi. İlk senası kaçıran Bulega, ikinci antrenman seansında normalden daha farklı bir program seyretti.

İkinci seansın henüz başında Garrett Gerloff'un radyatöründe bir sorun olduğu ortaya çıktı. Amerikalı sürücü, bir taşın o bölüme çarpmasından dolayı bir süreyi kenarda geçirdi.

Danilo Petrucci, seansın henüz ilk bölümünde 1:40.796'lık bir zaman turu çıkararak Toprak'ın ilk seanstaki derecesine yaklaştı ve bu seans için liderliğe yükseldi.

Petrucci'nin liderliği devam ederken, önce Andrea Locatelli sonra da Remy Gardner çeşitli sorunlar yaşadılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise bir noktada 10-11. virajlar arasında çakıl havuzuna girdi. Sonrasında yola devam eden Toprak,1:40.783 yaparak zirveye çıktı.

Fakat dakikalar sonra BMW M1000RR'ında problem yaşadı. Tekrarlarda egzozundan dumanlar çıktığı görüldü. Temsilcimiz ilk seansta da teknik bir sorunla boğuşmuştu.

Bitime altı dakika kala Petrucci 1:40.681 yapıp liderliği ele geçirirken, Bautista da ikinciliğe çıktı. İspanyol sürücü, son turda 10. virajda kaza yaptı.

Sonuç olarak Petrucci seansı lider tamamlarken, Bautista 0.023 saniye geride ikinci ve Toprak yaşadığı soruna rağmen 0.102 saniye geride üçüncü oldu.

Bulega 15 tur attığı seansta 0.130 saniye geride dördüncü olurken, Dominique Aegerter beşinci, Jonathan Rea altıncı ve Michael van der Mark yedinci oldu.

İlk onu Garrett Gerloff, Alex Lowes ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 17

1'40.681

   164.193
2 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 13

+0.023

1'40.704

 0.023 164.156
3 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 15

+0.102

1'40.783

 0.079 164.027
4 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 15

+0.130

1'40.811

 0.028 163.982
5 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 21

+0.140

1'40.821

 0.010 163.965
6 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 19

+0.255

1'40.936

 0.115 163.779
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 17

+0.314

1'40.995

 0.059 163.683
8 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 14

+0.389

1'41.070

 0.075 163.561
9 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 20

+0.392

1'41.073

 0.003 163.557
10 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 14

+0.418

1'41.099

 0.026 163.514
11 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 16

+0.431

1'41.112

 0.013 163.493
12 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 15

+0.438

1'41.119

 0.007 163.482
13 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 16

+0.587

1'41.268

 0.149 163.242
14 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 17

+0.710

1'41.391

 0.123 163.044
15 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 18

+0.726

1'41.407

 0.016 163.018
16 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 17

+0.743

1'41.424

 0.017 162.991
17 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 12

+0.757

1'41.438

 0.014 162.968
18 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 8

+0.963

1'41.644

 0.206 162.638
19
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 15

+1.152

1'41.833

 0.189 162.336
20 Malaysia H. Syahrin JDT Racing Team 10 Ducati 10

+2.451

1'43.132

 1.299 160.291
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 20

+2.612

1'43.293

 0.161 160.041
22
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 18

+2.829

1'43.510

 0.217 159.706
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 17

+3.277

1'43.958

 0.448 159.018
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