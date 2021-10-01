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Önceki / WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu
World Superbike / Algarve Antrenman raporu

WSBK Portimao 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Portimao'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Portimao 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü oldu

Dünya Superbike şampiyonu Jonathan Rea, cuma günü Portimao'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en hızlı isim oldu. Kawasaki sürücüsü, 1:41.466 yapıp en hızlı isim olurken, Alex Lowes ikinci ve Leon Haslam üçüncü oldu.

Sabah bölümünde en hızlı isim 1:41.542'lik turuyla Rea'di. Öğleden sonra ise bu dereceyi geçebilen tek isim yine Britanyalı sürücü oldu.

Sabaha kıyasla daha sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansta, ilk bölümün lideri 1:42.118'le Alex Lowes'tu. Daha sonra liderliği 1:41.811 ile Rea alırken, Lowes 1:41.657 ile kendisine yanıt verdi.

Son bölümde Rea, 1:41.638 ile ilk sırayı aldı ve ardından 1:41.466 yaparak seansı lider şekilde tamamladı.

Lowes, 1:41.657'lik derecesini son bölümde geliştiremedi ve seansı 0.191 saniye geride ikinci bitirdi.

Honda sürücüsü Leon Haslam, 1:41.716'lk turuyla ilk üçü tamamlarken, lider Rea'in 0.250 saniye gerisinde kaldı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da dördüncü oldu. En iyi Yamaha sürücüsü olan Toprak, Rea'in 0.346 saniye gerisinde kaldı.

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff 0.406 saniye geride beşinci olurken, Loris Baz bir kez daha en iyi Ducati sürücüsü olarak altıncı oldu.

Motosikletinden memnun olmayan Scott Redding 0.520 saniye geride yedinci olurken, Michael Ruben Rinaldi 0.633 saniye geride sekizinci ve Alvaro Bautista 0.649 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli tamamladı.

BMW sürücülerinden hiçbiri ilk ona giremezken, Michael van der Mark en iyi BMW sürücüsü olarak 11. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 1'41.466  
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 14 1'41.657 0.191
3 United Kingdom Leon Haslam Honda 15 1'41.716 0.250
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 1'41.812 0.346
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 1'41.872 0.406
6 France Loris Baz Ducati 21 1'41.974 0.508
7 United Kingdom Scott Redding Ducati 16 1'41.986 0.520
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'42.099 0.633
9 Spain Alvaro Bautista Honda 15 1'42.115 0.649
10 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 1'42.172 0.706
11 Netherlands Michael vanderMark BMW 17 1'42.324 0.858
12 Spain Isaac Viñales Kawasaki 16 1'42.776 1.310
13 Argentina Leandro Mercado Honda 18 1'42.980 1.514
14 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'43.029 1.563
15 Ireland Eugene Laverty BMW 17 1'43.157 1.691
16 Germany Jonas Folger BMW 17 1'43.321 1.855
17 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'43.905 2.439
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 1'43.937 2.471
19 Italy Samuele Cavalieri Ducati 19 1'44.313 2.847
20 Spain Tito Rabat Kawasaki 21 1'44.352 2.886
21 Italy Gabriele Ruiu BMW 15 1'44.468 3.002
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 17 1'44.775 3.309
23 Australia Lachlan Epis Kawasaki 15 1'45.498 4.032
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WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu

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