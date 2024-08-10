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Yarış raporu
World Superbike Algarve

WSBK Portimao 1. Yarış: Toprak üst üste 11. galibiyetini aldı, Bautista ikinci!

Portekiz'de gerçekleşen Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajın ardından üçüncü sıraya gerilese de birkaç saniye sonra Danilo Petrucci'yi geçerek bir sıra kazanmayı başardı.

Startın ardından en fazla pozisyon kaybeden isim ise altı sıra ile Alvaro Bautista oldu.

Toprak'ın gerilemesiyle liderliğe çıkan isim Alex Lowes oldu ve Kawasaki Racing sürücüsü liderliğini 4 tur sürdürdü.

Yarışın bitmesine 16 tur kala üçüncü Petrucci'nin hem Toprak hem de Lowes'u geçerek liderliğe yükseldiğini gördük.

Orta sıralarda ise Jonathan Rea, Michael Van der Mark ile yaşadığı ufak bir temas sebebiyle iki sıra geriledi.

Altıncı turda Toprak, Lowes'u geçerek ikinci sıraya yeniden yükselmeyi başardı ve tempo arttırarak önündeki Petrucci'yi kovalamaya başladı.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dokuzuncu turda start-finiş düzlüğünde Toprak, iyi bir atak yaparak Petrucci'yi geçmeye başarsa da Barni Racing Team sürücüsünden bir karşı atak geldi ve Petrucci, yerini korumuş oldu.

Arkada Bautista, neredeyse her tur birer sıra yükselerek yarışın orta noktasına gelmeden dördüncü sıraya yükselmeyi başardı. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Nicolo Bulega ise yedinci sırada ilerliyordu.

Bir tur sonra Toprak ve Petrucci arasındaki liderlik mücadelesi devam ederken, üçüncü sıradaki Van der Mark bu mücadeleden faydalanarak aradaki farkı 0.4 saniyeye kadar düşürdü.

Bu sırada ekrana Team Go Eleven sürücüsü Andrea Iannone'nin yaptığı bir kaza sebebiyle yarışa veda ettiği görüntüsü yansıdı.

Yarışın bitimine sekiz tur kala Toprak, birkaç turdur denediği atağı tamamlamayı başardı ve liderliğe yükselerek bu kez yerini sağlamlaştırdı.

Startın ardından 13. sıraya kadar düşen Bautista podyumun son basamağına kadar tırmanmayı başardı.

Son dört tur kala Bonovo Action BMW sürücüsü Scott Redding, yaptığı kaza sonucu seansa veda etti.

Ön tarafta ise Bautista ve Petrucci arasında bir ikincilik mücadelesi izledik. Mücadelenin galibi Bautista oldu ve İspanyol sürücü podyumun ikinci basamağına yükseldi.

Bu mücadelenin sonucunda ikilinin zaman kaybetmesiyle temsilcimiz Toprak, farkı 1 saniyenin üstüne kadar çıkardı.

Böylelikle Toprak, Portimao'da zafere ulaşarak üst üste 11. galibiyetini elde etmiş oldu.

İkinci sıradaki isim Bautista olurken, podyumun son basamağına Petrucci yerleşti. 

Garret Gerloff dördüncü sırayı elde ederken, yarışa ikinci sıradan başlayan Lowes beşinci ve Van der Mark altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla Bulega, Axel Bassani, Dominique Aegerter ve Remy Gardner oldu.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

-

        
2 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+0.780

0.780

 0.780      
3 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+1.450

1.450

 0.670      
4 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+4.313

4.313

 2.863      
5 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+4.690

4.690

 0.377      
6 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+4.963

4.963

 0.273      
7 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+5.496

5.496

 0.533      
8 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+11.782

11.782

 6.286      
9 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+13.108

13.108

 1.326      
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+13.740

13.740

 0.632      
11 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+14.137

14.137

 0.397      
12 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+15.424

15.424

 1.287      
13 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+16.007

16.007

 0.583      
14 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+17.886

17.886

 1.879      
15 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+18.459

18.459

 0.573      
16 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+18.491

18.491

 0.032      
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+19.191

19.191

 0.700      
18 Malaysia H. Syahrin JDT Racing Team 10 Ducati 1

+40.761

40.761

 21.570      
19
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 1

+49.967

49.967

 9.206      
20 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 1

+59.791

59.791

 9.824      
dnf United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

 

     Yarış dışı  
dnf Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

 

     Yarış dışı  
dnf Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

 

     Yarış dışı  
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