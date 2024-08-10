WSBK Portimao 1. Yarış: Toprak üst üste 11. galibiyetini aldı, Bautista ikinci!
Portekiz'de gerçekleşen Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafer temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajın ardından üçüncü sıraya gerilese de birkaç saniye sonra Danilo Petrucci'yi geçerek bir sıra kazanmayı başardı.
Startın ardından en fazla pozisyon kaybeden isim ise altı sıra ile Alvaro Bautista oldu.
Toprak'ın gerilemesiyle liderliğe çıkan isim Alex Lowes oldu ve Kawasaki Racing sürücüsü liderliğini 4 tur sürdürdü.
Yarışın bitmesine 16 tur kala üçüncü Petrucci'nin hem Toprak hem de Lowes'u geçerek liderliğe yükseldiğini gördük.
Orta sıralarda ise Jonathan Rea, Michael Van der Mark ile yaşadığı ufak bir temas sebebiyle iki sıra geriledi.
Altıncı turda Toprak, Lowes'u geçerek ikinci sıraya yeniden yükselmeyi başardı ve tempo arttırarak önündeki Petrucci'yi kovalamaya başladı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Dokuzuncu turda start-finiş düzlüğünde Toprak, iyi bir atak yaparak Petrucci'yi geçmeye başarsa da Barni Racing Team sürücüsünden bir karşı atak geldi ve Petrucci, yerini korumuş oldu.
Arkada Bautista, neredeyse her tur birer sıra yükselerek yarışın orta noktasına gelmeden dördüncü sıraya yükselmeyi başardı. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Nicolo Bulega ise yedinci sırada ilerliyordu.
Bir tur sonra Toprak ve Petrucci arasındaki liderlik mücadelesi devam ederken, üçüncü sıradaki Van der Mark bu mücadeleden faydalanarak aradaki farkı 0.4 saniyeye kadar düşürdü.
Bu sırada ekrana Team Go Eleven sürücüsü Andrea Iannone'nin yaptığı bir kaza sebebiyle yarışa veda ettiği görüntüsü yansıdı.
Yarışın bitimine sekiz tur kala Toprak, birkaç turdur denediği atağı tamamlamayı başardı ve liderliğe yükselerek bu kez yerini sağlamlaştırdı.
Startın ardından 13. sıraya kadar düşen Bautista podyumun son basamağına kadar tırmanmayı başardı.
Son dört tur kala Bonovo Action BMW sürücüsü Scott Redding, yaptığı kaza sonucu seansa veda etti.
Ön tarafta ise Bautista ve Petrucci arasında bir ikincilik mücadelesi izledik. Mücadelenin galibi Bautista oldu ve İspanyol sürücü podyumun ikinci basamağına yükseldi.
Bu mücadelenin sonucunda ikilinin zaman kaybetmesiyle temsilcimiz Toprak, farkı 1 saniyenin üstüne kadar çıkardı.
Böylelikle Toprak, Portimao'da zafere ulaşarak üst üste 11. galibiyetini elde etmiş oldu.
İkinci sıradaki isim Bautista olurken, podyumun son basamağına Petrucci yerleşti.
Garret Gerloff dördüncü sırayı elde ederken, yarışa ikinci sıradan başlayan Lowes beşinci ve Van der Mark altıncı oldu.
İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla Bulega, Axel Bassani, Dominique Aegerter ve Remy Gardner oldu.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
-
|2
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+0.780
0.780
|0.780
|3
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+1.450
1.450
|0.670
|4
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+4.313
4.313
|2.863
|5
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+4.690
4.690
|0.377
|6
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+4.963
4.963
|0.273
|7
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+5.496
5.496
|0.533
|8
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+11.782
11.782
|6.286
|9
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+13.108
13.108
|1.326
|10
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+13.740
13.740
|0.632
|11
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+14.137
14.137
|0.397
|12
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+15.424
15.424
|1.287
|13
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+16.007
16.007
|0.583
|14
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+17.886
17.886
|1.879
|15
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+18.459
18.459
|0.573
|16
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+18.491
18.491
|0.032
|17
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+19.191
19.191
|0.700
|18
|H. Syahrin JDT Racing Team
|10
|Ducati
|1
|
+40.761
40.761
|21.570
|19
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|1
|
+49.967
49.967
|9.206
|20
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|1
|
+59.791
59.791
|9.824
|dnf
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
|Yarış dışı
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