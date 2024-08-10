WSBK Portimao 1. Yarış: Toprak üst üste 11. galibiyetini aldı, Bautista ikinci!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajın ardından üçüncü sıraya gerilese de birkaç saniye sonra Danilo Petrucci'yi geçerek bir sıra kazanmayı başardı.

Startın ardından en fazla pozisyon kaybeden isim ise altı sıra ile Alvaro Bautista oldu.

Toprak'ın gerilemesiyle liderliğe çıkan isim Alex Lowes oldu ve Kawasaki Racing sürücüsü liderliğini 4 tur sürdürdü.

Yarışın bitmesine 16 tur kala üçüncü Petrucci'nin hem Toprak hem de Lowes'u geçerek liderliğe yükseldiğini gördük.

Orta sıralarda ise Jonathan Rea, Michael Van der Mark ile yaşadığı ufak bir temas sebebiyle iki sıra geriledi.

Altıncı turda Toprak, Lowes'u geçerek ikinci sıraya yeniden yükselmeyi başardı ve tempo arttırarak önündeki Petrucci'yi kovalamaya başladı.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dokuzuncu turda start-finiş düzlüğünde Toprak, iyi bir atak yaparak Petrucci'yi geçmeye başarsa da Barni Racing Team sürücüsünden bir karşı atak geldi ve Petrucci, yerini korumuş oldu.

Arkada Bautista, neredeyse her tur birer sıra yükselerek yarışın orta noktasına gelmeden dördüncü sıraya yükselmeyi başardı. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Nicolo Bulega ise yedinci sırada ilerliyordu.

Bir tur sonra Toprak ve Petrucci arasındaki liderlik mücadelesi devam ederken, üçüncü sıradaki Van der Mark bu mücadeleden faydalanarak aradaki farkı 0.4 saniyeye kadar düşürdü.

Bu sırada ekrana Team Go Eleven sürücüsü Andrea Iannone'nin yaptığı bir kaza sebebiyle yarışa veda ettiği görüntüsü yansıdı.

Yarışın bitimine sekiz tur kala Toprak, birkaç turdur denediği atağı tamamlamayı başardı ve liderliğe yükselerek bu kez yerini sağlamlaştırdı.

Startın ardından 13. sıraya kadar düşen Bautista podyumun son basamağına kadar tırmanmayı başardı.

Son dört tur kala Bonovo Action BMW sürücüsü Scott Redding, yaptığı kaza sonucu seansa veda etti.

Ön tarafta ise Bautista ve Petrucci arasında bir ikincilik mücadelesi izledik. Mücadelenin galibi Bautista oldu ve İspanyol sürücü podyumun ikinci basamağına yükseldi.

Bu mücadelenin sonucunda ikilinin zaman kaybetmesiyle temsilcimiz Toprak, farkı 1 saniyenin üstüne kadar çıkardı.

Böylelikle Toprak, Portimao'da zafere ulaşarak üst üste 11. galibiyetini elde etmiş oldu.

İkinci sıradaki isim Bautista olurken, podyumun son basamağına Petrucci yerleşti.

Garret Gerloff dördüncü sırayı elde ederken, yarışa ikinci sıradan başlayan Lowes beşinci ve Van der Mark altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler sırasıyla Bulega, Axel Bassani, Dominique Aegerter ve Remy Gardner oldu.

Yarış Sonucu: