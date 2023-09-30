WSBK Portimao 1. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Ducati şampiyonluğunu ilan etti!

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz'in Portimao Pisti'nde gerçekleştirilirken, sezonun sondan 2. hafta sonunda 1. yarış bugün gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde gridde Jonathan Rea ilk sıradaydı, Alex Lowes ikinciydi. Toprak üçüncü, Bautista ise dördüncü cepten start alıyordu.

Formasyon turunun tamamlanmasıyla 24 sürücü de gride yerleşirken, 5 kırmızı ışığın sönmesiyle 20 turluk mücadele başladı .

Temsilcimiz Toprak, üçüncü cepten çok iyi kalktı ve ön lastiğini de yerde tutarak ilk viraja Rea ile yan yana girdiler.

Toprak, içeri çizgide olmasının da avantajıyla ilk virajı lider dönmeyi başardı. Onun arkasında Lowes, Rea ve Bautista vardı.

Yarış startı:

Dördüncü virajdan yukarı doğru tırmanırken Rea ve Bautista arasında ufak bir temas yaşandı. Bu temas sonucu Rea 7. sıraya geriledi. Bautista ise 3. sıraya çıktı.

Böylelikle ilk turu Toprak, Lowes, Bautista, Michael van der Mark, Gardner ilk 5'i ile tamamladık.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci turun hemen başında Lowes, ana düzlükteki hız avantajını da kullanarak ilk virajda geçişi yaptı ve yeniden ilk sıraya yükseldi.

İlk turdaki temasın ardından gerileyen Rea ise pistteki en hızlı isimdi ve üçüncü tur başlarken öndeki üçlüyü yakalamıştı bile.

Kawasaki'lerin temposu oldukça iyiydi ve hem Lowes hem de Rea bunu gösteriyorlardı. Dördüncü turda öndeki dörtlü mücadeleye devam etti.

Lowes, Rea, Bautista ve Toprak'ın mücadelesinde pozisyonlar aktif bir şekilde değişiyordu. İlk 5 turu tamamladığımızda ise Toprak, Bautista, Rea üçlüsü öndeydi. Lowes yavaş yavaş "Titanik Üçlü"den kopmaya başlıyordu.

Altıncı turda Bautista, Toprak'ı ana düzlüğün sonunda geçti. Toprak ise 5. virajdaki geç frenajıyla pozisyonunu geri aldı.

Toprak liderliği geri alıyor:

Sonraki turda Bautista bir kez daha ana düzlüğün sonunda geçişini yaptı ve bu sefer temposunu artırarak ön tarafta farkı açmaya başladı.

Toprak, virajların domine ettiği ilk 3 sektörde rakibiyle arasındaki farkı kapasa da Bautista, start/finiş düzlüğünün de bulunduğu son sektörde tüm bu farkı yeniden açıyordu.

Bautista, bitime 12 tur kala liderliği almasının ardından alıştığımız gibi temposunu artırdı ve hatasız bir sürüşle hafta sonunun ilk yarışını kazanan isim oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise özellikle yarışın ilk turlarında harika yarışsa ve yarışı lider götürse de sonraki aşamalarda Ducati ve Bautista'nın düzlüklerdeki avantajıyla mücadele edemedi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Böylelikle şampiyonadaki bu ikili arasındaki puan farkı 52'ye çıkmış oldu. Bautista'nın burada şampiyon olabilmesi için 2. yarışın ardından 62'den fazla puan avantajına sahip olması gerekiyor.

Üreticiler Şampiyonası'nda ise şampiyon bu yarışla birlikte belli oldu ve Ducati, 2022'nin ardından 2023'te de şampiyon oldu.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea ise özellikle yarışın ilk turlarında çok hızlı dursa da sonrasında Bautista ve Toprak'a ayak uyduramadı ve yalnız bir yarış geçirerek 3. sırayı aldı.

Garrett Gerloff dördüncü olarak bir kez daha en hızlı BMW sürücüsü oldu. Düzlüklerde gücünü bir kez daha gösteren BMW'de ön yol tutuşu da gayet iyi durdu.

Yarışın ilk bölümlerinde liderlik için savaşmasının ardından lastiklerini bitiren Lowes ise çizgiyi 5. sırada geçti.

Remy Gardner altıncı olurken, van der Mark yedinciydi. Iker Lecuona onları takip etti. Aragon'daki son yarışta siyah bayrakları görmezden geldiğinden bu yarışa son sıradan başlayan Andrea Locatelli, 24. sıradan 9. sıraya kadar yükseldi ve güçlü bir yarışı arkasında bıraktı. Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladı.

Günün son puanları ise Phillip Oettl, Danilo Petrucci, Axel Bassani, Dominique Aegerter ve Scott Redding'e gitti.

Yarış sonucu: