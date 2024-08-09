WSBK Portimao 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı, BMW 1-2!
BMW fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk antrenman seansında en hızlı zamanı elde etti.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Portimao'da gerçekleştirilen WSBK antrenman seansları için hava tahminleri sıcaklığının çok yüksek olacağını işaret ediyordu.
Seans içerisinde hava sıcaklığı 34 dereceydi ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Ducati fabrika sürücüsü Nicolo Bulega ilk antrenman seansının henüz ilk dakikalarında mekanik bir sorun yaşadı.
Bulega pite dönse de, mekanikerler kendisini tekrar piste çıkaramadı ve İtalyan sürücü için seans erken bitti.
Ducati markasından meslektaşı Danilo Petrucci ilk antrenman seansına çok daha iyi bir başlangıç yaptı.
İtalyan sürücü 1:41.307'lik turuyla seansın başlangıcında liderdi. Sonrasında liderlik 1:41.299 yapan Alvaro Bautista'ya geçti. Daha sonra Garrett Gerloff'tan 1:41.222 geldi.
Son sözü arka arkaya 10 yarıştır zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu söyledi. Temsilcimiz 1:40.777 yaparak en hızlı zamanın sahibi oldu.
Hafta sonuna çok iyi başlayan Toprak, 1:41'in altına inen tek isim olarak en yakın rakibinden 0.391 saniye daha iyi bir tur çıkarmış oldu.
Toprak'ı Bonovo BMW'den Gerloff takip ederken, Alvaro Bautista en iyi Ducati sürücüsü olarak 0.5 saniye geride üçüncü oldu.
Petrucci, Bautista'yı 0.008 saniye geriden takip ederken, ilk beşi Iker Lecuona tamamladı.
Jonathan Rea en iyi Yamaha sürücüsü olarak 0.6 saniye geride altıncı olurken, ilk onu Andrea Locatelli, Alex Lowes, Michael van der Mark ve Ramy Gardner tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|16
|
1'40.777
|164.037
|2
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|20
|
+0.391
1'41.168
|0.391
|163.403
|3
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|17
|
+0.522
1'41.299
|0.131
|163.192
|4
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|17
|
+0.530
1'41.307
|0.008
|163.179
|5
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|16
|
+0.653
1'41.430
|0.123
|162.981
|6
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|16
|
+0.672
1'41.449
|0.019
|162.950
|7
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|14
|
+0.972
1'41.749
|0.300
|162.470
|8
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|12
|
+0.996
1'41.773
|0.024
|162.432
|9
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|11
|
+1.047
1'41.824
|0.051
|162.350
|10
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|18
|
+1.049
1'41.826
|0.002
|162.347
|11
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|17
|
+1.061
1'41.838
|0.012
|162.328
|12
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|20
|
+1.097
1'41.874
|0.036
|162.271
|13
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|17
|
+1.151
1'41.928
|0.054
|162.185
|14
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|17
|
+1.399
1'42.176
|0.248
|161.791
|15
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|18
|
+1.437
1'42.214
|0.038
|161.731
|16
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|11
|
+1.525
1'42.302
|0.088
|161.592
|17
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|16
|
+1.585
1'42.362
|0.060
|161.497
|18
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|18
|
+1.920
1'42.697
|0.335
|160.970
|19
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|20
|
+2.275
1'43.052
|0.355
|160.416
|20
|H. Syahrin JDT Racing Team
|10
|Ducati
|11
|
+3.133
1'43.910
|0.858
|159.091
|21
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|16
|
+3.622
1'44.399
|0.489
|158.346
|22
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|15
|
+3.977
1'44.754
|0.355
|157.809
|23
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+4.288
1'45.065
|0.311
|157.342
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