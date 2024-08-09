WSBK Portimao 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı, BMW 1-2!

Portimao'da gerçekleştirilen WSBK antrenman seansları için hava tahminleri sıcaklığının çok yüksek olacağını işaret ediyordu.

Seans içerisinde hava sıcaklığı 34 dereceydi ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Ducati fabrika sürücüsü Nicolo Bulega ilk antrenman seansının henüz ilk dakikalarında mekanik bir sorun yaşadı.

Bulega pite dönse de, mekanikerler kendisini tekrar piste çıkaramadı ve İtalyan sürücü için seans erken bitti.

Ducati markasından meslektaşı Danilo Petrucci ilk antrenman seansına çok daha iyi bir başlangıç yaptı.

İtalyan sürücü 1:41.307'lik turuyla seansın başlangıcında liderdi. Sonrasında liderlik 1:41.299 yapan Alvaro Bautista'ya geçti. Daha sonra Garrett Gerloff'tan 1:41.222 geldi.

Son sözü arka arkaya 10 yarıştır zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu söyledi. Temsilcimiz 1:40.777 yaparak en hızlı zamanın sahibi oldu.

Hafta sonuna çok iyi başlayan Toprak, 1:41'in altına inen tek isim olarak en yakın rakibinden 0.391 saniye daha iyi bir tur çıkarmış oldu.

Toprak'ı Bonovo BMW'den Gerloff takip ederken, Alvaro Bautista en iyi Ducati sürücüsü olarak 0.5 saniye geride üçüncü oldu.

Petrucci, Bautista'yı 0.008 saniye geriden takip ederken, ilk beşi Iker Lecuona tamamladı.

Jonathan Rea en iyi Yamaha sürücüsü olarak 0.6 saniye geride altıncı olurken, ilk onu Andrea Locatelli, Alex Lowes, Michael van der Mark ve Ramy Gardner tamamladı.

Seans sonucu: