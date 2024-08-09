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Antrenman raporu
World Superbike Algarve

WSBK Portimao 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı, BMW 1-2!

BMW fabrika sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'daki Dünya Superbike  Şampiyonası'nın ilk  antrenman seansında en hızlı zamanı elde etti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Portimao'da gerçekleştirilen WSBK antrenman seansları için hava tahminleri sıcaklığının çok yüksek olacağını işaret ediyordu.

Seans içerisinde hava sıcaklığı 34 dereceydi ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Ducati fabrika sürücüsü Nicolo Bulega ilk antrenman seansının henüz ilk dakikalarında mekanik bir sorun yaşadı.

Bulega pite dönse de, mekanikerler kendisini tekrar piste çıkaramadı ve İtalyan sürücü için seans erken bitti. 

Ducati markasından meslektaşı Danilo Petrucci ilk antrenman seansına çok daha iyi bir başlangıç yaptı.

İtalyan sürücü 1:41.307'lik turuyla seansın başlangıcında liderdi. Sonrasında liderlik 1:41.299 yapan Alvaro Bautista'ya geçti. Daha sonra Garrett Gerloff'tan 1:41.222 geldi.

Son sözü arka arkaya 10 yarıştır zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu söyledi. Temsilcimiz 1:40.777 yaparak en hızlı zamanın sahibi oldu.

Hafta sonuna çok iyi başlayan Toprak, 1:41'in altına inen tek isim olarak en yakın rakibinden 0.391 saniye daha iyi bir tur çıkarmış oldu.

Toprak'ı Bonovo BMW'den Gerloff takip ederken, Alvaro Bautista en iyi Ducati sürücüsü olarak 0.5 saniye geride üçüncü oldu.

Petrucci, Bautista'yı 0.008 saniye geriden takip  ederken,  ilk beşi Iker Lecuona tamamladı.

Jonathan Rea en iyi Yamaha sürücüsü olarak 0.6 saniye geride altıncı olurken, ilk onu  Andrea Locatelli, Alex Lowes, Michael van der Mark ve Ramy Gardner tamamladı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 16

1'40.777

   164.037
2 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 20

+0.391

1'41.168

 0.391 163.403
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 17

+0.522

1'41.299

 0.131 163.192
4 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 17

+0.530

1'41.307

 0.008 163.179
5 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 16

+0.653

1'41.430

 0.123 162.981
6 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 16

+0.672

1'41.449

 0.019 162.950
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 14

+0.972

1'41.749

 0.300 162.470
8 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 12

+0.996

1'41.773

 0.024 162.432
9 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 11

+1.047

1'41.824

 0.051 162.350
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 18

+1.049

1'41.826

 0.002 162.347
11 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 17

+1.061

1'41.838

 0.012 162.328
12 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 20

+1.097

1'41.874

 0.036 162.271
13 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 17

+1.151

1'41.928

 0.054 162.185
14
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 17

+1.399

1'42.176

 0.248 161.791
15 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 18

+1.437

1'42.214

 0.038 161.731
16 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 11

+1.525

1'42.302

 0.088 161.592
17 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 16

+1.585

1'42.362

 0.060 161.497
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 18

+1.920

1'42.697

 0.335 160.970
19 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 20

+2.275

1'43.052

 0.355 160.416
20 Malaysia H. Syahrin JDT Racing Team 10 Ducati 11

+3.133

1'43.910

 0.858 159.091
21
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 16

+3.622

1'44.399

 0.489 158.346
22 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 15

+3.977

1'44.754

 0.355 157.809
23 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+4.288

1'45.065

 0.311 157.342
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