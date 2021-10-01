Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
World Superbike / Algarve Antrenman raporu

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Superbike dünya şampiyonu Jonathan Rea, Portimao'daki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Portimao'daki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Dünya şampiyonu, ilk seansta 1:41.542 yaptı ve Garrett Gerloff'un hemen önünde en hızlı isim oldu.

Portimao'da WSBK sürücülerinin bazıları yer almıyor. Go-Eleven Ducati'de Chaz Davies'in yerini Loris Baz alırken, Tom Sykes'ın BMW'deki yerini Eugene Laverty aldı. Ayrıca Puccetti Kawasaki'de Lucas Mahias'ın koltuğuna Tito Rabat geçti.

İtalyan Gabriele Ruiu ise Portimao'da özel davetle piste çıkıyor. Dünya şampiyonu Jonathan Rea, birkaç hafta önce Portimao'da Kawasaki ile test yapmıştı ve böylece yeni asfaltın nasıl hissettirdiği konusunda deneyim sahibiydi.

Seansın başlangıcında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu liderdi. Fakat sonrasında ilk sıra, 1:41.554 yapan Jonathan Rea'e geçti.

Honda sürücüsü Leon Haslam, ilk seansın bitiminden kısa bir süre önce yedinci virajda kaza yaptı ve motosikleti epey hasar gördü. Haslam ise neyse ki iyiydi. Beş dakika sonra BMW sürücüsü Laverty de aynı yerde kaza yaptı ve motosikleti epey hasar aldı.

Son anlarda Rea'den 1:41.542 geldi ve Britanyalı sürücü, seansı en hızlı isim olarak tamamladı.

Gerloff, bir zaman turu silinmesine rağmen 0.141 saniye geride ikinci olurken, Kawasaki sürücüsü Alex Lowes 0.161 saniye geride üçüncü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 0.207 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi, en iyi Ducati sürücüsü olan Baz tamamlarken, Scott Redding altıncı, Alvaro Bautista yedinci ve Andrea Locatelli sekizinci oldu.

Michael van der Mark ve Axel Bassani, sırasıyla dokuzuncu ve onuncu oldular.

Michael Ruben Rinaldi ancak 13. olurken, Tito Rabat 19. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 16 1'41.542  
2 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'41.683 0.141
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 5 1'41.703 0.161
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 12 1'41.749 0.207
5 France Loris Baz Ducati 17 1'41.760 0.218
6 United Kingdom Scott Redding Ducati 19 1'42.019 0.477
7 Spain Alvaro Bautista Honda 14 1'42.246 0.704
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 17 1'42.313 0.771
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 18 1'42.345 0.803
10 Italy Axel Bassani Ducati 17 1'42.645 1.103
11 Argentina Leandro Mercado Honda 17 1'42.853 1.311
12 Spain Isaac Viñales Kawasaki 16 1'42.920 1.378
13 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'42.979 1.437
14 United Kingdom Leon Haslam Honda 6 1'42.991 1.449
15 Ireland Eugene Laverty BMW 9 1'43.455 1.913
16 France Christophe Ponsson Yamaha 18 1'43.866 2.324
17 Germany Jonas Folger BMW 18 1'44.208 2.666
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 1'44.383 2.841
19 Spain Tito Rabat Kawasaki 21 1'44.387 2.845
20 Italy Gabriele Ruiu BMW 12 1'44.681 3.139
21 Italy Samuele Cavalieri Ducati 17 1'44.834 3.292
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 18 1'45.009 3.467
23 Australia Lachlan Epis Kawasaki 14 1'46.210 4.668
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Önceki haber

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

4 s
2
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

1 g
3
Formula 1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

5 s
4
Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

19 s
5
World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

20 s
Son Haberler
WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu
SBK

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu

2 s
Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MOTOGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

4 s
Sykes, kazasının ardından bu hafta da yarışmayacak
SBK

Sykes, kazasının ardından bu hafta da yarışmayacak

7 s
Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
SBK

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

20 s
WSBK seçeneği azalan Sykes, BSB'ye geçmeye hazırlanıyor
SBK

WSBK seçeneği azalan Sykes, BSB'ye geçmeye hazırlanıyor

29 Eyl 2021
Son Videolar
WSBK: Toprak Razgatlıoğlu, Redding'in önünde kazandı, Rea ile farkı 20 puana çıkarttı 00:59
World Superbike
27 Eyl 2021

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu, Redding'in önünde kazandı, Rea ile farkı 20 puana çıkarttı

WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı 00:53
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Rinaldi kazandı, Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğini aldı

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir 00:43
World Superbike
20 Eyl 2021

WSBK: Davies, Barcelona'da kaburgalarını kırdığı için Jerez'de yarışamayabilir

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu'nun Superpole yarışındaki galibiyeti elinden alındı 00:40
World Superbike
6 Eyl 2021

WSBK: Toprak Razgatlıoğlu'nun Superpole yarışındaki galibiyeti elinden alındı

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor 00:55
World Superbike
3 Eyl 2021

Bautista, Honda'nın 2021 WSBK sezonunda podyuma çıkamayacağını düşünüyor

Daha fazlası
Sebastian Fränzschky
Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

WSBK Jerez 3. antrenman: Toprak en hızlısı, Rea ikinci Jerez
World Superbike

WSBK Jerez 3. antrenman: Toprak en hızlısı, Rea ikinci

Çok Okunanlar Bugün

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Geçiş sayısında Vettel zirvede
Formula 1 Formula 1

Geçiş sayısında Vettel zirvede

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”
Formula 1 Formula 1

Norris: “Hamilton'a veya Verstappen’e yol vermeyeceğim”

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Alt kategoriler çok tehlikeli"

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"
Formula 1 Formula 1

James Hunt'ın oğlu: "Verstappen biraz babama benziyor"

Son Haberler

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao 1. antrenman: Rea lider, Toprak 4. oldu

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Toprak, MotoGP'de de hızlı olabilir"

Sykes, kazasının ardından bu hafta da yarışmayacak
World Superbike World Superbike

Sykes, kazasının ardından bu hafta da yarışmayacak

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak
World Superbike World Superbike

Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.