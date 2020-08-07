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World Superbike / Algarve / Son dakika

WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!

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WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 11:15

Yamaha fabrika takımı sürücüsü ve gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'daki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda, sıradaki durak Portimao'du ve ilk antrenman seansında Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea daha ilk dakikalarda liderliğe oturmayı başardı.

Sonrasında liderliği temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu almayı başardı. Toprak'ın derecesi 1:42.454'tü.

Toprak sonrasında turlarına devam etti ve bu dereceyi 1:42.103'e indirmeyi başardı.

Seansın kalan kısmında Toprak'a yaklaşan bir isim çıkmadı ve temsilcimiz, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Michael van der Mark'ın tam 0.6 saniye önünde ne hızlı isim oldu.

Yamaha böylelikle ilk iki sırada yer almış oldu.

Rea, Van der Mark'ı yaklaşık 0.1 saniye geride üçüncü sıradan takip eti.

Michael Ruben Rinaldi dördüncü olurken, Loris Baz beşinci, Scott Redding altıncı ve Alex Lowes yedinci oldu.

İlk onu Leon Haslam, Tom Sykes ve Chaz Davies tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 1'42.103    
2 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 20 1'42.722 0.619 0.619
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18 1'42.803 0.700 0.081
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'42.882 0.779 0.079
5 France Loris Baz Yamaha 17 1'42.950 0.847 0.068
6 United Kingdom Scott Redding Ducati 18 1'43.054 0.951 0.104
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 15 1'43.203 1.100 0.149
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 18 1'43.362 1.259 0.159
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 18 1'43.460 1.357 0.098
10 United Kingdom Chaz Davies Ducati 17 1'43.549 1.446 0.089
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'43.570 1.467 0.021
12 Spain Alvaro Bautista Honda 20 1'43.636 1.533 0.066
13 Ireland Eugene Laverty BMW 18 1'43.837 1.734 0.201
14 Germany Sandro Cortese Kawasaki 16 1'43.867 1.764 0.030
15 Italy Federico Caricasulo Yamaha 22 1'43.992 1.889 0.125
16 Argentina Leandro Mercado Ducati 17 1'44.091 1.988 0.099
17 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 16 1'44.410 2.307 0.319
18 Spain Xavi Fores Kawasaki 19 1'44.487 2.384 0.077
19 Italy Marco Melandri Ducati 15 1'44.646 2.543 0.159
20 France Sylvain Barrier Ducati 16 1'45.016 2.913 0.370
21 Japan Takumi Takahashi Honda 18 1'45.225 3.122 0.209
22 France Christophe Ponsson Aprilia 15 1'46.354 4.251 1.129
23 Italy Lorenzo Gabellini Honda 22 1'49.378 7.275 3.024
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Algarve
Lokasyon Algarve International Circuit
Pilotlar Jonathan Rea , Michael vanderMark , Toprak Razgatlıoğlu
Editör Lorenza D'Adderio

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