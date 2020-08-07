WSBK, Portimao 1. antrenman: En hızlısı Toprak!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda, sıradaki durak Portimao'du ve ilk antrenman seansında Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea daha ilk dakikalarda liderliğe oturmayı başardı.

Sonrasında liderliği temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu almayı başardı. Toprak'ın derecesi 1:42.454'tü.

Toprak sonrasında turlarına devam etti ve bu dereceyi 1:42.103'e indirmeyi başardı.

Seansın kalan kısmında Toprak'a yaklaşan bir isim çıkmadı ve temsilcimiz, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Michael van der Mark'ın tam 0.6 saniye önünde ne hızlı isim oldu.

Yamaha böylelikle ilk iki sırada yer almış oldu.

Rea, Van der Mark'ı yaklaşık 0.1 saniye geride üçüncü sıradan takip eti.

Michael Ruben Rinaldi dördüncü olurken, Loris Baz beşinci, Scott Redding altıncı ve Alex Lowes yedinci oldu.

İlk onu Leon Haslam, Tom Sykes ve Chaz Davies tamamladı.

Seans sonucu: