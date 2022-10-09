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World Superbike / Algarve Yarış raporu

WSBK Portekiz: Superpole yarışında zaferin adı Toprak!

World Superbike Portekiz hafta sonunda Superpole yarışında zaferin adı Toprak Razgatlıoğlu oldu. Temsilcimiz, bu zaferiyle hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Portekiz: Superpole yarışında zaferin adı Toprak!
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2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanmıştı. 

1. yarış raporu:

Algarve'de bugünkü pist üstü aksiyonu Superpole yarışı ile başladı. Jonathan Rea pole pozisyonundaydı. Toprak ise ikinciydi. Alex Lowes ile Alvaro Bautista ise onların arkasında gride dizilmişlerdi. 

5 kırmızı ışığın sönmesiyle günün ilk yarışı başladı ve Toprak, artık kendisinden görmeye alıştığımız startlarından birini alarak ilk virajı lider döndü. Bautista ise 3. sıraya çıktı.  

Böylelikle 10 turluk yarışın ilk turunu Toprak, Rea, Bautista, Lowes, Andrea Locattelli ilk 5'i ile tamamladık.  

 

Ancak ilk tur tamamlanır tamamlanmaz, ana düzlükte Bautista liderliği eline geçirdi. Ducati'sinin düzlüklerdeki avantajını kullanan İspanyol sürücü, ikinci turun hemen başında liderliği aldı.

Toprak ilk virajda liderliği kaybetse de 5. virajda güzel bir atakla içeri daldı ve Bautista'yı geride bırakarak birkaç viraj sonra yeniden zirveye yükseldi. 

Bautista, bu turun sonunda da düzlükte Toprak'a yaklaştı ancak bu sefer ilk virajda geçişi yapamadı, Toprak liderliğini korumayı başardı. 

Bautista, önümüzdeki turlarda ana düzlükte Toprak'a yaklaşmaya devam etti ama Toprak'ın geç frenajları yüzünden geçiş yapamadı.  

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın orta noktasına geldiğimizde, bitime 5 tur kala, Bautista bir kez daha ilk virajda geçiş yapmayı denedi ancak Toprak motosikletini çok iyi konumlandırarak pozisyonunu bir kez daha korudu.

Bitime 5 tur kala Toprak, Bautista, Rea üçlüsü 0.5 saniye içinde devam ediyorlardı. Bu "Titan Üçlüsü"nün arkasında ise Lowes, Rinaldi, Locattelli, Axel Bassani sıralaması vardı. Bu noktada Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff motosikletinden düşerek yarışa veda etti. 

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Son 3 tura girdiğimizde, aynı senaryoyu izlemeye devam ettik: Bautista düzlükteki avantajıyla Toprak'la yan yana geldi; Toprak ilk virajda geç frenleyerek liderliğini korudu. 

Son tura girdiğimizde, Toprak bir kez daha ilk virajda Bautista'nın atağını savundu ve sonrasında da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu. 

Startta liderliği alan temsilcimiz, 10 turluk Superpole yarışının her turunu lider götürerek zafere ulaştı. Böylelikle Toprak, bugün TSİ 16.00'da başlayacak hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.  Ayrıca temsilcimiz, Bautista'dan 3 puan daha almış oldu ve puan farkı 51'e indi. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, yarış boyunca temsilcimizi geçmeye çalışsa da Toprak'ın harika savunmasını kırmayı başaramadı ve ikinci sırada finiş gördü. Pole pozisyonundan start alan Rea ise podyumu tamamladı. 

Alex Lowes dördüncü sırayı alırken, Rinaldi beşinci oldu. Axel Bassani yarışı 6. sırada tamamlarken; Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 7. oldu. 

Michael vanderMark, Loris Baz ve Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladılar ve hafta sonunun son yarışına ilk 10'dan başlamaya hak kazandılar. 

Hafta sonunun son yarışı bugün TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 10 -      
2 Spain Alvaro Bautista 10 0.123 0.123 0.123  
3 United Kingdom Jonathan Rea 10 1.434 1.434 1.311  
4 United Kingdom Alex Lowes 10 1.976 1.976 0.542  
5 Italy Michael Ruben Rinaldi 10 3.965 3.965 1.989  
6 Italy Axel Bassani 10 5.969 5.969 2.004  
7 Italy Andrea Locatelli 10 6.067 6.067 0.098  
8 Netherlands Michael vanderMark 10 11.297 11.297 5.230  
9 France Loris Baz 10 11.945 11.945 0.648  
10 Spain Xavi Vierge 10 12.014 12.014 0.069  
11 Germany Philipp Oettli 10 12.692 12.692 0.678  
12 Spain Iker Lecuona 10 12.937 12.937 0.245  
13 United Kingdom Scott Redding 10 15.165 15.165 2.228  
14 France Lucas Mahias 10 18.996 18.996 3.831  
15 Ireland Eugene Laverty 10 20.677 20.677 1.681  
16 United States Jake Gagne 10 20.816 20.816 0.139  
17 Germany Marvin Fritz 10 24.172 24.172 3.356  
18 San Marino Luca Bernardi 10 24.575 24.575 0.403  
19 United Kingdom Leon Haslam 10 25.909 25.909 1.334  
20 Japan Kohta Nozane 10 26.206 26.206 0.297  
21 Argentina Leandro Mercado 10 26.421 26.421 0.215  
22 France Christophe Ponsson 10 27.390 27.390 0.969  
23 Malaysia Hafizh Syahrin 10 29.711 29.711 2.321  
24 Czech Republic Oliver Konig 10 45.459 45.459 15.748  
  United States Garrett Gerloff 0        
  Italy Roberto Tamburini 0        
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, 119

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, 119

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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