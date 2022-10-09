WSBK Portekiz: Superpole yarışında zaferin adı Toprak!

Haberi dinle

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanmıştı.

Algarve'de bugünkü pist üstü aksiyonu Superpole yarışı ile başladı. Jonathan Rea pole pozisyonundaydı. Toprak ise ikinciydi. Alex Lowes ile Alvaro Bautista ise onların arkasında gride dizilmişlerdi.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle günün ilk yarışı başladı ve Toprak, artık kendisinden görmeye alıştığımız startlarından birini alarak ilk virajı lider döndü. Bautista ise 3. sıraya çıktı.

Böylelikle 10 turluk yarışın ilk turunu Toprak, Rea, Bautista, Lowes, Andrea Locattelli ilk 5'i ile tamamladık.

Ancak ilk tur tamamlanır tamamlanmaz, ana düzlükte Bautista liderliği eline geçirdi. Ducati'sinin düzlüklerdeki avantajını kullanan İspanyol sürücü, ikinci turun hemen başında liderliği aldı.

Toprak ilk virajda liderliği kaybetse de 5. virajda güzel bir atakla içeri daldı ve Bautista'yı geride bırakarak birkaç viraj sonra yeniden zirveye yükseldi.

Bautista, bu turun sonunda da düzlükte Toprak'a yaklaştı ancak bu sefer ilk virajda geçişi yapamadı, Toprak liderliğini korumayı başardı.

Bautista, önümüzdeki turlarda ana düzlükte Toprak'a yaklaşmaya devam etti ama Toprak'ın geç frenajları yüzünden geçiş yapamadı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın orta noktasına geldiğimizde, bitime 5 tur kala, Bautista bir kez daha ilk virajda geçiş yapmayı denedi ancak Toprak motosikletini çok iyi konumlandırarak pozisyonunu bir kez daha korudu.

Bitime 5 tur kala Toprak, Bautista, Rea üçlüsü 0.5 saniye içinde devam ediyorlardı. Bu "Titan Üçlüsü"nün arkasında ise Lowes, Rinaldi, Locattelli, Axel Bassani sıralaması vardı. Bu noktada Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff motosikletinden düşerek yarışa veda etti.

Son 3 tura girdiğimizde, aynı senaryoyu izlemeye devam ettik: Bautista düzlükteki avantajıyla Toprak'la yan yana geldi; Toprak ilk virajda geç frenleyerek liderliğini korudu.

Son tura girdiğimizde, Toprak bir kez daha ilk virajda Bautista'nın atağını savundu ve sonrasında da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu.

Startta liderliği alan temsilcimiz, 10 turluk Superpole yarışının her turunu lider götürerek zafere ulaştı. Böylelikle Toprak, bugün TSİ 16.00'da başlayacak hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Ayrıca temsilcimiz, Bautista'dan 3 puan daha almış oldu ve puan farkı 51'e indi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, yarış boyunca temsilcimizi geçmeye çalışsa da Toprak'ın harika savunmasını kırmayı başaramadı ve ikinci sırada finiş gördü. Pole pozisyonundan start alan Rea ise podyumu tamamladı.

Alex Lowes dördüncü sırayı alırken, Rinaldi beşinci oldu. Axel Bassani yarışı 6. sırada tamamlarken; Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 7. oldu.

Michael vanderMark, Loris Baz ve Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladılar ve hafta sonunun son yarışına ilk 10'dan başlamaya hak kazandılar.

Hafta sonunun son yarışı bugün TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, 119 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images