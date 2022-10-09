WSBK Portekiz: Superpole yarışında zaferin adı Toprak!
World Superbike Portekiz hafta sonunda Superpole yarışında zaferin adı Toprak Razgatlıoğlu oldu. Temsilcimiz, bu zaferiyle hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı.
2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanmıştı.
Algarve'de bugünkü pist üstü aksiyonu Superpole yarışı ile başladı. Jonathan Rea pole pozisyonundaydı. Toprak ise ikinciydi. Alex Lowes ile Alvaro Bautista ise onların arkasında gride dizilmişlerdi.
5 kırmızı ışığın sönmesiyle günün ilk yarışı başladı ve Toprak, artık kendisinden görmeye alıştığımız startlarından birini alarak ilk virajı lider döndü. Bautista ise 3. sıraya çıktı.
Böylelikle 10 turluk yarışın ilk turunu Toprak, Rea, Bautista, Lowes, Andrea Locattelli ilk 5'i ile tamamladık.
Ancak ilk tur tamamlanır tamamlanmaz, ana düzlükte Bautista liderliği eline geçirdi. Ducati'sinin düzlüklerdeki avantajını kullanan İspanyol sürücü, ikinci turun hemen başında liderliği aldı.
Toprak ilk virajda liderliği kaybetse de 5. virajda güzel bir atakla içeri daldı ve Bautista'yı geride bırakarak birkaç viraj sonra yeniden zirveye yükseldi.
Bautista, bu turun sonunda da düzlükte Toprak'a yaklaştı ancak bu sefer ilk virajda geçişi yapamadı, Toprak liderliğini korumayı başardı.
Bautista, önümüzdeki turlarda ana düzlükte Toprak'a yaklaşmaya devam etti ama Toprak'ın geç frenajları yüzünden geçiş yapamadı.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarışın orta noktasına geldiğimizde, bitime 5 tur kala, Bautista bir kez daha ilk virajda geçiş yapmayı denedi ancak Toprak motosikletini çok iyi konumlandırarak pozisyonunu bir kez daha korudu.
Bitime 5 tur kala Toprak, Bautista, Rea üçlüsü 0.5 saniye içinde devam ediyorlardı. Bu "Titan Üçlüsü"nün arkasında ise Lowes, Rinaldi, Locattelli, Axel Bassani sıralaması vardı. Bu noktada Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff motosikletinden düşerek yarışa veda etti.
Son 3 tura girdiğimizde, aynı senaryoyu izlemeye devam ettik: Bautista düzlükteki avantajıyla Toprak'la yan yana geldi; Toprak ilk virajda geç frenleyerek liderliğini korudu.
Son tura girdiğimizde, Toprak bir kez daha ilk virajda Bautista'nın atağını savundu ve sonrasında da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu.
Startta liderliği alan temsilcimiz, 10 turluk Superpole yarışının her turunu lider götürerek zafere ulaştı. Böylelikle Toprak, bugün TSİ 16.00'da başlayacak hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Ayrıca temsilcimiz, Bautista'dan 3 puan daha almış oldu ve puan farkı 51'e indi.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bautista, yarış boyunca temsilcimizi geçmeye çalışsa da Toprak'ın harika savunmasını kırmayı başaramadı ve ikinci sırada finiş gördü. Pole pozisyonundan start alan Rea ise podyumu tamamladı.
Alex Lowes dördüncü sırayı alırken, Rinaldi beşinci oldu. Axel Bassani yarışı 6. sırada tamamlarken; Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 7. oldu.
Michael vanderMark, Loris Baz ve Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladılar ve hafta sonunun son yarışına ilk 10'dan başlamaya hak kazandılar.
Hafta sonunun son yarışı bugün TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|10
|-
|2
|Alvaro Bautista
|10
|0.123
|0.123
|0.123
|3
|Jonathan Rea
|10
|1.434
|1.434
|1.311
|4
|Alex Lowes
|10
|1.976
|1.976
|0.542
|5
|Michael Ruben Rinaldi
|10
|3.965
|3.965
|1.989
|6
|Axel Bassani
|10
|5.969
|5.969
|2.004
|7
|Andrea Locatelli
|10
|6.067
|6.067
|0.098
|8
|Michael vanderMark
|10
|11.297
|11.297
|5.230
|9
|Loris Baz
|10
|11.945
|11.945
|0.648
|10
|Xavi Vierge
|10
|12.014
|12.014
|0.069
|11
|Philipp Oettli
|10
|12.692
|12.692
|0.678
|12
|Iker Lecuona
|10
|12.937
|12.937
|0.245
|13
|Scott Redding
|10
|15.165
|15.165
|2.228
|14
|Lucas Mahias
|10
|18.996
|18.996
|3.831
|15
|Eugene Laverty
|10
|20.677
|20.677
|1.681
|16
|Jake Gagne
|10
|20.816
|20.816
|0.139
|17
|Marvin Fritz
|10
|24.172
|24.172
|3.356
|18
|Luca Bernardi
|10
|24.575
|24.575
|0.403
|19
|Leon Haslam
|10
|25.909
|25.909
|1.334
|20
|Kohta Nozane
|10
|26.206
|26.206
|0.297
|21
|Leandro Mercado
|10
|26.421
|26.421
|0.215
|22
|Christophe Ponsson
|10
|27.390
|27.390
|0.969
|23
|Hafizh Syahrin
|10
|29.711
|29.711
|2.321
|24
|Oliver Konig
|10
|45.459
|45.459
|15.748
|Garrett Gerloff
|0
|Roberto Tamburini
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, 119
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
WSBK Portekiz: Portekiz'de ilk yarışı Toprak kazandı, Bautista ikinci oldu
WSBK Portekiz: Keyifli mücadeleyi Bautista kazandı, Toprak ikinci sırayı aldı
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in şampiyon olduğunu pist anonsundan öğrendim"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarıştan sonra Max Verstappen'in şampiyon olduğunu, pistte yapılan anonsla öğrendiğini söylüyor.
Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Japonya GP hafta sonunda inanılmaz derecede yavaş olduklarını, bu yüzden yarış içerisinde geçiş yapmakta zorlandığını söyledi.
Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü
Çifte şampiyon Max Verstappen, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerini geliştirmek için bir adım atması gerektiğini düşünüyor ve yardım etmek için gönüllü olduğunu da ekliyor.
F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı
2021 sezonunda Aston Martin ve Williams prosedür ihlâlleri yaparken, Red Bull'un hafif bir bütçe sınırı ihlâli yaptığı açıklandı. Peki Red Bull için potansiyel cezalar ne olabilir?