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World Superbike / Algarve Sıralama turları raporu

WSBK Portekiz: Rea pole pozisyonunda, Toprak ikinci, Bautista 9. oldu!

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Portekiz'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olurken; temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci sırayı aldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Portekiz: Rea pole pozisyonunda, Toprak ikinci, Bautista 9. oldu!
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2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. 

Temsilcimiz Toprak, Algarve Pisti'nde fark yaratabilen bir isim ve hafta sonuna oldukça güçlü başlamıştı. Cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansını da ilk sırada tamamlayan Toprak, bugün de güçlü bir görüntü çizdi. 

Temsilcimiz, Superpole seansı öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında 1:40.121'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

3. antrenman raporu:

Antrenman seanslarının tamamlanmasıyla gözler pole pozisyonuna çevrildi ve 15 dakikalık seansın başlamasıyla birlikte sürücüler piste çıktılar. 

İlk denemelerin ardından, Toprak, bugün ikinci kez tur rekorunu kırdı ve 1.39.887 yaparak rahat bir şekilde ilk sıraya çıktı. Böylelikle temsilcimiz, 1:39'lara inen ilk sürücü oldu. 

Jonathan Rea temsilcimizin  0.507 saniye kadar arkasında ikinciydi. Alex Lowes ise takım arkadaşının arkasında üçüncü sıraya yerleşti. 

BMW sürücüsü Scott Redding dörcüncü, şampiyona lideri Alvaro Bautista ise 5. sıradaydı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locattelli, ilk denemesinin ardından 0.667 saniye gerisinde 6. sırada yer aldı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 4 dakika kala sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. Temsilcimiz Toprak, çizgiyi ilk geçen isim oldu 1:39.772 yaparak tur rekorunu bir kez daha kırdı ve derecesini geliştirdi. 

Ardından Rea geldi ve neredeyse 0.7 saniye kadar gelişerek 1:39.610 yaptı, bu turla birlikte sürpriz bir şekilde ilk sıraya çıktı. Toprak'ın çizgiyi geçmesiyle birlikte Rea için tek tehdit Bautista olabilirdi ancak Bautista da sarı bayraklara takılmasının ardından turunu bırakmak zorunda kaldı ve sadece 9. olabildi.  

Böylelikle Rea pole pozisyonunu aldı. İngiliz sürücü, böylelikle kariyerinin 40. pole pozisyonunu almış oldu. Toprak ise en hızlı 2. zamanı kaydetti. Temsilcimiz, WSBK'ta 21. kez bir yarışa ilk çizgiden başlayacak. Rea'nin takım arkadaşı ise Alex Lowes ise ilk çizgiyi tamamladı. 

 

Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli seansı dördüncü sırada tamamlarken, Loris Baz beşinci sırayı aldı. Barselona'da pole'ü alan Iker Lecuona ise ikinci çizgiyi tamamladı. 

Garrett Gerloff yedinci, Redding sekizinci sıraları aldılar. Sarı bayraklara takılarak 9. olan Bautista ise bu sezonki en kötü başlangıç pozisyonunu aldı. Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladı. 

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 16.00'da başlayacak. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jonathan Rea 6 1'39.610     165.959
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 5 1'39.772 0.162 0.162 165.689
3 United Kingdom Alex Lowes 6 1'39.859 0.249 0.087 165.545
4 Italy Andrea Locatelli 6 1'40.000 0.390 0.141 165.312
5 France Loris Baz 6 1'40.242 0.632 0.242 164.912
6 Spain Iker Lecuona 5 1'40.342 0.732 0.100 164.748
7 United States Garrett Gerloff 6 1'40.497 0.887 0.155 164.494
8 United Kingdom Scott Redding 6 1'40.532 0.922 0.035 164.437
9 Spain Alvaro Bautista 6 1'40.538 0.928 0.006 164.427
10 Spain Xavi Vierge 6 1'40.624 1.014 0.086 164.286
11 Italy Michael Ruben Rinaldi 6 1'40.677 1.067 0.053 164.200
12 Germany Philipp Oettli 6 1'40.744 1.134 0.067 164.091
13 Italy Roberto Tamburini 6 1'40.771 1.161 0.027 164.047
14 Italy Axel Bassani 6 1'41.000 1.390 0.229 163.675
15 France Lucas Mahias 5 1'41.088 1.478 0.088 163.532
16 United States Jake Gagne 6 1'41.161 1.551 0.073 163.414
17 Ireland Eugene Laverty 6 1'41.258 1.648 0.097 163.258
18 Japan Kohta Nozane 4 1'41.321 1.711 0.063 163.156
19 Netherlands Michael vanderMark 6 1'41.473 1.863 0.152 162.912
20 Malaysia Hafizh Syahrin 6 1'41.741 2.131 0.268 162.483
21 United Kingdom Leon Haslam 5 1'41.765 2.155 0.024 162.444
22 San Marino Luca Bernardi 6 1'41.853 2.243 0.088 162.304
23 Germany Marvin Fritz 7 1'41.912 2.302 0.059 162.210
24 Argentina Leandro Mercado 6 1'41.982 2.372 0.070 162.099
25 France Christophe Ponsson 6 1'42.152 2.542 0.170 161.829
26 Czech Republic Oliver Konig 6 1'43.840 4.230 1.688 159.198
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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