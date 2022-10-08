WSBK Portekiz: Rea pole pozisyonunda, Toprak ikinci, Bautista 9. oldu!
Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Portekiz'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi olurken; temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci sırayı aldı.
2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor.
Temsilcimiz Toprak, Algarve Pisti'nde fark yaratabilen bir isim ve hafta sonuna oldukça güçlü başlamıştı. Cuma günü gerçekleştirilen iki antrenman seansını da ilk sırada tamamlayan Toprak, bugün de güçlü bir görüntü çizdi.
Temsilcimiz, Superpole seansı öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında 1:40.121'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı.
Antrenman seanslarının tamamlanmasıyla gözler pole pozisyonuna çevrildi ve 15 dakikalık seansın başlamasıyla birlikte sürücüler piste çıktılar.
İlk denemelerin ardından, Toprak, bugün ikinci kez tur rekorunu kırdı ve 1.39.887 yaparak rahat bir şekilde ilk sıraya çıktı. Böylelikle temsilcimiz, 1:39'lara inen ilk sürücü oldu.
Jonathan Rea temsilcimizin 0.507 saniye kadar arkasında ikinciydi. Alex Lowes ise takım arkadaşının arkasında üçüncü sıraya yerleşti.
BMW sürücüsü Scott Redding dörcüncü, şampiyona lideri Alvaro Bautista ise 5. sıradaydı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locattelli, ilk denemesinin ardından 0.667 saniye gerisinde 6. sırada yer aldı.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bitime 4 dakika kala sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. Temsilcimiz Toprak, çizgiyi ilk geçen isim oldu 1:39.772 yaparak tur rekorunu bir kez daha kırdı ve derecesini geliştirdi.
Ardından Rea geldi ve neredeyse 0.7 saniye kadar gelişerek 1:39.610 yaptı, bu turla birlikte sürpriz bir şekilde ilk sıraya çıktı. Toprak'ın çizgiyi geçmesiyle birlikte Rea için tek tehdit Bautista olabilirdi ancak Bautista da sarı bayraklara takılmasının ardından turunu bırakmak zorunda kaldı ve sadece 9. olabildi.
Böylelikle Rea pole pozisyonunu aldı. İngiliz sürücü, böylelikle kariyerinin 40. pole pozisyonunu almış oldu. Toprak ise en hızlı 2. zamanı kaydetti. Temsilcimiz, WSBK'ta 21. kez bir yarışa ilk çizgiden başlayacak. Rea'nin takım arkadaşı ise Alex Lowes ise ilk çizgiyi tamamladı.
Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli seansı dördüncü sırada tamamlarken, Loris Baz beşinci sırayı aldı. Barselona'da pole'ü alan Iker Lecuona ise ikinci çizgiyi tamamladı.
Garrett Gerloff yedinci, Redding sekizinci sıraları aldılar. Sarı bayraklara takılarak 9. olan Bautista ise bu sezonki en kötü başlangıç pozisyonunu aldı. Xavi Vierge ise ilk 10'u tamamladı.
Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 16.00'da başlayacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jonathan Rea
|6
|1'39.610
|165.959
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|5
|1'39.772
|0.162
|0.162
|165.689
|3
|Alex Lowes
|6
|1'39.859
|0.249
|0.087
|165.545
|4
|Andrea Locatelli
|6
|1'40.000
|0.390
|0.141
|165.312
|5
|Loris Baz
|6
|1'40.242
|0.632
|0.242
|164.912
|6
|Iker Lecuona
|5
|1'40.342
|0.732
|0.100
|164.748
|7
|Garrett Gerloff
|6
|1'40.497
|0.887
|0.155
|164.494
|8
|Scott Redding
|6
|1'40.532
|0.922
|0.035
|164.437
|9
|Alvaro Bautista
|6
|1'40.538
|0.928
|0.006
|164.427
|10
|Xavi Vierge
|6
|1'40.624
|1.014
|0.086
|164.286
|11
|Michael Ruben Rinaldi
|6
|1'40.677
|1.067
|0.053
|164.200
|12
|Philipp Oettli
|6
|1'40.744
|1.134
|0.067
|164.091
|13
|Roberto Tamburini
|6
|1'40.771
|1.161
|0.027
|164.047
|14
|Axel Bassani
|6
|1'41.000
|1.390
|0.229
|163.675
|15
|Lucas Mahias
|5
|1'41.088
|1.478
|0.088
|163.532
|16
|Jake Gagne
|6
|1'41.161
|1.551
|0.073
|163.414
|17
|Eugene Laverty
|6
|1'41.258
|1.648
|0.097
|163.258
|18
|Kohta Nozane
|4
|1'41.321
|1.711
|0.063
|163.156
|19
|Michael vanderMark
|6
|1'41.473
|1.863
|0.152
|162.912
|20
|Hafizh Syahrin
|6
|1'41.741
|2.131
|0.268
|162.483
|21
|Leon Haslam
|5
|1'41.765
|2.155
|0.024
|162.444
|22
|Luca Bernardi
|6
|1'41.853
|2.243
|0.088
|162.304
|23
|Marvin Fritz
|7
|1'41.912
|2.302
|0.059
|162.210
|24
|Leandro Mercado
|6
|1'41.982
|2.372
|0.070
|162.099
|25
|Christophe Ponsson
|6
|1'42.152
|2.542
|0.170
|161.829
|26
|Oliver Konig
|6
|1'43.840
|4.230
|1.688
|159.198
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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