WSBK Portekiz: Keyifli mücadeleyi Bautista kazandı, Toprak ikinci sırayı aldı

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2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen ilk yarışı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanmıştı.

Hafta sonu bugün içerisinde gerçekleştirilen Superpole yarışı ile devam etti ve Toprak, bugün gerçekleştirilen 10 turluk Superpole yarışını da kazanmayı başarmıştı. Temsilcimiz, bu zaferle birlikte hem 12 puanı hanesine yazdırmış hem de hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 20 turluk yarış başladı ve Toprak, yine bir start alarak ilk virajı lider olarak döndü. Jonathan Rea ile Alvaro Bautista ise 2 ve 3. sıralarını korudular.

Pistteki en iyi geçiş noktalarından biri olan 5. viraja gelinirken, Rea iyi bir çekiş yakaladı ve düzlükte Toprak'ın yanına gelmesinin ardından içeri çizgiden geçişi tamamladı ve liderliği eline geçirdi.

Böylelikle ilk turu Rea, Toprak, Bautista, Rinaldi, Alex Lowes ilk 5'i ile tamamladık. Sonraki turlarda Toprak, Rea'yi yakından takip etse de geçiş yapamadı.

Dördüncü sıradaki Rinaldi ise takım arkadaşı Bautista'nın üzerinde baskı kurmaya başladı. Rinaldi, özellikle virajlarda takım arkadaşına kıyasla daha rahat gözüküyordu.

Yarışın bu noktasında Rea, Toprak, Bautista, Rinaldi, Lowes ilk 5'i neredeyse 2 saniye içerisinde birbirlerini takip etmeye devam ediyorlardı ve öncelik geçiş yapmaktan ziyade lastikleri korumaktı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 13 tur kala, Toprak tempoyu attırdı ve Rea'yi geçerek liderliği aldı ancak ana düzlüğe çıkıldığında hem Rea hem de Bautista, Toprak'ı geçtiler. Böylelikle Rea, Bautista, Toprak sıralaması oluştu.

Bautista, bir tur sonra yine ana düzlükte geçişini yaptı ve bu sefer de Rea'yi geçerek liderliğe yükseldi. Bautista, liderliği almasının ardından önde kaybolabilen ve hızlıca arayı açabilen bir isim olduğundan, Toprak'ın Rea'yi hemen geçmesi ve Bautista'nın arkasına gelmesi önemliydi.

Toprak, tam da bunu yaptı ve son 10 tura girilirken ilk virajda geçişini yaparak ikinci sıraya yükseldi. Böylelikle Bautista'nın kaçmasına izim vermeden onun arkasına geri gelmiş oldu.

Toprak, özellikle virajların domine ettiği ikinci sektörde çok hızlıydı ve Bautista'ya fazlasıyla yaklaşıyordu ancak Bautista, düzlükte yaklaşık olarak yarım saniye kadar daha hızlı olduğundan geçiş yapmak imkansızdı.

Bu noktada Rea'nin lastikleri bitmişti ve İngiliz sürücünün temposu düşmeye başladı. Galibiyet mücadelesinin artık sadece Bautista ve Toprak arasında geçeceği belliydi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bahsedildiği gibi, Ducati'nin düzlük hızındaki avantajından dolayı düzlükte onları geçmek imkansız gibiydi. Toprak ise virajlı orta sektörde daha hızlıydı ve temsilcimiz, 13. virajda süper bir atak yaparak bu sefer düzlüğe gelmeden Bautista'yı geçmeyi başardı. Böylelikle bitime 7 tur kala, liderliği yeniden eline geçirmiş oldu.

Ancak bu geçişin hemen ardından Bautista, yine düzlükte bir geçiş yaparak ilk sıraya yükseldi. Bautista, bitime 6 tur kala yeniden liderliği almasının ardından bu sefer arayı açmaya başladı.

Bitime 3 tur kala fark 1.4 saniyeye kadar çıkmıştı ve İspanyol sürücü bu noktadan sonra hata yapmayarak hafta sonunun son yarışını kazandı. Şampiyona lideri böylelikle bu sezonki 12. zaferini almış oldu.

Toprak ise birkaç kez liderliği eline geçirse de ikinci sırayı alabildi. Temsilcimiz, böylelikle bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm yarışlarda podyuma çıkmış oldu. Jonathan Rea ise podyumu tamamladı.

Bu sonuçlarla birlikte, Bautista şampiyonadaki puan farkını 56'ya yükseltmiş oldu. İspanyol sürücü 448 puanla lider, Toprak ise 392 puanla ikinci.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın başında güçlü bir tempo sergileyen Rinaldi dördüncü sırayı alırken, Lowes beşinci sırada finiş gördü. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise yarışı 6. sırada tamamladı.

Scott Redding 7. olarak bu hafta sonu aldığı hasarı biraz azaltırken, onu Xavi Vierge, Garrett Gerloff ve Loris Baz takip etti.

WSBK sezonu, 21-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Arjantin GP ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images