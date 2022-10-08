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World Superbike / Algarve Yarış raporu

WSBK Portekiz: Portekiz'de ilk yarışı Toprak kazandı, Bautista ikinci oldu

World Superbike Portekiz hafta sonunda ilk yarışın galibi temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Portekiz: Portekiz'de ilk yarışı Toprak kazandı, Bautista ikinci oldu
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2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansında pole pozisyonu Jonathan Rea'nin olmuştu. Toprak ise ikinci sırayı almıştı. 

Sıralama raporu:

World SSP300 yarışında yaşanan bir kazadan dolayı yarış gecikmeli başladı. Medikal helikopter kazadaki sürücüyü hastaneye götürdü ve WSBK yarışının başlaması için helikopterin piste geri ulaşması beklendi. 

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Yaklaşık 40 dakikalık bekleme süresinin ardından yarışın TSİ 17.15'te başlayacağı açıklandı. Ayrıca yarışın artık 14 tur olacağı da duyuruldu. Yarış öncesinde pist 45 dereceydi, bu yüzden yarış kısalsa dahi lastikleri korumak önemli olacaktı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 14 turluk yarış başladı. Rea, iyi bir startla ilk sırasını korurken; ilk virajın ardından ilk 3'te herhangi bir değişim olmadı. 

Böylelikle ilk turu Rea, Toprak, Alex Lowes, Axel Bassani, Bautista ilk 5'i ile tamamladık. 

Lowes, ikinci turda iki sıra kaybetti ve 5. sıraya geriledi. Bassani ile Bautista ise birer sıra yükselmiş oldular. Ön tarafta ise Rea ile Toprak arasındaki fark yarım saniye kadardı. 

5. tura girdiğimizde ise Toprak, Rea'ya fazlasıyla yakındı ve ikili ana düzlükte neredeyse yan yana geldi ancak Rea önde kalmayı başardı. Toprak için bir başka geçiş şansı 5. virajdı ancak Rea, 5. virajda da önde kalmayı başardı ve liderliğini korudu. 

Bu ikilinin mücadele etmesiyle, Bassani ile Bautista onları yakalamaya başladılar. Toprak, 5. turda geçişi yapamasa da 6. turda bu sefer Rea'yi geçti ve bitime 8 tur kala liderliği eline geçirdi. 

7. tura girdiğimizde Bautista'nın Bassani'yi geçtiğini gördük. Şampiyona lideri sürücü, bu geçişle 3. sıraya yükseldi. Bautista bu geçişin ardından öndeki Rea-Toprak ikilisini kovalamaya başladı. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 5 tur kala Toprak, Rea, Bautista sıralaması vardı ancak Bautista, Rea'ya artık fazlasıyla yakındı. Bautista, bir sonraki turun ilk virajında atağını yaptı ancak frenlemeyi kaçırarak pistten taşınca Rea pozisyonunu korumayı başardı. 

Rea ile Bautista arasındaki mücadele, Toprak için iyi bir haberdi çünkü temsilcimiz, bu ikilinin mücadele ederek zaman kaybetmesiyle aradaki farkı 1.2 saniyeye çıkarmıştı. 

Bitime 3 tur kala ise Bautista bu sefer ilk virajda geçişini tamamladı ve ikinci sıraya yükseldi. Bautista ile Toprak arasında 1.5 saniye vardı. 

Bautista, kalan 3 turda aradaki 1.5 saniyelik farkı kapatamadı ve temsilcimiz Toprak, Portekiz'deki ilk yarışın galibi oldu. Bu Toprak'ın Portekiz'deki ikinci zaferi oldu. 

 

Bautista ile Rea ise podyumu tamamladılar. Böylelikle bu üçlüyü bir kez daha podyumda görmüş olduk. 

Bu galibiyetle birlikte, Toprak'la Bautista arasındaki puan farkı 54'e inmiş oldu. Rea ise Toprak'ın 17 puan gerisinde yer alıyor. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Axel Bassani dördüncü sırayı alırken, Lowes beşinci sırada finiş gördü. Toprak'ın takım arkadaşı Andre Locatelli ise çizgiyi altıncı sırada geçti. 

3. antrenman seansında motor patlatan Rinaldi 7. sırayı alırken, Xavi Vierge ise 8. sıradaydı. Loris Baz ile Gerloff ise ilk 10'u tamamladılar. 5. virajda motosikletinden düşen Scott Redding ise 18. sırada finiş görebildi. 

Superpole yarışı 9 Ekim Pazar günü TSİ 13.00'te başlayacak. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 14 23'33.449     25
2 Spain Alvaro Bautista 14 23'34.106 0.657 0.657 20
3 United Kingdom Jonathan Rea 14 23'36.481 3.032 2.375 16
4 Italy Axel Bassani 14 23'37.920 4.471 1.439 13
5 United Kingdom Alex Lowes 14 23'38.011 4.562 0.091 11
6 Italy Andrea Locatelli 14 23'42.254 8.805 4.243 10
7 Italy Michael Ruben Rinaldi 14 23'46.063 12.614 3.809 9
8 Spain Xavi Vierge 14 23'50.739 17.290 4.676 8
9 France Loris Baz 14 23'50.899 17.450 0.160 7
10 United States Garrett Gerloff 14 23'51.168 17.719 0.269 6
11 Spain Iker Lecuona 14 23'54.840 21.391 3.672 5
12 Germany Philipp Oettli 14 23'55.077 21.628 0.237 4
13 France Lucas Mahias 14 23'56.421 22.972 1.344 3
14 Netherlands Michael vanderMark 14 23'59.257 25.808 2.836 2
15 Ireland Eugene Laverty 14 24'03.328 29.879 4.071 1
16 Italy Roberto Tamburini 14 24'03.717 30.268 0.389  
17 San Marino Luca Bernardi 14 24'04.368 30.919 0.651  
18 United Kingdom Scott Redding 14 24'07.234 33.785 2.866  
19 United States Jake Gagne 14 24'07.622 34.173 0.388  
20 Japan Kohta Nozane 14 24'11.582 38.133 3.960  
21 Germany Marvin Fritz 14 24'12.449 39.000 0.867  
22 France Christophe Ponsson 14 24'14.550 41.101 2.101  
23 Argentina Leandro Mercado 14 24'21.109 47.660 6.559  
24 Czech Republic Oliver Konig 14 24'35.209 1'01.760 14.100  
  United Kingdom Leon Haslam 7 7 laps      
  Malaysia Hafizh Syahrin 2 12 laps      
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