WSBK Portekiz: Portekiz'de ilk yarışı Toprak kazandı, Bautista ikinci oldu
World Superbike Portekiz hafta sonunda ilk yarışın galibi temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.
2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağı bu hafta sonu Portekiz'de yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansında pole pozisyonu Jonathan Rea'nin olmuştu. Toprak ise ikinci sırayı almıştı.
World SSP300 yarışında yaşanan bir kazadan dolayı yarış gecikmeli başladı. Medikal helikopter kazadaki sürücüyü hastaneye götürdü ve WSBK yarışının başlaması için helikopterin piste geri ulaşması beklendi.
Yaklaşık 40 dakikalık bekleme süresinin ardından yarışın TSİ 17.15'te başlayacağı açıklandı. Ayrıca yarışın artık 14 tur olacağı da duyuruldu. Yarış öncesinde pist 45 dereceydi, bu yüzden yarış kısalsa dahi lastikleri korumak önemli olacaktı.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
5 kırmızı ışığın sönmesiyle 14 turluk yarış başladı. Rea, iyi bir startla ilk sırasını korurken; ilk virajın ardından ilk 3'te herhangi bir değişim olmadı.
Böylelikle ilk turu Rea, Toprak, Alex Lowes, Axel Bassani, Bautista ilk 5'i ile tamamladık.
Lowes, ikinci turda iki sıra kaybetti ve 5. sıraya geriledi. Bassani ile Bautista ise birer sıra yükselmiş oldular. Ön tarafta ise Rea ile Toprak arasındaki fark yarım saniye kadardı.
5. tura girdiğimizde ise Toprak, Rea'ya fazlasıyla yakındı ve ikili ana düzlükte neredeyse yan yana geldi ancak Rea önde kalmayı başardı. Toprak için bir başka geçiş şansı 5. virajdı ancak Rea, 5. virajda da önde kalmayı başardı ve liderliğini korudu.
Bu ikilinin mücadele etmesiyle, Bassani ile Bautista onları yakalamaya başladılar. Toprak, 5. turda geçişi yapamasa da 6. turda bu sefer Rea'yi geçti ve bitime 8 tur kala liderliği eline geçirdi.
7. tura girdiğimizde Bautista'nın Bassani'yi geçtiğini gördük. Şampiyona lideri sürücü, bu geçişle 3. sıraya yükseldi. Bautista bu geçişin ardından öndeki Rea-Toprak ikilisini kovalamaya başladı.
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bitime 5 tur kala Toprak, Rea, Bautista sıralaması vardı ancak Bautista, Rea'ya artık fazlasıyla yakındı. Bautista, bir sonraki turun ilk virajında atağını yaptı ancak frenlemeyi kaçırarak pistten taşınca Rea pozisyonunu korumayı başardı.
Rea ile Bautista arasındaki mücadele, Toprak için iyi bir haberdi çünkü temsilcimiz, bu ikilinin mücadele ederek zaman kaybetmesiyle aradaki farkı 1.2 saniyeye çıkarmıştı.
Bitime 3 tur kala ise Bautista bu sefer ilk virajda geçişini tamamladı ve ikinci sıraya yükseldi. Bautista ile Toprak arasında 1.5 saniye vardı.
Bautista, kalan 3 turda aradaki 1.5 saniyelik farkı kapatamadı ve temsilcimiz Toprak, Portekiz'deki ilk yarışın galibi oldu. Bu Toprak'ın Portekiz'deki ikinci zaferi oldu.
Bautista ile Rea ise podyumu tamamladılar. Böylelikle bu üçlüyü bir kez daha podyumda görmüş olduk.
Bu galibiyetle birlikte, Toprak'la Bautista arasındaki puan farkı 54'e inmiş oldu. Rea ise Toprak'ın 17 puan gerisinde yer alıyor.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Axel Bassani dördüncü sırayı alırken, Lowes beşinci sırada finiş gördü. Toprak'ın takım arkadaşı Andre Locatelli ise çizgiyi altıncı sırada geçti.
3. antrenman seansında motor patlatan Rinaldi 7. sırayı alırken, Xavi Vierge ise 8. sıradaydı. Loris Baz ile Gerloff ise ilk 10'u tamamladılar. 5. virajda motosikletinden düşen Scott Redding ise 18. sırada finiş görebildi.
Superpole yarışı 9 Ekim Pazar günü TSİ 13.00'te başlayacak.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|14
|23'33.449
|25
|2
|Alvaro Bautista
|14
|23'34.106
|0.657
|0.657
|20
|3
|Jonathan Rea
|14
|23'36.481
|3.032
|2.375
|16
|4
|Axel Bassani
|14
|23'37.920
|4.471
|1.439
|13
|5
|Alex Lowes
|14
|23'38.011
|4.562
|0.091
|11
|6
|Andrea Locatelli
|14
|23'42.254
|8.805
|4.243
|10
|7
|Michael Ruben Rinaldi
|14
|23'46.063
|12.614
|3.809
|9
|8
|Xavi Vierge
|14
|23'50.739
|17.290
|4.676
|8
|9
|Loris Baz
|14
|23'50.899
|17.450
|0.160
|7
|10
|Garrett Gerloff
|14
|23'51.168
|17.719
|0.269
|6
|11
|Iker Lecuona
|14
|23'54.840
|21.391
|3.672
|5
|12
|Philipp Oettli
|14
|23'55.077
|21.628
|0.237
|4
|13
|Lucas Mahias
|14
|23'56.421
|22.972
|1.344
|3
|14
|Michael vanderMark
|14
|23'59.257
|25.808
|2.836
|2
|15
|Eugene Laverty
|14
|24'03.328
|29.879
|4.071
|1
|16
|Roberto Tamburini
|14
|24'03.717
|30.268
|0.389
|17
|Luca Bernardi
|14
|24'04.368
|30.919
|0.651
|18
|Scott Redding
|14
|24'07.234
|33.785
|2.866
|19
|Jake Gagne
|14
|24'07.622
|34.173
|0.388
|20
|Kohta Nozane
|14
|24'11.582
|38.133
|3.960
|21
|Marvin Fritz
|14
|24'12.449
|39.000
|0.867
|22
|Christophe Ponsson
|14
|24'14.550
|41.101
|2.101
|23
|Leandro Mercado
|14
|24'21.109
|47.660
|6.559
|24
|Oliver Konig
|14
|24'35.209
|1'01.760
|14.100
|Leon Haslam
|7
|7 laps
|Hafizh Syahrin
|2
|12 laps
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