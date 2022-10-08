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World Superbike / Algarve Antrenman raporu

WSBK Portekiz 3. antrenman: Tur rekorunu kıran Toprak lider, Yamaha 1-2

Tur rekorunu kıran Toprak Razgatlıoğlu, Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını en yakın rakibinin 0.592 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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WSBK Portekiz 3. antrenman: Tur rekorunu kıran Toprak lider, Yamaha 1-2
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Dün gerçekleştirilen antrenman turlarını da zirvede tamamlayan ve motosiklet üzerinde oldukça rahat gözüken Toprak, Algrave Pisti'nde fark yaratmaya devam etti.

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Temsilcimiz, 1:40.121'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise onun 0.592 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Jonathan Rea ise üçüncüydü. 

3. antrenman seansının ilk dakikalarında Rea, 1:40.951'lik derecesiyle zirveye yükseldi. Ducati sürücüsü Michael Rinaldi ise seansın başlamasından sadece 6 dakika geçmesinin ardından şanssızlık yaşadı.  

Rinaldi'nin Panigale V4R motosikletinden dumanlar çıkmaya başladı, motorda yaşanan bir arızadan dolayı Rinaldi, seansı erken noktalamak zorunda kaldı ve Superpole seansı öncesinde önemli pist üst zamanı kaybetti. 

 

Kawasaki sürücüleri, iLk dakikaların ardından veri toplamak için biraz daha uzun sürüşlere odaklandılar. Seansın orta noktasına geldiğimizde ise Locatelli, en hızlı zamanı kaydederek ilk sıraya yükseldi. 

Bitime 11 dakika kala, zirve son kez el değiştirdi. Toprak, 1:40.121'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve zirveye yükseldi. Seansın geri kalanında temsilcimizin bu güçlü turunu geçebilen olmadı ve Toprak, son antrenman seansını ilk sırada tamamladı. 

Cuma gününden bu yana güçlü bir görüntü çizen Toprak, Superpole seansı öncesinde favori konumunda. 

Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli ise 0.592 saniye geride ikinci sırayı aldı. Böylelikle Yamaha 1-2 yapmış oldu. 

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha sürücülerinin arkasında ise Kawasaki sürücüleri yer aldı. Rea üçüncü, Alex Lowes ise dördüncü sıraları aldılar. 

İspanya'da 3'te3 yapan şampiyona lideri Alvaro Bautista ise 0.767 saniye geride beşinci en hızlı zamanı kaydetti. 

BMW sürücüsü Scott Redding yedinci olurken, İspanya'daki performansıyla dikkat çeken Iker Leucona sekizinci oldu. Xavi Vierge ile İspanya'da podyuma çıkan Garrett Gerloff ilk 10'u tamamladılar. 

Superpole seansı, TSİ 13.10'da başlayacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 14 1'40.121     165.112
2 Italy Andrea Locatelli 13 1'40.713 0.592 0.592 164.141
3 United Kingdom Jonathan Rea 13 1'40.727 0.606 0.014 164.118
4 United Kingdom Alex Lowes 13 1'40.837 0.716 0.110 163.939
5 Spain Alvaro Bautista 17 1'40.888 0.767 0.051 163.856
6 Germany Philipp Oettli 12 1'40.915 0.794 0.027 163.813
7 United Kingdom Scott Redding 14 1'40.962 0.841 0.047 163.736
8 Spain Iker Lecuona 12 1'41.020 0.899 0.058 163.642
9 Spain Xavi Vierge 13 1'41.026 0.905 0.006 163.633
10 United States Garrett Gerloff 10 1'41.029 0.908 0.003 163.628
11 Italy Axel Bassani 13 1'41.291 1.170 0.262 163.205
12 France Loris Baz 11 1'41.387 1.266 0.096 163.050
13 Netherlands Michael vanderMark 13 1'41.577 1.456 0.190 162.745
14 Italy Michael Ruben Rinaldi 1 1'41.796 1.675 0.219 162.395
15 Ireland Eugene Laverty 13 1'41.915 1.794 0.119 162.205
16 United States Jake Gagne 13 1'41.955 1.834 0.040 162.142
17 France Lucas Mahias 14 1'41.983 1.862 0.028 162.097
18 Italy Roberto Tamburini 12 1'42.049 1.928 0.066 161.992
19 Malaysia Hafizh Syahrin 9 1'42.401 2.280 0.352 161.435
20 Argentina Leandro Mercado 11 1'42.518 2.397 0.117 161.251
21 Japan Kohta Nozane 13 1'42.573 2.452 0.055 161.165
22 San Marino Luca Bernardi 12 1'42.878 2.757 0.305 160.687
23 United Kingdom Leon Haslam 12 1'42.925 2.804 0.047 160.614
24 France Christophe Ponsson 13 1'42.956 2.835 0.031 160.565
25 Germany Marvin Fritz 8 1'44.023 3.902 1.067 158.918
26 Czech Republic Oliver Konig 13 1'44.222 4.101 0.199 158.615
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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