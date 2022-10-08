WSBK Portekiz 3. antrenman: Tur rekorunu kıran Toprak lider, Yamaha 1-2

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Dün gerçekleştirilen antrenman turlarını da zirvede tamamlayan ve motosiklet üzerinde oldukça rahat gözüken Toprak, Algrave Pisti'nde fark yaratmaya devam etti.

Temsilcimiz, 1:40.121'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise onun 0.592 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Jonathan Rea ise üçüncüydü.

3. antrenman seansının ilk dakikalarında Rea, 1:40.951'lik derecesiyle zirveye yükseldi. Ducati sürücüsü Michael Rinaldi ise seansın başlamasından sadece 6 dakika geçmesinin ardından şanssızlık yaşadı.

Rinaldi'nin Panigale V4R motosikletinden dumanlar çıkmaya başladı, motorda yaşanan bir arızadan dolayı Rinaldi, seansı erken noktalamak zorunda kaldı ve Superpole seansı öncesinde önemli pist üst zamanı kaybetti.

Kawasaki sürücüleri, iLk dakikaların ardından veri toplamak için biraz daha uzun sürüşlere odaklandılar. Seansın orta noktasına geldiğimizde ise Locatelli, en hızlı zamanı kaydederek ilk sıraya yükseldi.

Bitime 11 dakika kala, zirve son kez el değiştirdi. Toprak, 1:40.121'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve zirveye yükseldi. Seansın geri kalanında temsilcimizin bu güçlü turunu geçebilen olmadı ve Toprak, son antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Cuma gününden bu yana güçlü bir görüntü çizen Toprak, Superpole seansı öncesinde favori konumunda.

Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli ise 0.592 saniye geride ikinci sırayı aldı. Böylelikle Yamaha 1-2 yapmış oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha sürücülerinin arkasında ise Kawasaki sürücüleri yer aldı. Rea üçüncü, Alex Lowes ise dördüncü sıraları aldılar.

İspanya'da 3'te3 yapan şampiyona lideri Alvaro Bautista ise 0.767 saniye geride beşinci en hızlı zamanı kaydetti.

BMW sürücüsü Scott Redding yedinci olurken, İspanya'daki performansıyla dikkat çeken Iker Leucona sekizinci oldu. Xavi Vierge ile İspanya'da podyuma çıkan Garrett Gerloff ilk 10'u tamamladılar.

Superpole seansı, TSİ 13.10'da başlayacak.

Seans sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images