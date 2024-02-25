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World Superbike Phillip Island
Yarış ayak raporu

WSBK Phillip Island: Toprak 2. yarışta motor patlattı, Alex Lowes son turda kazandı!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarış hafta sonu olan Avustralya'da gerçekleştirilen 2. yarışta, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu mekanik sorun yaşayarak yarışa erken veda etti.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
toprak-motor

BMW'ye geçiş yapan Toprak, Phillip Island'daki ilk yarışta 5. olmasının ardından bu sabah gerçekleştirilen Superpole yarışında 3. olarak podyuma çıkmıştı.

Phillip Island'daki 2. yarış, sabah pistte yaşanan sorunun ardından oldukça geç, Türkiye saati ile 09:15'te başladı.

Alex Lowes'un pole pozisyonundan başladığı yarışta Andrea Locatelli 2., Toprak ise 3. sıradaydı. Yarışın başlamasıyla birlikte Locatelli ilk sıraya yükselirken Lowes ikinci sıraya geriledi. Alvaro Bautista ise Toprak'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Bautista ve Toprak 2. turda Alex Lowes'u geçerek 2. ve 3. sıraya yükselmişlerdi ki çok geçmeden Toprak'ın egzozundan dumanlar çıkmaya başladı. Toprak böylece yarışa çok talihsiz bir şekilde henüz 2. turda veda etti.

Toprak'ın yarışa veda etmesinin ardından sıralama Locatelli, Bautista, Sam Lowes, Andrea Iannone ve Jonathan Rea şeklindeydi. Rea, dünkü kabus gibi yarışın ardından bugün 5. sıraya kadar yükselmişti. Ancak Rea ve Remy Gardner 3. turun sonunda kazaya yaptılar. Bunun sonucunda yarış 4. turda, kırmızı bayrakla durduruldu. Sonrasında ise yarışın kalanının 11 tur üzerinden koşulacağı duyuruldu.

Rea'nın kaza sonrasında bilincinin açık bir şekilde hastaneye götürülmesinden ve pistin temizlenmesinin ardından 11 turluk yarış 9:40 itibariyle yeniden başladı. İkinci startta Bautista ilk virajı Locatelli'nin önünde lider dönerken Rinaldi 3. sıraya yükseldi. Rinaldi çok geçmeden Locatelli'yi de geçerek 2. sırayı ele geçirdi.

Turlar ilerledikçe Rinaldi, Bautista'yı liderlik için zorlamaya başlarken onun arkasında Alex Lowes, Iannone, Locatelli ve Sam Lowes sıralaması oluştu. Bu grupta Locatelli, Iannone'yi geçerek yeniden lider grubu yakaladı.

Öndeki iki Ducati sürücüsü birbirleriyle mücadele ederken takibi sürdüren Alex Lowes, 4 tur kala Rinaldi'yi geçerek 2. sıraya yükseldi. Rinaldi, yarışın bitmesine 3 tur varken bu sefer de Locatelli'ye geçildi ve son turlarda sıralama Bautista, Alex Lowes, Locatelli, Rinaldi ve Iannone şeklinde oldu.

Bautista, yeniden startta liderliği alıp uzun süre korusa da arkasındakilerden kaçıp gidecek tempoya sahip değildi. Bu arada Locatelli, son turda ikincilik için Lowes'u geçmeye çalışırken kaza yaparak yarış dışı kaldı. Sonrasında mücadele devam ederken Lowes Bautista'yı geçerek Superpole yarışının ardından 2. yarışı da kazandı.

Bautista son düzlükte zorlasa da geçmeyi başaramadı ve ikinci olarak podyuma çıktı.

Podyumun son basamağı için de çok fazla mücadele olurken bu mücadeleyi kazanan ve 3. olan isim son turda Danilo Petrucci oldu.

Iannone Petrucci'nin arkasında 4. olurken onu ilk yarışın galibi Nicolo Bulega takip etti.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 3

-

       13
2 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 3

+0.125

0.125

 0.125     10
3 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 3

+0.570

0.570

 0.445     8
4 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 3

+0.727

0.727

 0.157     7
5 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 3

+2.435

2.435

 1.708     6
6 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 3

+2.727

2.727

 0.292     5
7 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 3

+3.048

3.048

 0.321     5
8 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 3

+3.136

3.136

 0.088     4
9 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 3

+3.244

3.244

 0.108     4
10 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 3

+3.489

3.489

 0.245     3
11 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 3

+3.764

3.764

 0.275     3
12 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 3

+3.852

3.852

 0.088     2
13 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 3

+4.253

4.253

 0.401     2
14 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 3

+4.934

4.934

 0.681     1
15 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 3

+6.030

6.030

 1.096     1
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 3

+6.217

6.217

 0.187      
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 3

+7.498

7.498

 1.281      
18 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 3

+10.891

10.891

 3.393      
19 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 3

+11.050

11.050

 0.159      
20 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 3

+13.124

13.124

 2.074      
dnf United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 2

 

     Yarış dışı  
dnf Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

 

     Yarış dışı  
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