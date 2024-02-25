WSBK Phillip Island: Toprak 2. yarışta motor patlattı, Alex Lowes son turda kazandı!
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarış hafta sonu olan Avustralya'da gerçekleştirilen 2. yarışta, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu mekanik sorun yaşayarak yarışa erken veda etti.
BMW'ye geçiş yapan Toprak, Phillip Island'daki ilk yarışta 5. olmasının ardından bu sabah gerçekleştirilen Superpole yarışında 3. olarak podyuma çıkmıştı.
Phillip Island'daki 2. yarış, sabah pistte yaşanan sorunun ardından oldukça geç, Türkiye saati ile 09:15'te başladı.
Alex Lowes'un pole pozisyonundan başladığı yarışta Andrea Locatelli 2., Toprak ise 3. sıradaydı. Yarışın başlamasıyla birlikte Locatelli ilk sıraya yükselirken Lowes ikinci sıraya geriledi. Alvaro Bautista ise Toprak'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Bautista ve Toprak 2. turda Alex Lowes'u geçerek 2. ve 3. sıraya yükselmişlerdi ki çok geçmeden Toprak'ın egzozundan dumanlar çıkmaya başladı. Toprak böylece yarışa çok talihsiz bir şekilde henüz 2. turda veda etti.
Toprak'ın yarışa veda etmesinin ardından sıralama Locatelli, Bautista, Sam Lowes, Andrea Iannone ve Jonathan Rea şeklindeydi. Rea, dünkü kabus gibi yarışın ardından bugün 5. sıraya kadar yükselmişti. Ancak Rea ve Remy Gardner 3. turun sonunda kazaya yaptılar. Bunun sonucunda yarış 4. turda, kırmızı bayrakla durduruldu. Sonrasında ise yarışın kalanının 11 tur üzerinden koşulacağı duyuruldu.
Rea'nın kaza sonrasında bilincinin açık bir şekilde hastaneye götürülmesinden ve pistin temizlenmesinin ardından 11 turluk yarış 9:40 itibariyle yeniden başladı. İkinci startta Bautista ilk virajı Locatelli'nin önünde lider dönerken Rinaldi 3. sıraya yükseldi. Rinaldi çok geçmeden Locatelli'yi de geçerek 2. sırayı ele geçirdi.
Turlar ilerledikçe Rinaldi, Bautista'yı liderlik için zorlamaya başlarken onun arkasında Alex Lowes, Iannone, Locatelli ve Sam Lowes sıralaması oluştu. Bu grupta Locatelli, Iannone'yi geçerek yeniden lider grubu yakaladı.
Öndeki iki Ducati sürücüsü birbirleriyle mücadele ederken takibi sürdüren Alex Lowes, 4 tur kala Rinaldi'yi geçerek 2. sıraya yükseldi. Rinaldi, yarışın bitmesine 3 tur varken bu sefer de Locatelli'ye geçildi ve son turlarda sıralama Bautista, Alex Lowes, Locatelli, Rinaldi ve Iannone şeklinde oldu.
Bautista, yeniden startta liderliği alıp uzun süre korusa da arkasındakilerden kaçıp gidecek tempoya sahip değildi. Bu arada Locatelli, son turda ikincilik için Lowes'u geçmeye çalışırken kaza yaparak yarış dışı kaldı. Sonrasında mücadele devam ederken Lowes Bautista'yı geçerek Superpole yarışının ardından 2. yarışı da kazandı.
Bautista son düzlükte zorlasa da geçmeyi başaramadı ve ikinci olarak podyuma çıktı.
Podyumun son basamağı için de çok fazla mücadele olurken bu mücadeleyi kazanan ve 3. olan isim son turda Danilo Petrucci oldu.
Iannone Petrucci'nin arkasında 4. olurken onu ilk yarışın galibi Nicolo Bulega takip etti.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|3
|
-
|13
|2
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|3
|
+0.125
0.125
|0.125
|10
|3
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|3
|
+0.570
0.570
|0.445
|8
|4
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|3
|
+0.727
0.727
|0.157
|7
|5
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|3
|
+2.435
2.435
|1.708
|6
|6
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|3
|
+2.727
2.727
|0.292
|5
|7
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|3
|
+3.048
3.048
|0.321
|5
|8
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|3
|
+3.136
3.136
|0.088
|4
|9
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|3
|
+3.244
3.244
|0.108
|4
|10
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|3
|
+3.489
3.489
|0.245
|3
|11
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|3
|
+3.764
3.764
|0.275
|3
|12
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|3
|
+3.852
3.852
|0.088
|2
|13
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|3
|
+4.253
4.253
|0.401
|2
|14
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|3
|
+4.934
4.934
|0.681
|1
|15
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|3
|
+6.030
6.030
|1.096
|1
|16
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|3
|
+6.217
6.217
|0.187
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|3
|
+7.498
7.498
|1.281
|18
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|3
|
+10.891
10.891
|3.393
|19
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|3
|
+11.050
11.050
|0.159
|20
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|3
|
+13.124
13.124
|2.074
|dnf
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|2
|
|Yarış dışı
|dnf
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
|Yarış dışı
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