WSBK Phillip Island: Superpole yarışını Lowes kazandı, Toprak 3. oldu!
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'nın Phillip Island'da gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda Superpole seansında zafer Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un oldu.
Lowes böylece 2020 Phillip Island yarışından bu yana ilk defa Superbike'da zafer alırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da BMW ile ilk defa ilk 3'e girmiş oldu.
Yarışın başında, ilk yarışta olduğu gibi dört senelik zorunlu aranın ardından mücadeleye geri dönen Andrea Iannone ilk sırayı ele geçirmişti. İtalyan sürücü ilk turlarda liderliğini korudu ancak sonrasında mekanik sorunla yavaşlayarak 14. sıraya kadar geriledi.
Iannone'nin gerilemesinin ardından liderliği ele geçiren Lowes, arkasındaki sürücülerle 1 sn farkı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2020 Phillip Island hafta sonunun 2. yarışından bu yana ilk zaferini kazandı.
1. yarışta 2. olarak önemli puanlar kazanan Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli, Superpole yarışında 10. sıraya kadar gerilese de iyi bir yükseliş gösterdi ve Yamaha'nın iyi olduğu pistte yine 2. oldu.
BMW ile ilk yarışta umduğu sonucu alamayan Toprak, Superpole yarışında son iki senenin şampiyonu Alvaro Bautista ile podyumun son basamağı için mücadele etti ve damalı bayrağı sadece 0.074 sn önde görerek üçüncü olmayı başardı. Bu sayede 116. podyumunu alan Toprak, Superbike tarihinde en çok podyuma çıkanlar listesinde 3. sırada bulunan Noriyuki Haga'yı yakaladı.
Superpole yarışında ilk üçü tamamlayan Lowes, Locatelli ve Razgatlıoğlu, pist koşulları nedeniyle gecikmeli başlayacak 2. yarışta gridde ilk çizgiyi dolduracaklar.
İkinci çizgide Bautista'nın yanında, yarışın başında bir kez daha gerileyen ancak bu sefer ilerlemeyi başaramayan, ilk yarışın galibi Nicolo Bulega ile Remy Gardner yer alacak.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
-
|12
|2
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+1.157
1.157
|1.157
|9
|3
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
+1.738
1.738
|0.581
|7
|4
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+1.812
1.812
|0.074
|6
|5
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+2.838
2.838
|1.026
|5
|6
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+2.853
2.853
|0.015
|4
|7
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+3.051
3.051
|0.198
|3
|8
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+3.341
3.341
|0.290
|2
|9
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+5.140
5.140
|1.799
|1
|10
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+5.535
5.535
|0.395
|11
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+6.064
6.064
|0.529
|12
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+6.958
6.958
|0.894
|13
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+7.017
7.017
|0.059
|14
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+7.814
7.814
|0.797
|15
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+8.580
8.580
|0.766
|16
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+9.158
9.158
|0.578
|17
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+11.070
11.070
|1.912
|18
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+13.228
13.228
|2.158
|19
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+16.843
16.843
|3.615
|20
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|1
|
+28.706
28.706
|11.863
|21
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+49.720
49.720
|21.014
|dnf
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|0
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"
MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç" MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"
Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"
Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak" Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"
Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"
Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir" Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"
Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"
Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır" Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar