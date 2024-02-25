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World Superbike Phillip Island
Yarış ayak raporu

WSBK Phillip Island: Superpole yarışını Lowes kazandı, Toprak 3. oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'nın Phillip Island'da gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda Superpole seansında zafer Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
lowes-toprak

Lowes böylece 2020 Phillip Island yarışından bu yana ilk defa Superbike'da zafer alırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da BMW ile ilk defa ilk 3'e girmiş oldu.

Yarışın başında, ilk yarışta olduğu gibi dört senelik zorunlu aranın ardından mücadeleye geri dönen Andrea Iannone ilk sırayı ele geçirmişti. İtalyan sürücü ilk turlarda liderliğini korudu ancak sonrasında mekanik sorunla yavaşlayarak 14. sıraya kadar geriledi.

Iannone'nin gerilemesinin ardından liderliği ele geçiren Lowes, arkasındaki sürücülerle 1 sn farkı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2020 Phillip Island hafta sonunun 2. yarışından bu yana ilk zaferini kazandı.

1. yarışta 2. olarak önemli puanlar kazanan Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli, Superpole yarışında 10. sıraya kadar gerilese de iyi bir yükseliş gösterdi ve Yamaha'nın iyi olduğu pistte yine 2. oldu.

BMW ile ilk yarışta umduğu sonucu alamayan Toprak, Superpole yarışında son iki senenin şampiyonu Alvaro Bautista ile podyumun son basamağı için mücadele etti ve damalı bayrağı sadece 0.074 sn önde görerek üçüncü olmayı başardı. Bu sayede 116. podyumunu alan Toprak, Superbike tarihinde en çok podyuma çıkanlar listesinde 3. sırada bulunan Noriyuki Haga'yı yakaladı. 

Superpole yarışında ilk üçü tamamlayan Lowes, Locatelli ve Razgatlıoğlu, pist koşulları nedeniyle gecikmeli başlayacak 2. yarışta gridde ilk çizgiyi dolduracaklar.

İkinci çizgide Bautista'nın yanında, yarışın başında bir kez daha gerileyen ancak bu sefer ilerlemeyi başaramayan, ilk yarışın galibi Nicolo Bulega ile Remy Gardner yer alacak.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

-

       12
2 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+1.157

1.157

 1.157     9
3 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

+1.738

1.738

 0.581     7
4 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+1.812

1.812

 0.074     6
5 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+2.838

2.838

 1.026     5
6 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+2.853

2.853

 0.015     4
7 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+3.051

3.051

 0.198     3
8 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+3.341

3.341

 0.290     2
9 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+5.140

5.140

 1.799     1
10 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+5.535

5.535

 0.395      
11 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+6.064

6.064

 0.529      
12 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+6.958

6.958

 0.894      
13 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+7.017

7.017

 0.059      
14 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+7.814

7.814

 0.797      
15 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+8.580

8.580

 0.766      
16 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+9.158

9.158

 0.578      
17 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+11.070

11.070

 1.912      
18 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+13.228

13.228

 2.158      
19 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+16.843

16.843

 3.615      
20 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 1

+28.706

28.706

 11.863      
21
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+49.720

49.720

 21.014      
dnf United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 0

 

     Yarış dışı  
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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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