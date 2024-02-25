WSBK Phillip Island: Superpole yarışını Lowes kazandı, Toprak 3. oldu!

Lowes böylece 2020 Phillip Island yarışından bu yana ilk defa Superbike'da zafer alırken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da BMW ile ilk defa ilk 3'e girmiş oldu.

Yarışın başında, ilk yarışta olduğu gibi dört senelik zorunlu aranın ardından mücadeleye geri dönen Andrea Iannone ilk sırayı ele geçirmişti. İtalyan sürücü ilk turlarda liderliğini korudu ancak sonrasında mekanik sorunla yavaşlayarak 14. sıraya kadar geriledi.

Iannone'nin gerilemesinin ardından liderliği ele geçiren Lowes, arkasındaki sürücülerle 1 sn farkı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 2020 Phillip Island hafta sonunun 2. yarışından bu yana ilk zaferini kazandı.

1. yarışta 2. olarak önemli puanlar kazanan Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli, Superpole yarışında 10. sıraya kadar gerilese de iyi bir yükseliş gösterdi ve Yamaha'nın iyi olduğu pistte yine 2. oldu.

BMW ile ilk yarışta umduğu sonucu alamayan Toprak, Superpole yarışında son iki senenin şampiyonu Alvaro Bautista ile podyumun son basamağı için mücadele etti ve damalı bayrağı sadece 0.074 sn önde görerek üçüncü olmayı başardı. Bu sayede 116. podyumunu alan Toprak, Superbike tarihinde en çok podyuma çıkanlar listesinde 3. sırada bulunan Noriyuki Haga'yı yakaladı.

Superpole yarışında ilk üçü tamamlayan Lowes, Locatelli ve Razgatlıoğlu, pist koşulları nedeniyle gecikmeli başlayacak 2. yarışta gridde ilk çizgiyi dolduracaklar.

İkinci çizgide Bautista'nın yanında, yarışın başında bir kez daha gerileyen ancak bu sefer ilerlemeyi başaramayan, ilk yarışın galibi Nicolo Bulega ile Remy Gardner yer alacak.