WSBK Phillip Island hafta sonunda 1 ve 2. yarışlarda zorunlu pit-stop yapılacak!

2024 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağının gerçekleştirileceği Phillip Island Pisti'nde asfalt tamamen yenilendi.

Bu durum pistin yaklaşık 1.5 saniye kadar hızlanmasını sağlasa da fazladan gelen yol tutuşu, lastiklerin fazlasıyla hızlı bir şekilde bitmesine neden oldu.

Bu hafta başında Phillip Island'da yapılan WorldSBK ve WorldSSP testlerinin ardından da bu durum fazlasıyla konuşuldu ve lastiklerin yarış hafta sonunda sorun yaratabileceği öne sürüldü.

Testlerde elde edilen bilgilere ve FIM Teknik Direktörünün raporuna dayanarak; tüm sürücülerin güvenliğini sağlamak için arka lastiklerin WorldSBK sınıfı için 11 turdan ve WorldSSP sınıfı için 10 turdan fazla kullanılmamasına karar verdi.

Buna ek olarak, WorldSBK Yarış 1 ve 2 için yarış mesafesi 20 tura indirildi ve her iki sınıftaki her sürücü için iki ekstra lastik seti tahsis edildi.

Yani ve 1 ve 2. yarışta zorunlu pit-stop yapılarak lastik değiştirilecek. Bu pit-stoplarda MotoGP'nin aksine motosiklet değil, lastikler değiştirilecek ve herkesin güvenliğini sağlamak için minimum zaman sınırı bulunacak. Yani kimse de pit-stoplarda zaman açısından bir avantaj sağlayamayacak.