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World Superbike / Phillip Island Antrenman raporu

WSBK Phillip Island 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü

Philip Island'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının lideri Jonathan Rea olurken, Toprak Razgatlıoğlu dördüncü oldu.

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, Editör
WSBK Phillip Island 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü
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Philip Island'daki ikinci antrenman seansı, başladıktan kısa bir süre sonra durduruldu çünkü iki tane kaz, ilginç şekilde piste girmişti. Kazlar motosikletlerden etkilenmedi ancak pistten çıkarılmaları gerekiyordu.

Seans tekrar başladı ve Alvaro Bautista 1:31.359 yaparak genel klasmanda Kawasaki sürücülerinin önüne yerleşti.

Sonrasında 1:31.232'lik bir başka en hızlı tur daha yapan Bautista, son anlara lider girdi.

Son sözü tıpkı ilk seansta olduğu gibi Jonathan Rea söyledi ve 1:31.127 ile hem seansı hem de günü lider kapattı.

Bautista 0.1 saniye geride ikinci olurken, Lowes 0.2 saniye geride üçüncü oldu ve Kawasaki'nin bu pistte güçlü olduğunun sinyallerini verdi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son bölümde en hızlı tur denemesi yapmadı ve ilk seansa göre derecesini geliştiremeyen tek sürücü oldu. Buna rağmen 0.5 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

İlk beşi Andrea Locatelli tamamlarken, Honda'nın yedek sürücüsü Tetsuta Nagashima sürpriz şekilde altıncı oldu.

Philipp Öttl'ın yedinci olduğu seansta, GRT Yamaha ile son hafta sonunu geçiren Garrett Gerloff sekizinci oldu.

Scott Redding, dokuzuncu olarak ilk ona giren tek BMW sürücüsü olurken, Michael Ruben Rinaldi ilk onu tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 26 1'31.127  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 26 1'31.232 0.105
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 25 1'31.416 0.289
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 19 1'31.670 0.543
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 24 1'31.721 0.594
6 Japan Tetsuta Nagashima Honda 21 1'31.869 0.742
7 Germany Philipp Oettli Ducati 23 1'31.996 0.869
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 25 1'32.058 0.931
9 United Kingdom Scott Redding BMW 21 1'32.249 1.122
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 1'32.329 1.202
11 Italy Axel Bassani Ducati 21 1'32.518 1.391
12 Netherlands Michael vanderMark BMW 21 1'32.529 1.402
13 France Lucas Mahias Kawasaki 20 1'32.720 1.593
14 Spain Xavi Vierge Honda 18 1'32.780 1.653
15 Spain Xavi Fores Ducati 19 1'32.814 1.687
16 France Loris Baz BMW 18 1'33.002 1.875
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 18 1'33.011 1.884
18 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'33.118 1.991
19 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 22 1'33.484 2.357
20 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 1'33.548 2.421
21 Argentina Leandro Mercado Honda 21 1'34.151 3.024
22 Kyle Smith Kawasaki 17 1'34.622 3.495
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