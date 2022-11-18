WSBK Phillip Island 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü

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Philip Island'daki ikinci antrenman seansı, başladıktan kısa bir süre sonra durduruldu çünkü iki tane kaz, ilginç şekilde piste girmişti. Kazlar motosikletlerden etkilenmedi ancak pistten çıkarılmaları gerekiyordu.

Seans tekrar başladı ve Alvaro Bautista 1:31.359 yaparak genel klasmanda Kawasaki sürücülerinin önüne yerleşti.

Sonrasında 1:31.232'lik bir başka en hızlı tur daha yapan Bautista, son anlara lider girdi.

Son sözü tıpkı ilk seansta olduğu gibi Jonathan Rea söyledi ve 1:31.127 ile hem seansı hem de günü lider kapattı.

Bautista 0.1 saniye geride ikinci olurken, Lowes 0.2 saniye geride üçüncü oldu ve Kawasaki'nin bu pistte güçlü olduğunun sinyallerini verdi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son bölümde en hızlı tur denemesi yapmadı ve ilk seansa göre derecesini geliştiremeyen tek sürücü oldu. Buna rağmen 0.5 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

İlk beşi Andrea Locatelli tamamlarken, Honda'nın yedek sürücüsü Tetsuta Nagashima sürpriz şekilde altıncı oldu.

Philipp Öttl'ın yedinci olduğu seansta, GRT Yamaha ile son hafta sonunu geçiren Garrett Gerloff sekizinci oldu.

Scott Redding, dokuzuncu olarak ilk ona giren tek BMW sürücüsü olurken, Michael Ruben Rinaldi ilk onu tamamladı.

Seans sonucu: