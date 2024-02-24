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World Superbike Phillip Island
Yarış ayak raporu

WSBK Phillip Island: 1. yarışı çaylak Bulega kazandı, Toprak 5. oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarış hafta sonu olan Phillip Island'da ilk yarışı kazanan isim Nicolo Bulega olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu BMW ile ilk yarışında 5. oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati

Gold and Goose / Motorsport Images

Supersport şampiyonu olduktan sonra Ducati ile Superbike'a geçiş yapan Bulega, testlerden bu yana gösterdiği güçlü formun sürpriz olmadığını, Avustralya'daki ilk yarış hafta sonunda göstermiş oldu.

Hafta sonunun başından itibaren güçlü performans sergileyen Superbike çaylağı, sezonun ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanmasının ardından 1. yarışı da kazanmayı başardı. Bulega böylece Supersport'ta şampiyon olduktan sonra Superbike'ta çıktığı ilk yarışı kazanan ilk isim oldu. Bulega, pole pozisyonundan başlayıp ilk turda 5. sıraya kadar gerilese de pist üstünde rakiplerini geçerek yeniden ilk sıraya yükselerek kazandı.

Toprak'ın geçen seneki takım arkadaşı Andrea Locatelli, pit stopa geç gelmesinin ardından avantaj sağladı ve pitlerden sonra yükselerek Phillip Island'daki ilk yarışta Yamaha ile 2. olarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Yıllardır doping cezası nedeniyle motosiklet yarışlarından uzak kalan Andrea Iannone, 4 yıl sonra Superbike ile mücadeleye geri döndü. İtalyan sürücü, ilk turda liderliğe yükselmesinin ardından sürekli podyum mücadelesinin içindeydi ve güçlü bir yarışın ardından 3. olarak yeni kariyerini podyumla başlatmış oldu.

BMW ile güçlü bir test dönemi geçiren Toprak Razgatlıoğlu, sıralamalarda 5. olmasının ardından yarışta da 5. oldu. Toprak normalde podyum mücadelesindeydi ve damalı bayrağı 4. sırada gördü ancak Phillip Island'daki zorunlu pit stoplardaki ihlalin ardından 1.2 sn zaman cezası aldı ve Alex Lowes'un ardında 5. sıraya geriledi. Toprak, zorunlu pit stopta pit yolundan çeyrek saniye erken çıktığı için bu cezayı aldı. Toprak pit stoptan sonra bir ara Bulega'nın arkasında 2. sıradaydı ancak o bölümde çok fazla rekabet vardı. Günün sonunda Toprak 4. olsa da cezasıyla 5. sıraya geriledi.

Dominique Aegerter yarışı 6. sırada tamamlarken onu Michael van der Mark, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff ve Xavi Vierge ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.

Yarışın başında galibiyet mücadelesinin içinde yer alan son iki sezonun şampiyonu Alvaro Bautista, 3. turda düşmesinin ardından 15. sırada yarışı tamamladı. 

Kawasaki'den Yamaha'ya geçen Jonathan Rea ise hiç beklenmedik bir şekilde ancak 17. olabildi.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20

-

       25
2 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 20

+2.280

2.280

 2.280     20
3 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 20

+2.630

2.630

 0.350     16
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 20

+4.728

4.728

 2.098     13
5 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 20

+5.706

5.706

 0.978     11
6 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 20

+8.333

8.333

 2.627     10
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 20

+8.647

8.647

 0.314     9
8 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 20

+9.965

9.965

 1.318     8
9 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 20

+11.699

11.699

 1.734     7
10 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 20

+12.423

12.423

 0.724     6
11 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 20

+14.413

14.413

 1.990     5
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 20

+16.668

16.668

 2.255     4
13 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20

+18.388

18.388

 1.720     3
14 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 20

+23.560

23.560

 5.172     2
15 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 20

+32.471

32.471

 8.911     1
16 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 20

+35.580

35.580

 3.109      
17 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 20

+37.949

37.949

 2.369      
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 20

+39.427

39.427

 1.478      
19 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 20

+54.890

54.890

 15.463      
20 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 20

+57.202

57.202

 2.312      
21
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 20

+58.642

58.642

 1.440      
dnf Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

 

     Yarış dışı  
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Abdullah Çelik
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