WSBK Phillip Island: 1. yarışı çaylak Bulega kazandı, Toprak 5. oldu
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarış hafta sonu olan Phillip Island'da ilk yarışı kazanan isim Nicolo Bulega olurken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu BMW ile ilk yarışında 5. oldu.
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing - Ducati
Gold and Goose / Motorsport Images
Supersport şampiyonu olduktan sonra Ducati ile Superbike'a geçiş yapan Bulega, testlerden bu yana gösterdiği güçlü formun sürpriz olmadığını, Avustralya'daki ilk yarış hafta sonunda göstermiş oldu.
Hafta sonunun başından itibaren güçlü performans sergileyen Superbike çaylağı, sezonun ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanmasının ardından 1. yarışı da kazanmayı başardı. Bulega böylece Supersport'ta şampiyon olduktan sonra Superbike'ta çıktığı ilk yarışı kazanan ilk isim oldu. Bulega, pole pozisyonundan başlayıp ilk turda 5. sıraya kadar gerilese de pist üstünde rakiplerini geçerek yeniden ilk sıraya yükselerek kazandı.
Toprak'ın geçen seneki takım arkadaşı Andrea Locatelli, pit stopa geç gelmesinin ardından avantaj sağladı ve pitlerden sonra yükselerek Phillip Island'daki ilk yarışta Yamaha ile 2. olarak güçlü bir başlangıç yaptı.
Yıllardır doping cezası nedeniyle motosiklet yarışlarından uzak kalan Andrea Iannone, 4 yıl sonra Superbike ile mücadeleye geri döndü. İtalyan sürücü, ilk turda liderliğe yükselmesinin ardından sürekli podyum mücadelesinin içindeydi ve güçlü bir yarışın ardından 3. olarak yeni kariyerini podyumla başlatmış oldu.
BMW ile güçlü bir test dönemi geçiren Toprak Razgatlıoğlu, sıralamalarda 5. olmasının ardından yarışta da 5. oldu. Toprak normalde podyum mücadelesindeydi ve damalı bayrağı 4. sırada gördü ancak Phillip Island'daki zorunlu pit stoplardaki ihlalin ardından 1.2 sn zaman cezası aldı ve Alex Lowes'un ardında 5. sıraya geriledi. Toprak, zorunlu pit stopta pit yolundan çeyrek saniye erken çıktığı için bu cezayı aldı. Toprak pit stoptan sonra bir ara Bulega'nın arkasında 2. sıradaydı ancak o bölümde çok fazla rekabet vardı. Günün sonunda Toprak 4. olsa da cezasıyla 5. sıraya geriledi.
Dominique Aegerter yarışı 6. sırada tamamlarken onu Michael van der Mark, Danilo Petrucci, Garrett Gerloff ve Xavi Vierge ilk 10'u tamamlayan isimler oldular.
Yarışın başında galibiyet mücadelesinin içinde yer alan son iki sezonun şampiyonu Alvaro Bautista, 3. turda düşmesinin ardından 15. sırada yarışı tamamladı.
Kawasaki'den Yamaha'ya geçen Jonathan Rea ise hiç beklenmedik bir şekilde ancak 17. olabildi.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|20
|
-
|25
|2
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|20
|
+2.280
2.280
|2.280
|20
|3
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|20
|
+2.630
2.630
|0.350
|16
|4
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|20
|
+4.728
4.728
|2.098
|13
|5
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|20
|
+5.706
5.706
|0.978
|11
|6
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|20
|
+8.333
8.333
|2.627
|10
|7
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|20
|
+8.647
8.647
|0.314
|9
|8
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|20
|
+9.965
9.965
|1.318
|8
|9
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|20
|
+11.699
11.699
|1.734
|7
|10
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|20
|
+12.423
12.423
|0.724
|6
|11
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|20
|
+14.413
14.413
|1.990
|5
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|20
|
+16.668
16.668
|2.255
|4
|13
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|20
|
+18.388
18.388
|1.720
|3
|14
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|20
|
+23.560
23.560
|5.172
|2
|15
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
+32.471
32.471
|8.911
|1
|16
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|20
|
+35.580
35.580
|3.109
|17
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|20
|
+37.949
37.949
|2.369
|18
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|20
|
+39.427
39.427
|1.478
|19
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|20
|
+54.890
54.890
|15.463
|20
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|20
|
+57.202
57.202
|2.312
|21
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|20
|
+58.642
58.642
|1.440
|dnf
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|0
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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