WSBK Phillip Island 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Bauatista kaza yaptı

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Cuma sabahı gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava 18 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 36 derece civarındaydı.

İlk seansın başında Kawasaki sürücüleri zirvedeydi fakat sonrasında Alvaro Bautista 1:31.306 ile liderliği aldı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 4. virajda frenlemeyi yanlış değerlendirip pist dışına çıktı fakat günün ilk kazasını 4. virajda aracının kontrolünü kaybeden Loris Baz yaptı.

Motosiklette büyük bir hasar yoktu ve Baz'ın da durumu iyiydi. Kaza yapan bir sonraki sürücü Alvaro Bautista'ydı. İspanyol sürücü motosikletin ön kısmını kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Bautista için seans sona ererken, Rea 1:31.284 yaptı ve liderliği aldı. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve Rea, hafta sonuna lider başladı.

Bautista'nın 0.022 saniye geride ikinci sırada yer aldığı seansta temsilcimiz Toprak 0.320 saniye geride üçüncü, Alex Lowes ise 0.326 saniye geride dördüncü oldu.

Andrea Locatelli 1.1 saniye geride beşinci olurken, Garrett Gerloff 1.2 saniye geride altıncı, Philipp Öttl 1.3 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Michael Ruben Rinaldi, Tetsuta Nagashima e Xavi Vierge tamamladı.

BMW sürücülerinin hiçbiri ilk ona giremezken, en iyi isim 11. sırada yer alan Michael van der Mark oldu.

Seans sonucu: