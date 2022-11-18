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World Superbike / Phillip Island Antrenman raporu

WSBK Phillip Island 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Bauatista kaza yaptı

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Philip Island'daki ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

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WSBK Phillip Island 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Bauatista kaza yaptı
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Cuma sabahı gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava 18 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 36 derece civarındaydı.

İlk seansın başında Kawasaki sürücüleri zirvedeydi fakat sonrasında Alvaro Bautista 1:31.306 ile liderliği aldı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 4. virajda frenlemeyi yanlış değerlendirip pist dışına çıktı fakat günün ilk kazasını 4. virajda aracının kontrolünü kaybeden Loris Baz yaptı.

Motosiklette büyük bir hasar yoktu ve Baz'ın da durumu iyiydi. Kaza yapan bir sonraki sürücü Alvaro Bautista'ydı. İspanyol sürücü motosikletin ön kısmını kaybetti ve kendisini yerde buldu.

Bautista için seans sona ererken, Rea 1:31.284 yaptı ve liderliği aldı. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve Rea, hafta sonuna lider başladı.

Bautista'nın 0.022 saniye geride ikinci sırada yer aldığı seansta temsilcimiz Toprak 0.320 saniye geride üçüncü, Alex Lowes ise 0.326 saniye geride dördüncü oldu.

Andrea Locatelli 1.1 saniye geride beşinci olurken, Garrett Gerloff 1.2 saniye geride altıncı, Philipp Öttl 1.3 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Michael Ruben Rinaldi, Tetsuta Nagashima e Xavi Vierge tamamladı.

BMW sürücülerinin hiçbiri ilk ona giremezken, en iyi isim 11. sırada yer alan Michael van der Mark oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 25 1'31.284  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 14 1'31.306 0.022
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 19 1'31.604 0.320
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 1'31.610 0.326
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 1'32.464 1.180
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'32.484 1.200
7 Germany Philipp Oettli Ducati 20 1'32.666 1.382
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 23 1'32.816 1.532
9 Japan Tetsuta Nagashima Honda 19 1'32.964 1.680
10 Spain Xavi Vierge Honda 22 1'32.974 1.690
11 Netherlands Michael vanderMark BMW 18 1'33.130 1.846
12 Spain Xavi Fores Ducati 17 1'33.142 1.858
13 United Kingdom Scott Redding BMW 19 1'33.144 1.860
14 France Loris Baz BMW 7 1'33.252 1.968
15 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 18 1'33.331 2.047
16 Italy Axel Bassani Ducati 22 1'33.377 2.093
17 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'33.426 2.142
18 France Lucas Mahias Kawasaki 16 1'33.877 2.593
19 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 22 1'34.227 2.943
20 Argentina Leandro Mercado Honda 19 1'34.488 3.204
21 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 1'34.893 3.609
22 Kyle Smith Kawasaki 18 1'35.424 4.140
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