WSBK Phillip Adası 1. yarış: Yağmurlu yarışta zafer Bautista'nın, Toprak üçüncü oldu

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2023 WSBK sezonu, Phillip Adası'nda dün gerçekleştirilen seanslarla start aldı. Cumartesi günkü 1. yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na gitmişti.

Phillip Adası'nda sıralama turlarında da kara bulutlar görmüştük ve sıralama turlarının ardından yağmur etkisini göstermeye başladı. Supersport yarışı ıslak zeminde gerçekleştirilirken, WSBK yarışı öncesinde de pist ıslaktı ve ilave yağmur riski de bulunuyordu. Sürücüler, yarıştan önce ıslak zeminde keşif turları atarak limitleri bulmaya çalıştılar.

Temsilcimiz Toprak ilk cepteydi, Alvaro Bautista, Dominique Aegerter, Jonathan Rea ve Michael Ruben Rinaldi ise gridde onun arkasındaydı.

Formasyon turunun ardından 22 turluk yarış başladı. Toprak istediği startı alamadı ve 3. sıraya geriledi. Bautista iyi bir startla liderliğe yükseldi, Rea da iyi kalkarak ikinci sıraya sıçradı.

Michael Ruben Rinaldi kötü bir ilk turu geride bıraktı ve 8 sıra kaybederek 14. sıraya kadar geriledi. Yamaha sürücüsü Aegerter de istediği start alamayan isimlerdendi ve 3. sıradan 7. sıraya geriledi.

Ön tarafta ise Rea, ilk tur bitmeden Bautista'yı da geçti ve liderliği aldı. Toprak ise 3. sırada pozisyonunu korumaya çalışıyordu ve Alex Lowes'la ufak bir temas yaşasa da ilk turun sonunda pozisyonunu korudu. Böylelikle ilk turu Rea, Bautista, Toprak, Lowes, Andrea Locatelli ilk 5'i ile tamamladık.

İkinci turda BMW sürücüsü Michael van der Mark highside yaşayarak yarışa veda etti. Dördüncü sıradaki Lowes ise ilk turdaki baskısını devam ettirdi ve 2. turda Toprak'ı geçmeyi başardı. Islak zeminin en başarılı isimlerinden Jonathan Rea ise ön tarafta farkı açmaya başlamıştı bile.

5. tura geldiğimizde, bu sefer geçiş yapma sırası Toprak'taydı. Gardner düzlüğünde Lowes'u geçmeyi başaran temsilcimiz, böylelikle yeniden 3. sıraya yükselmiş oldu.

Bautista, ön tarafta yavaş yavaş Rea'ya yaklaşmaya başlıyordu ve bitime 13 tur kala, liderlik bir kez daha el değiştirdi. Bautista, farkı istikrarlı bir şekilde eritmesinin ardından ilk virajda geçişi tamamladı ve ilk sıraya yükseldi, sonrasında da ön tarafta farkı açmaya çalıştı.

Toprak bu noktada 3. sıradakini yerini sağlamlaştırmıştı, onun arkasında ise Lowes ve Locatelli vardı.

Bautista geçişi tamamlasa da ön tarafta farkı açamadı ve Rea, İspanyol sürücüyü yakından takip etmeye devam etti.

Bitime 8 tur kala Alex Lowes yerde kaldı. Dördüncü sırada götürdüğü yarışa veda eden Lowes, kazadan sonra biraz sekerek de olsa kendi başına yürüyebildi. Lowes kazanın ardından kontrollerden geçirilmek için medikal merkeze götürüldü. Dördüncü sıradaki Lowes'un yarışa veda etmesiyle birlikte, Toprak'ın arkasına Locatelli gelmiş oldu.

Bitime 5 tur kala, Bautista ön tarafta farkı 1.5 saniyeye kadar çıkarmayı başarmıştı. İspanyol sürücü, bu noktadan sonra da hata yapmadı ve zorlayıcı koşullarda güçlü bir sürüşle sezonun ilk yarışını kazanmayı başardı. İlk turda liderliği alan, sonrasında Rea'ya kaybeden Bautista, bitime 13 tur kala liderliği yeniden ele geçirdi ve yarışı kontrol etti.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ise çizgiyi ikinci sırada geçti. Dördüncü sıradan başladığı yarışta güçlü startının da yardımıyla ikinci olan Rea, bu sonuçla mutlu olacaktır.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, startta üçüncü sıraya gerilemesinin ardından ıslak zeminde bir daha liderliğe çıkabilecek ve yukarı tırmanabilecek tempoya sahip değildi. Temsilcimiz, yine de hatasız bir sürüşle 3. sırayı aldı ve podyumun son basamağında kendisine yer buldu.

Toprak Razgatlıoğlu ve Alvaro Bautista Fotoğraf: Worldsbk.com

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise 5 sıra kazandığı yarışta dördüncü oldu. Axel Bassani 14. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamladı ve etkileyici bir performans sergiledi.

Fabrika Honda sürücüsü Iker Lecuona damalı bayrağı 6. sırada gördü ve en hızlı Honda sürücüsü oldu.

Danio Petrucci, WSBK'taki ilk yarışında zorlu koşullara rağmen tecrübesini konuşturdu ve 7. sırada finiş görerek puan almayı başardı.

Xavi Vierge sekizinci olurken, BMW sürücüsü Scott Redding dokuzuncu sırayı alarak Alman markaya puanlar getirdi. Garrett Gerloff ise ilk 10'u tamamladı.

Yerel kahraman Remy Gardner, 12. olurken; Aegerter üçüncü sırada başladığı yarışı 13. sırada noktaladı. Fabrika Ducati sürücüsü Rinaldi de kötü bir yarış geçirdi ve 14. sırada finiş gördü.

1. yarış sonucu: