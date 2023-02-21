WSBK Phillip Adası testleri 2. gün: Testlerin son gününde Bautista en hızlısı, Aegerter temposuyla şaşırttı

2023 WSBK sezonu, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da gerçekleştirilen kış testleriyle başlamıştı. İlk olarak İspanya'nın Jerez Pisti'nde, sonrasında ise Portekiz'in Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen ikişer günlük testler WSBK dünyası için heyecan vericiydi. Yeni motosikletler ve isimler piste ilk kez çıktılar, takımlar ise yeni parçalarını ve çözümlerini test ettiler. Temsilcimiz Toprak'ı da yeni 2023 motosikleti YZF R1'i ile bu yıl ilk kez pistte gördük.

Avustralya'daki 2 günlük testlerin ilk günü dün gerçekleştirilmişti. Phillip Adası'ndaki testlerin 1. gününde en hızlı isim Toprak olmuştu , bugün ise testlerin 2. ve son günü noktalandı. Böylelikle 3 farklı pistte gerçekleştirilen WSBK 2023 sezon öncesi testleri son bulmuş oldu ve artık sırada sezonun ilk yarışı var.

Avrupa'da gerçekleştirilen testlerin ardından WSBK padoğu dünyanın öbür ucuna uçtu ve son sezon öncesi testleri ile sezonun 1. yarışı için Phillip Adası'na geldi.

Test raporu

WSBK testlerinin son gününde Bautista ve Ducati fırtınası esti. İspanyol pilot, Jerez ve Portiamo'da yeni güncellemeleri test etmesinin ardından Phillip Adası'nda ise bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar için ayar bulmaya odaklandı.

Gün boyunca oldukça istikrarlı ve güçlü bir tempo sergileyen son şampiyon, 1:30.272'lik derecesiyle testlerin son gününü zirvede tamamladı ve dün kaydedilen en hızlı dereceyi yaklaşık 0.6 saniyelik bir farkla geçti. Bautista ve Ducati'nin bu hafta sonu gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde favori konumunda olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, dün olduğu gibi bugün de temposuyla etkiledi. İtalyan sürücü, Bautista'nın sadece 0.072 saniye gerisinde ikinci olarak hafta sonu öncesinde oldukça güçlü bir görüntü çizdi.

Avrupa testlerinde oldukça güçlü performanslar gösteren fabrika Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, güçlü form grafiğini Avustralya'ya da taşıdı ve 10. virajdaki ufak kazasına rağmen güçlü bir günü geride bırakarak testleri üçüncü sırada noktaladı.

Tıpkı dün olduğu gibi bugün de 4. virajda kaza yapan Jonathan Rea, fabrika Kawasaki'yi taşımaya devam etti. Olumlu bir 2 gün geçiren şampiyon sürücü, dördüncü sırayı alarak Kawasaki'yi ilk 5'e taşıdı. Rea'nın takım arkadaşı Alex Lowes ise 15. olabildi.

2021 ve 2022 WorldSSP şampiyonu Dominique Aegerter, testlerin ilk günündeki temposunu daha da geliştirdi ve kendini ilk 5'e atmayı başardı. Çaylak sürücünün özellikle günün ikinci bölümünde gösterdiği temposu birçok kişiyi şaşırttı.

Bugün daha çok yarış simülasyonlarına odaklanan Toprak ise sakin bir gün geçirdi ve testleri 6. sırada noktaladı. Temsilcimiz, bugün de arka tarafta yol tutuşu bulmaya odaklanmaya devam etti ve sezonun ilk yarışı öncesinde hazırlıklarını başarıyla tamamlamış oldu.

Toprak'ın arkasında Philipp Öttl, Iker Lecuona, Remy Gardner ve Axel Bassani ilk 10'u tamamladılar. Bugün de ilk 10'da BMW göremedik, Alman ekip sezonun ilk yarışı öncesinde saf hız sorunu yaşıyor.

Buna ek olarak fabrika Kawasaki sürücüsü Alex Lowes da kendisine ilk 10'da yer bulamadı ve sadece 15. olabildi.

2023 WSBK sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Phillip Island yarışları ile başlayacak.

WorldSSP

WorldSSP sınıfında ise Ducati dominasyonu devam etti ve Nicola Bulega bugünkü seansı da zirvede tamamladı. Bulega ve Ducati, böylelikle testlerdeki tüm seansları lider noktalamış oldular ve yeni sezonda açık bir şekilde yenilmesi gereken ekip olacak gibi duruyorlar.

Kawasaki sürücüsü Can Öncü ise oldukça pozitif bir günü geride bıraktı. Liderin 0.446 saniye gerisinde 3. sırayı alan temsilcimiz, sezonun ilk yarışı öncesinde oldukça güçlü bir görüntü çizdi ve en hızlı Kawasaki sürücüsü oldu.