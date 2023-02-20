WSBK Phillip Adası testleri 1. gün: Kazalarla dolu ilk günde Toprak lider

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2023 WSBK sezonu, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da gerçekleştirilen kış testleriyle başlamıştı. İlk olarak İspanya'nın Jerez Pisti'nde, sonrasında ise Portekiz'in Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen ikişer günlük testler WSBK dünyası için heyecan vericiydi. Yeni motosikletler ve isimler piste ilk kez çıktılar, takımlar ise yeni parçalarını ve çözümlerini test ettiler. Temsilcimiz Toprak'ı da yeni 2023 motosikleti YZF R1'i ile bu yıl ilk kez pistte gördük.

Testlerde yaşanan gelişmeleri kaçırdıysanız, test raporlarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Test raporu

Avrupa'da gerçekleştirilen testlerin ardından WSBK padoğu dünyanın öbür ucuna uçtu ve son sezon öncesi testleri ve sezonun 1. yarışı için Phillip Adası'na geldi.

2 gün sürecek testlerin ilk günü, bugün tamamlandı ve oldukça dramatik bir günü geride bıraktık. Gün boyunca 5 kez kırmızı bayraklar sallanmak zorunda kaldı. Bu kırmızı bayraklardan bazıları kazalardan dolayı çıktı, bazıları ise piste fazla yaklaşan birkaç kazdan dolayı çıktı.

Avustralya'nın doğal yaşamı, motor sporlarını bir kez daha etkiledi ama bu sefer kangurulardan ziyade kazlar sahnedeydi.

Fotoğraf: WorldSBK.com

Bu hafta sonu Phillip Adası'nda sezonun ilk yarışı gerçekleştirileceğinden, bu testlerin önemi daha da büyüktü. Takımlar, birkaç gün sonra şampiyona puanları için yarışacakları bu pistte gerekli verileri toplamak için yoğun programlar hazırladılar.

Birinci güne Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli oldukça güçlü bir tempo sergileyerek başladı ve temposuyla birçok kişiyi şaşırttı. Temsilcimiz Toprak ise sabah seansında 10. virajda motosikletin arkasını kaybederek kaza yaptı. Ufak bir lowside yaşayan Toprak'ın durumu iyiydi ve testlere devam edebildi.

Alvaro Bautista ve Jonathan Rea da öğleden sonra seansında kaza yaptılar. İki şampiyon isim de birkaç dakikayla arayla düştü ve ikisi de 4. virajda düştüler. İki sürücünün de durumu iyiydi ve seansa devam edebildiler.

Rea ve Bautista'nın arka arkaya 4. virajda kaza yapmasının akabinde birkaç pilotun daha 4. virajda pistten taştığını gördük.

Günün sonuna geldiğimizde ise en hızlı derece temsilcimiz Toprak'a aitti. Sabah seansındaki kazasına rağmen geri dönmeyi başaran Toprak, 1:30.674'lük derecesiyle zaman tablolarının zirvesinde yer aldı.

Avrupa testlerinde oldukça güçlü performanslar gösteren fabrika Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, güçlü form grafiğini Avustralya'ya da taşıdı ve Toprak'ın 0.099 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.

Son şampiyon Bautista 0.135 saniye geride üçüncü oldu, seansın son saniyelerine kadar 2. sırada olan Rea ise son anlarda Ducati sürücüleri tarafından geçilmesinin ardından dördüncü sıraya geriledi. Sabah seansındaki temposuyla dikkat çeken Locatteli ise günü 5. sırada kapattı.

Philipp Öttl altıncı olurken; onu Remy Gardner, Garrett Gerloff ve Dominique Aegerter takip ettiler. Jerez'deki güçlü performansının ardından Portiamo'da zorlanan çaylak sürücü Aegerter, Avustralya'da yeniden ilk 10'a girmeyi başardı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Michael van der Mark'dı. Van der Mark, böylelikle en yukarıda yer alan BMW sürücüsü olmuş oldu ve BMW yine zorlu bir günü geride bıraktı.

Phillip Adası testleri, yarın (Salı) günü gerçekleştirilecek 2 seansın ardından sona erecek.

WorldSSP Şampiyonası da Phillip Adası'nda pistteydi ve sezon öncesi testleri gerçekleştirildi. Kawasaki sürücüsü Can Öncü, liderin 0.7 saniye kadar gerisinde 5. sırayı aldı ve en hızlı Kawasaki sürücüsü oldu.

WSBK Phillip Adası testleri 1. gün sonuçları:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) - 1:30.674

2. Michael Rinaldi (Ducati) +0,099 (sn)

3. Alvaro Bautista (Ducati) +0,134

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,215

5. Andrea Locatelli (Yamaha) +0,334

6. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +0,921

7. Remy Gardner (GRT-Yamaha) +0,926

8. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) +0,997

9. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) +1,054

10. Michael van der Mark (BMW) +1,158

11. Iker Lecuona (Honda) +1,230

12. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) +1,373

13. Scott Redding (BMW) +1,447

14. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) +1,532

15. Alex Lowes (Kawasaki) +1,604

16. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,619

17. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) +1,714

18. Xavi Vierge (Honda) +1,798

19. Oliver König (Orelac-Kawasaki) +1,887

20. Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) +2,231

21. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +3,371

22. Eric Granado (MIE-Honda) +3,561

Alvaro Bautista Fotoğraf: WorldSBK.com