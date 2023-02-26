WSBK Phillip Adası: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak üçüncü oldu, Aegerter ile Gardner kaza yaptı

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Hafta sonunun ilk yarışına yağmur damga vurmuştu, Superpole yarışı öncesinde ise hava güneşliydi ve pist kuruydu. Tüm pilotlar, en yumuşak hamur olan SC0 arka lastiğini kullandılar.

2. yarışın grid dizilimini belirleyecek 10 tur yarış, kırmızı ışıkların sönmesiyle start aldı. Pole pozisyonundan kalkan Bautista ilk viraja lider girse de Toprak, 4. virajda onu avladı ve ilk turu Toprak lider tamamladı.

Ancak Bautista'nın temposunun daha üstün olduğu görülebiliyordu ve İspanyol pilot, ikinci turun başlangıcında Gardner Düzlüğü'nde temsilcimizi geçerek birkaç viraj için kaybettiği liderliğini geri aldı.

Bu noktadan sonra arkasına bakmayan Bautista, arayı rahat bir şekilde açabildi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu 2/2 yapmış oldu. Ayrıca hafta sonunun son yarışına da pole'den başlamaya hak kazandı.

Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi, dördüncü turda Toprak'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve yarışı da orada tamamladı. Böylelikle Ducati duble yapmış oldu.

Ducati'lerin temposuyla mücadele etmekte zorlanan temsilcimiz Toprak, ilk yarışta olduğu gibi yine üçüncü sıradaydı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dün dördüncü sırada götürdüğü yarışta kaza yaparak hayal kırıklığı yaşayan Alex Lowes, bugüne güçlü başladı ve dördüncü sırayı aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli beşinci, Philipp Öttl ise altıncı oldu.

İlk turda Aegerter tarafından 4. virajda pistten dışarı itilen Jonathan Rea, bu sekansın ardından pozisyonlar kaybetti ve sonrasında bu kısa yarışta yukarı yükselebilecek zamanı bulamadı. İngiliz pilot damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Iker Lecuona, Axel Bassani ve Michael van der Mark ise ilk 10'u tamamladılar.

Yarışın en büyük olayı ise GYTR GRT Yamaha takım arkadaşlarının kazası oldu. Remy Gardner, altıncı turda takım arkadaşı Aegerter'e atak yapmayı denedi ancak ikili temas yaşadı ve yarış dışı kaldılar. Hafta sonunun son yarışına Aegerter 10. sıradan, Gardner ise 11. sıradan başlayacaklar ancak Garnder, bu olay nedeniyle uzun tur cezası aldı.

Seans sonucu: