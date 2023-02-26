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World Superbike / Phillip Island Yarış raporu

WSBK Phillip Adası: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak üçüncü oldu, Aegerter ile Gardner kaza yaptı

WSBK Phillip Adası hafta sonunda Superpole yarışını son şampiyon Alvaro Bautista kazanırken, Toprak Razgatlıoğlu 3. sırada finiş gördü.

Can Çarpıcı
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WSBK Phillip Adası: Superpole yarışını Bautista kazandı, Toprak üçüncü oldu, Aegerter ile Gardner kaza yaptı
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Hafta sonunun ilk yarışına yağmur damga vurmuştu, Superpole yarışı öncesinde ise hava güneşliydi ve pist kuruydu. Tüm pilotlar, en yumuşak hamur olan SC0 arka lastiğini kullandılar.

2. yarışın grid dizilimini belirleyecek 10 tur yarış, kırmızı ışıkların sönmesiyle start aldı. Pole pozisyonundan kalkan Bautista ilk viraja lider girse de Toprak, 4. virajda onu avladı ve ilk turu Toprak lider tamamladı. 

Ancak Bautista'nın temposunun daha üstün olduğu görülebiliyordu ve İspanyol pilot, ikinci turun başlangıcında Gardner Düzlüğü'nde temsilcimizi geçerek birkaç viraj için kaybettiği liderliğini geri aldı. 

Bu noktadan sonra arkasına bakmayan Bautista, arayı rahat bir şekilde açabildi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu hafta sonu 2/2 yapmış oldu. Ayrıca hafta sonunun son yarışına da pole'den başlamaya hak kazandı. 

 

Bautista'nın takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi, dördüncü turda Toprak'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi ve yarışı da orada tamamladı. Böylelikle Ducati duble yapmış oldu. 

Ducati'lerin temposuyla mücadele etmekte zorlanan temsilcimiz Toprak, ilk yarışta olduğu gibi yine üçüncü sıradaydı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dün dördüncü sırada götürdüğü yarışta kaza yaparak hayal kırıklığı yaşayan Alex Lowes, bugüne güçlü başladı ve dördüncü sırayı aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli beşinci, Philipp Öttl ise altıncı oldu.

İlk turda Aegerter tarafından 4. virajda pistten dışarı itilen Jonathan Rea, bu sekansın ardından pozisyonlar kaybetti ve sonrasında bu kısa yarışta yukarı yükselebilecek zamanı bulamadı. İngiliz pilot damalı bayrağı 7. sırada gördü. 

Iker Lecuona, Axel Bassani ve Michael van der Mark ise ilk 10'u tamamladılar. 

Yarışın en büyük olayı ise GYTR GRT Yamaha takım arkadaşlarının kazası oldu. Remy Gardner, altıncı turda takım arkadaşı Aegerter'e atak yapmayı denedi ancak ikili temas yaşadı ve yarış dışı kaldılar. Hafta sonunun son yarışına Aegerter 10. sıradan, Gardner ise 11. sıradan başlayacaklar ancak Garnder, bu olay nedeniyle uzun tur cezası aldı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 10 15'14.958      
2 Italy Michael Ruben Rinaldi 10 16'45.801 1'30.843 1'30.843  
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 10 16'45.939 1'30.981 0.138  
4 United Kingdom Alex Lowes 10 16'45.644 1'30.686    
5 Italy Andrea Locatelli 10 16'45.871 1'30.913 0.227  
6 Germany Philipp Oettli 10 16'45.760 1'30.802    
7 United Kingdom Jonathan Rea 10 16'45.906 1'30.948 0.146  
8 Spain Iker Lecuona 10 16'45.896 1'30.938    
9 Italy Axel Bassani 10 16'46.637 1'31.679 0.741  
10 Netherlands Michael vanderMark 10 16'46.538 1'31.580    
11 Italy Danilo Petrucci 10 16'46.503 1'31.545    
12 Spain Xavi Vierge 10 16'46.506 1'31.548 0.003  
13 France Loris Baz 10 16'46.524 1'31.566 0.018  
14 United Kingdom Scott Redding 10 16'46.471 1'31.513    
15 United States Garrett Gerloff 10 16'46.883 1'31.925 0.412  
16 Italy Lorenzo Baldassari 10 16'46.389 1'31.431    
17 Czech Republic Oliver Konig 10 16'48.133 1'33.175 1.744  
18 Brazil Eric Granado 10 16'48.196 1'33.238 0.063  
19 Malaysia Hafizh Syahrin 10 16'48.261 1'33.303 0.065  
20 United Kingdom Tom Sykes 7        
  Switzerland Dominique Aegerter 5        
  Australia Remy Gardner 5        
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WSBK Phillip Adası 1. yarış: Yağmurlu yarışta zafer Bautista'nın, Toprak üçüncü oldu

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