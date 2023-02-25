WSBK Phillip Adası: Sezonun ilk pole pozisyonu Toprak'a gitti, Aegerter ilk çizgide!

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Phillip Adası'na dün sıcak hava hakim olsa da Cumartesi günü durum böyle değildi. Kara bulutlar piste hızla yaklaşıyordu ve tüm takımlar, yağmur gelme ihtimaline karşı bir an önce turlarını kaydetmek için piste çıktılar.

15 dakikalık seans kara bulutlar altında gerçekleştirilse de yağmur etkisini hiç göstermedi. Güneşin ortadan kaybolmasıyla birlikte havanın ve asfaltın biraz soğuması, sürücülere daha çok yol tutuşu bulmaları konusunda yardımcı oldu. Bu durum, özellikle 2. antrenmanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle zorlanan Toprak ve Jonathan Rea'ya çok iyi geldi.

Seansın son 6 dakikasına kadar liderlik birçok kez el değiştirdi ve dereceler sürekli olarak gelişti. İlk denemelerin ardından Jonathan Rea liderdi. Son 6 dakikaya girdiğimizde ise zirve mücadelesi veren isimler ikinci denemeleri için piste çıktılar. Alvaro Bautista'nın pist üstü konumu çok kötüydü ve İspanyol pilot trafikte kaldı.

Bitime 3 dakika kala Yamaha sürücüsü Dominique Aegerter sürpriz bir şekilde ilk sıraya çıktı, bundan birkaç saniye sonra ise Toprak turunu tamamladı ve zirveye yükseldi.

Ardından Bautista geldi ve Aegerter'ile Toprak'ın arasına girerek 2. sıraya yükseldi. Son olarak Jonathan Rea çizgiyi geçti ama İngiliz sürücü derecesini geliştiremedi.

Böylelikle Toprak'ı geçebilen olmamış oldu ve seans süresi sona erdiğinde zirvede Toprak vardı. Phillip Adası Pisti'ni 1:29.400 saniye turlayan Toprak, 2023 WSBK sezonunun ilk pole pozisyonunu aldı.

Cuma günü gerçekleştirilen seanslarda zorlanan ve ilk 10'a giremeyen Toprak, bugün havanın soğumasıyla birlikte oyuna geri döndü ve pole pozisyonunu alarak mükemmel bir geri dönüşe imza attı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Belki de istediği kadar iyi bir sıralama turları geçiremeyen ve bazı noktalarda trafiğe takılan Bautista, 0.184 saniye geride ikinci sırayı aldı. İspanyol pilot, yine de kesinlikle 1. yarış için kötü bir pozisyonda değil ve yarışta Toprak'la mücadele edebilecek tempoya sahip gibi duruyor.

Seansın asıl sürprizi ise kesinlikle Aegerter'di. WSBK Şampiyonası'ndaki ilk sıralama turlarını 3. sırada noktalayan çaylak sürücü, serideki birinci yarışına ilk çizgiden başlayacak ve podyumu kovalayacak.

Alvaro Bautista ve Toprak Razgatlıoğlu, seansın sonrasında birbirlerini tebrik ediyorlar Fotoğraf: WorldSBK.com

Tıpkı Toprak gibi havanın soğumasıyla mücadeleye dönen Jonathan Rea dördüncü en hızlı isim oldu. Beşinci sırayı alan Philipp Öttl performansıyla etkileyen bir diğer isimdi. Michael Ruben Rinaldi ise ikinci çizgiyi tamamladı.

Yerel kahraman Remy Gardner, serideki ilk Superpole seansını 7. sırada noktaladı. Alex Lowes ve Andrea Locatelli ise üçüncü çizgiyi tamamladılar. Testlerde ve antrenmanlarda güçlü bir görüntü çizen Locatelli'nin sıralama turlarında aynı performansı verememesi Yamaha için olumsuz bir sürpriz olsa gerek.

MotoGP yarış galibi Danilo Petrucci ise ilk 10'u tamamladı. Üçüncü antrenmanın en hızlı ismi olan Honda sürücüsü Iker Lecuona, seansı 11. sırada noktaladı ve en hızlı Honda sürücüsü konumundaydı. Bu da ilk 10 içerisinde Honda sürücüsü olmadığı anlamına geldi. Honda gibi BMW de ilk 10'a sürücü sokamadı.

Sezonun ilk yarışı, TSİ 08.00'de başlayacak.

İlk 10:

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images