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World Superbike / Test raporu

WSBK Philip Island testi: Toprak ilk günün en hızlısı!

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WSBK Philip Island testi: Toprak ilk günün en hızlısı!
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Şub 2020 08:37

2020 Dünya Superbike Şampiyonası sezonu öncesinde Philip Island'da gerçekleştirilen kış testinin ilk gününü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son sezon öncesi testi olan Philip Island'da gerçekleştirilen testin ilk günü oldukça yakındı.

Bu yıl Kawasaki'den Yamaha fabrika takımına geçiş yapan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk testlerdeki güçlü performansını Philip Island testine de taşımayı başardı.

Temsilcimiz 54 tur attığı günde 1:30.740 yapmayı başardı ve günün en hızlı ismi olarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ancak seans çok yakındı ve BMW sürücüsü Tom Sykes 0.022 saniye geride ikinci en hızlı dereceyi yaptı. Onu da Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz takip etti. Bu üç isim sadece 0.037 saniye içinde dizildi.

Son dünya şampiyonu Jonathan Rea, testlerde toplam 41 tur attı ve temsilcimizin 0.256 saniye gerisinde dördüncü en hızlı zamanı yaptı.

Onu 0.2 saniye geriden eski takım arkadaşı ve Honda sürücüsü Leon Haslam takip etti.

Haslam, Scott Redding'in hemen gerisinde altıncı olurken, Michael van der Mark 44 tur attığı seansta Toprak'ın 0.5 saniye gerisinde yedinci oldu.

İlk onu Eugene Laverty, Alex Lowes ve Chaz Davies tamamladı. Alvaro Bautista bir kez daha geride kaldı ve Toprak'ın 1.8 saniye gerisinde 15. oldu.

Gün sonucu:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) - 1:30.740 (54 Tur)
2. Tom Sykes (BMW) +0,022 (39)
3. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) +0,037 (43)
4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,256 (41)
5. Leon Haslam (Honda) +0,456 (34)
6. Scott Redding (Ducati) +0,496 (46)
7. Michael van der Mark (Yamaha) +0,512 (44)
8. Eugene Laverty (BMW) +0,845 (40)
9. Alex Lowes (Kawasaki) +0,925 (51)
10. Chaz Davies (Ducati) +1,373 (44)
11. Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) +1,524 (32)
12. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) +1,532 (34)
13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) +1,674 (41)
14. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) +1,758 (38)
15. Alvaro Bautista (Honda) +1,801 (47)
16. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) +1,966 (39)
17. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +2,089 (46)
18. Leon Camier (Barni-Ducati) +2,889 (34)
19. Takumi Takahashi (MIE-Honda) +5,606 (18)

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Sebastian Fränzschky

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