WSBK, Oschersleben ile Almanya’ya dönüyor

Oschersleben, geçtiğimiz ay takvime gireceği açıklanan Barcelona’nın ardından 2020 takvimindeki ikinci yeni pist olacak ve 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde seriye ev sahipliği yapacak.

Böylece WSBK, 2016 Lausitz’den sonra ilk kez Almanya’ya dönecek. Oschersleben, 2000-2004 arasında da seriye ev sahipliği yapmıştı.

Pist, son yıllarda FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı.

WSBK direktörü Gregorio Lavilla, “FIM Dünya Superbike Şampiyonası’nın Oschersleben’a geri döndüğünü gördüğüm için çok mutluyum. Orası, güzel anılarımın olduğu ve bazı iyi sonuçlar aldığım bir yer.”

“Burası, Almanya’nın motosiklet yarışları konusunda coşkulu bir bölge ve taraftarlara Dünya Superbike gibi üst seviyede bir gösteri sağladığı için onur duyuyorum.”

“Alman seyircilerin önünde gerçekleştirilecek olan yarış etkinliğinin üç yıl sonra tekrar Almanya’da gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

WSBK, resmi 2020 takvimini henüz açıklamadı ancak Buriram ve Laguna Seca ayaklarının gelecek sene takvimde yer alması beklenmiyor.