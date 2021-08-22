WSBK Navarra: İkinci yarışı Toprak kazandı, Rea ile puanını eşitledi!

Yarışın başlangıcı biraz tuhaftı çünkü sürücüler formasyon turunu atıp gride geldiklerinde, bir problem nedeniyle startın geciktirileceği açıklandı.

Kohta Nozane'nin motosikletinde sorun vardı ve Japon sürücü pit yoluna alındı.

Yarış kontrol de fazladan formasyon turu atıldığı için yarışın 23 yerine 22 tur üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Nihayet yarış başladığında Scott Redding ilk sıradaki yerini korurken, Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli ikinci sıraya çıktı.

Fakat temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, orta sektörde hem Redding hem de takım arkadaşı Andrea Locatelli'yi ardında bıraktı ve liderliği aldı.

Locatelli ve Alex Lowes arasında yaşanan olayın ardından her iki sürücü de ilk beşin dışına düştü.

Jonathan Rea, yarışın ikinci turunda Redding'i geçerek Ducati sürücüsünden ikinci sırayı almayı başardı. Ardından temsilcimiz Toprak'ın peşine takıldı. Bu noktada ilk beş Toprak, Rea, Redding, Tom Sykes ve Michael van der Mark'ı geçen Locatelli şeklindeydi.

Lowes ile yaşadığı olayın ardından gerileyen Locatelli daha sonra Sykes'ı geçerek dördüncü sıraya çıktı.

Rea, uzun süre Toprak üzerinde baskı yapsa da temsilcimiz yerini korumayı başardı ve Britanyalı sürücüye atak izni vermedi. Hatta son 9 tura girerken farkı 1 saniyeye kadar çıkardı.

Son turlarda Redding, Rea üzerindeki baskısını artırmaya başladı ve rakibini zorladı. Son dört tura girerken Redding, Rea'e atak yapsa da, Kawasaki sürücüsü yerini korudu. Fakat Redding tur bitmeden Rea'e dış taraftan çok güzel bir atak daha yaptı ve bu kez ikinciliği aldı.

Redding, Rea'i geçse de Toprak'la arayı kapatmayı başaramadı ve temsilcimiz damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Toprak bu yılki altıncı galibiyetini aldı ve şampiyonada Rea ile puanını eşitledi.

Redding pole pozisyonundan başladığı yarışta hem Toprak hem de Rea'e geçildi. Sonrasında Rea'i geçerek ikinciliği alan Redding, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve hafta sonunu iki galibiyet ve bir ikincilikle kapattı.

Rea için pek de iyi bir hafta sonu olmadı. Üç yarışın üçünde de podyuma çıkan Rea, buna karşılık hafta sonunu galibiyetsiz kapattı ve Toprak'ın şampiyonada puan farkını kapatmasına engel olamadı.

Locatelli, ilk turda ikinciliğe kadar çıksa da, Lowes ile yaşadığı temas sonrası ön bölümden koptu ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek bir kez daha ilk beşe girdi.

Sykes damalı bayrağı beşinci sırada görerek hafta sonunu nispeten iyi şekilde tamamlarken, Lowes altıncı ve Navarra'da beklentinin çok altında kalan Michael Ruben Rinaldi yedinci oldu.

Michael van der Mark sekizinci, Alvaro Bautista dokuzuncu ve en iyi bağımsız sürücü olan Axel Bassani 10. oldu.

Tito Rabat ve Jonas Folger sırasıyla 11. ve 12. oldular.

Bu sonuçlarla Toprak, 311 puanla şampiyona liderliğine yükselirken, aynı puanı bulunan Rea ikinci ve 273 puana çıkan Redding üçüncü sırada yer alıyor.

Sezonun bir sonraki yarışı 4-5 Eylül'de Fransa'da yapılacak.

Yarış sonucu: