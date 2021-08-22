WSBK Navarra: Superpole yarışını Redding kazandı, Toprak 3. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Navarra ayağında heyecan, pazar sabahı yapılan Superpole yarışıyla devam etti.

Yarış her zamanki gibi 10 tur üzerinden gerçekleştirildi ve şartlar tıpkı dün olduğu gibi bugün de oldukça iyiydi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Ducati Scott Redding startla beraber liderliği eline geçirirken, Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ikinci sıraya geriledi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise sekizinci sıradan harika bir kalkış yaptı ve daha ilk turda üçüncü sıraya gelerek Rea'in peşine takıldı. İlk turun ardından klasman Redding, Rea, Toprak, Andrea Locatelli ve Alex Lowes şeklinde oldu.

Yarışın ikinci turunda Rea, Redding'i geçerek yarışın liderliğini almayı başardı. Sonrasında Rea ve Redding çekişirken, Toprak bu mücadeleden faydalandı ve o da Ducati sürücüsünü geçti.

Toprak daha sonra Rea'i sıkıştırmaya başladı ve ilk viraja gelirken rakibini geçti. Ancak Rea kendisine yanıt verdi ve ikili arasında ufak bir temas yaşandı. Rea yerini geri aldı ve Redding de Toprak'ı geride bıraktı.

Redding, ertesi tur start düzlüğünde Rea'i geçti ve tekrar ilk sıraya oturdu. Toprak yaptığı ufak bir hatayla vakit kaybetti ve bu ikilinin biraz ardına düştü.

Redding peş peşe en hızlı turları atarak Rea ile arayı açmaya başlarken, Toprak ve Rea arasındaki fark genel olarak sabit kaldı.

Rea, yarışın kalan kısmında Redding'le arayı kapatsa da, pozisyon anlamında herhangi bir değişiklik olmadı ve Redding, arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

Şampiyonada lider konumda bulunan Rea, ilk sıradan başladığı yarışta bir kez daha Redding'e geçildi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Britanyalı sürücü böylelikle şampiyonada Toprak'la arayı biraz daha açtı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak, iyi bir ilk tur geçirip sekizinci sıradan üçüncü sıraya çıktı ve harika başladı. Sonrasında liderliği de alan Toprak, sonlara doğru tempo kaybı yaşadı ve yarışı üçüncü bitirerek bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Andrea Locatelli, son yarışlarda olduğu gibi yine istikrarlı bir performans ortaya koydu ve tıpkı ilk yarışta olduğu gibi Superpole yarışında da dördüncü oldu.

Alex Lowes bir ara Locatelli'yi geçse de yarışı beşinci sırada bitirdi ve yine ilk beşe girdi.

BMW sürücüsü Tom Sykes damalı bayrağı altıncı sırada görüp en iyi BMW sürücüsü olurken, Go-Eleven Ducati'dan Chaz Davies yedinci ve Garrett Gerloff'la giriştiği savaşı kazanan Michael van der mark ise sekizinci oldu.

İlk onu Gerloff ve Alvaro Bautista tamamladı.

Startta sekiz sıra kazanan Kohta Nozane 11. olurken, Axel Bassani 12. ve kötü bir hafta sonu geçiren Michael Ruben Rinaldi 13. oldu.

Leon Haslam ise yarışı ancak 14. bitirebildi.

Bu sonuçlarla Rea puanını 295 yaparken, Toprak 286 ve Redding 253 puana yükseldi.

Yarış sonucu: