WSBK Navarra: Redding rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu

İspanya'da bulunan Navarra pisti, Dünya Superbike Şampiyonası'na ilk kez bu hafta sonu ev sahipliği yapıyor ve yarış, güneşli yaz şartlarında gerçekleştirildi.

Ducati sürücüsü Scott Redding, startla birlikte Jonathan Rea'i geçerek ilk sırayı aldı fakat Rea, aynı turun içinde Britanyalı sürücüyü geçerek tekrar ilk sıraya oturdu.

Superpole sıralama turlarında geride kalan Toprak, ilk turda dört sıra birden kazandı ve dördüncü sıraya çıktı.

Böylelikle sıralama Rea, Redding, Andrea Locatelli ve Toprak şeklinde oldu.

Rea başlangıçta arayı açıyormuş gibi görünse de, sonrasında Redding kendisini yakaladı ve bitime 18 tur kala şampiyona liderini geçerek ilk sırayı aldı.

Bu ikili, aynı zamanda arkadaki Locatelli ve Toprak'la da farkı açmaya başladılar. Toprak ilk turlarda takım arkadaşının gerisinde kaldı ve İtalyan sürücüyü geçemedi. Fakat bitime 15 tur kala üçüncülüğü amayı başardı. Ancak ön tarafta Redding ve Rea aradaki farkı farkı iki saniyenin üzerine çıkarmıştı

Rea, son 11 tura girerken dokuzuncu virajda bir hata yaptı ve Redding'in epey ardına düştü ve galibiyet mücadelesinden koptu.

Redding, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve ortaya koyduğu güçlü performansla rahat şekilde galibiyete uzandı.

Most'ta gerçekleştirilen son yarışı da kazanan Redding, böylelikle arka arkaya ikinci zaferini elde etmiş oldu.

Rea pole pozisyonundan başladığı yarışta, Redding'le olan mücadelesini kaybetti ve ardından yaptığı hatayla galibiyet mücadelesinden koptu. Sonuç olarak Rea, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve podyuma çıktı.

Temsilcimiz Toprak, yarışa sekizinci sıradan başladı ve daha ilk turda dört sıra kazanıp Andrea Locatelli'nin ardına geldi.

Locatelli'nin ardında epey vakit kaybeden Toprak, takım arkadaşını geçse de Rea ile arasını kapatmayı başaramadı ve üçüncü olarak hasarı minimuma indirmiş oldu.

Son yarışların yükselen isimlerinden olan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli, Toprak'a geçilmesinin ardından yarışı dördüncü sırada tamamladı ve Japon üreticiye önemli puanlar getirdi.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, yarışta iyi performans gösterip beşinci olurken, yarışa üçüncü sıradan başlayan fakat gerilemekten kurtulamayan BMW sürücüsü Tom Sykes, altıncı oldu.

BMW sürücüsü Michael van der Mar, yarışı sessiz sedasız yedinci bitirdi ve böylelikle iki BMW de ilk yediye girmiş oldu.

Axel Bassani, son turlarda Garrett Gerloff'un baskısına rağmen yerini koruyup sekizinci olurken, Gerloff dokuzuncu ve pek iyi bir yarış geçiremeyen Michael Ruben Rinaldi 10. oldu.

Tito Rabat yarışı Kohta Nozane'nin gerisinde 12. bitirirken, Leon Haslam 13. ve Jonas Folger 14. oldu.

Chaz Davies, Alvaro Bautista ve Lucas Mahias gibi isimler kaza yaparak yarışa veda ettiler.

Bu sonuçlarla Rea puanını 286'ya yükseltirken, Toprak 279 puana çıktı. Redding ise topladığı 25 puanla 241 puana çıkmış oldu.

Yarış sonucu: