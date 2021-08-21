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World Superbike / Navarra Yarış raporu

WSBK Navarra: Redding rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Navarra'da gerçekleştirilen ilk yarışını Ducati sürücüsü Scott Redding kazandı.

WSBK Navarra: Redding rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu

İspanya'da bulunan Navarra pisti, Dünya Superbike Şampiyonası'na ilk kez bu hafta sonu ev sahipliği yapıyor ve yarış, güneşli yaz şartlarında gerçekleştirildi.

Ducati sürücüsü Scott Redding, startla birlikte Jonathan Rea'i geçerek ilk sırayı aldı fakat Rea, aynı turun içinde Britanyalı sürücüyü geçerek tekrar ilk sıraya oturdu.

Superpole sıralama turlarında geride kalan Toprak, ilk turda dört sıra birden kazandı ve dördüncü sıraya çıktı.

Böylelikle sıralama Rea, Redding, Andrea Locatelli ve Toprak şeklinde oldu.

Rea başlangıçta arayı açıyormuş gibi görünse de, sonrasında Redding kendisini yakaladı ve bitime 18 tur kala şampiyona liderini geçerek ilk sırayı aldı.

Bu ikili, aynı zamanda arkadaki Locatelli ve Toprak'la da farkı açmaya başladılar. Toprak ilk turlarda takım arkadaşının gerisinde kaldı ve İtalyan sürücüyü geçemedi. Fakat bitime 15 tur kala üçüncülüğü amayı başardı. Ancak ön tarafta Redding ve Rea aradaki farkı farkı iki saniyenin üzerine çıkarmıştı

Rea, son 11 tura girerken dokuzuncu virajda bir hata yaptı ve Redding'in epey ardına düştü ve galibiyet mücadelesinden koptu.

Redding, yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve ortaya koyduğu güçlü performansla rahat şekilde galibiyete uzandı. 

Most'ta gerçekleştirilen son yarışı da kazanan Redding, böylelikle arka arkaya ikinci zaferini elde etmiş oldu.

Rea pole pozisyonundan başladığı yarışta, Redding'le olan mücadelesini kaybetti ve ardından yaptığı hatayla galibiyet mücadelesinden koptu. Sonuç olarak Rea, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve podyuma çıktı.

Temsilcimiz Toprak, yarışa sekizinci sıradan başladı ve daha ilk turda dört sıra kazanıp Andrea Locatelli'nin ardına geldi.

Locatelli'nin ardında epey vakit kaybeden Toprak, takım arkadaşını geçse de Rea ile arasını kapatmayı başaramadı ve üçüncü olarak hasarı minimuma indirmiş oldu.

Son yarışların yükselen isimlerinden olan Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli, Toprak'a geçilmesinin ardından yarışı dördüncü sırada tamamladı ve Japon üreticiye önemli puanlar getirdi.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, yarışta iyi performans gösterip beşinci olurken, yarışa üçüncü sıradan başlayan fakat gerilemekten kurtulamayan BMW sürücüsü Tom Sykes, altıncı oldu.

BMW sürücüsü Michael van der Mar, yarışı sessiz sedasız yedinci bitirdi ve böylelikle iki BMW de ilk yediye girmiş oldu.

Axel Bassani, son turlarda Garrett Gerloff'un baskısına rağmen yerini koruyup sekizinci olurken, Gerloff dokuzuncu ve pek iyi bir yarış geçiremeyen Michael Ruben Rinaldi 10. oldu.

Tito Rabat yarışı Kohta Nozane'nin gerisinde 12. bitirirken, Leon Haslam 13. ve Jonas Folger 14. oldu.

Chaz Davies, Alvaro Bautista ve Lucas Mahias gibi isimler kaza yaparak yarışa veda ettiler.

Bu sonuçlarla Rea puanını 286'ya yükseltirken, Toprak 279 puana çıktı. Redding ise topladığı 25 puanla 241 puana çıkmış oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 23 -  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 23 2.519 2.519
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 23 5.894 5.894
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 23 9.405 9.405
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 23 16.219 16.219
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 23 20.600 20.600
7 Netherlands Michael vanderMark BMW 23 24.158 24.158
8 Italy Axel Bassani Ducati 23 26.497 26.497
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 23 26.718 26.718
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 23 29.602 29.602
11 Japan Kohta Nozane Yamaha 23 39.387 39.387
12 Spain Tito Rabat Ducati 23 41.316 41.316
13 United Kingdom Leon Haslam Honda 23 44.338 44.338
14 Germany Jonas Folger BMW 23 48.470 48.470
15 France Christophe Ponsson Yamaha 23 > 1'  
16 Japan Naomichi Uramoto Suzuki 23 > 1'  
17 Belgium Loris Cresson Kawasaki 23 > 1'  
18 United States Jayson Uribe Kawasaki 22 1 lap  
  Spain Alvaro Bautista Honda 0    
  United Kingdom Chaz Davies Ducati 0    
  France Lucas Mahias Kawasaki 0    
  Argentina Leandro Mercado Honda 0    
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WSBK Navarra: Rea arka arkaya 7. kez pole'de, Toprak sekizinci oldu

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