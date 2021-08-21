WSBK Navarra: Rea arka arkaya 7. kez pole'de, Toprak sekizinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan bu hafta sonu İspanya'nın Navarra pistinde olacak ve Superpole seansı, bugün öğle saatlerinde yapıldı.

Yamaha sürücüleri, antrenman seanslarında ön plana çıkmıştı fakat Superpole'de Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea yine üstün olan taraftı.

Rea, seansın başlangıcında 1:36.794 yaparak en hızlı zamanı eline geçirdi ve ilk bölümü ilk sırada tamamladı.

Son üç dakikalık bölümde sürücüler, ikinci bir deneme daha yapmak için piste çıktılar ve dereceler yavaş yavaş gelişti.

Go-Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies, seansın bitimine yaklaşık 2 dakika kala 1:36.693 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye yerleşmeyi başardı.

Saniyeler sonra antrenmanların en hızlısı olan Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli 1:36.580 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Ancak dereceler gelişmeye devam etti ve BMW sürücüsü Tom Sykes 1:36.546 ile liderliği alırken, sonrasında Scott Redding 1:36.215 yaptı ve ilk sıraya oturdu.

Fakat son sözü, bu yıl şimdiye kadar tüm Superpole seanslarını ilk sırada tamamlayan Rea söyledi.

Britanyalı sürücü, sondan bir önceki denemesinde 1:36.122 yaptı ve bu derece pole pozisyonunu alması için yeterli oldu.

Ancak onun da liderliği çok uzun sürmedi çünkü Rea 1:36.122 yaptı. Kalan bölümde kimse derecesini geliştiremedi ve pole pozisyonu Rea'in oldu. Britanyalı sürücü böylelikle arka arkaya yedinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Scott Redding son zaman turunda pole pozisyonuna yaklaşsa da, Rea'in 0.093 saniye gerisinde kaldı ve ikinci oldu.

Sykes sürpriz şekilde 1:36.546'lık turuyla seansı üçüncü sırada tamamladı. Fakat Rea ile arasında 0.424 saniye vardı.

Locatelli son yarışlardaki yükselişini devam ettirip 1:36.580 ile 0.458 saniye geride dördüncü olurken, Go-Eleven Ducati'den Davies beşinci ve Puccetti Kawasaki'dan Lucas Mahias ise altıncı oldu.

Alex Lowes, fabrika Kawasaki motosikletine rağmen Mahias'ın gerisinde kaldı ve yedinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için pek de iyi bir seans olmadı. Toprak sıralama turlarını 0.630 saniye geride sekizinci sırada noktalayabildi.

İlk onu GRT-Yamaha'dan Garrett Gerloff ve BMW'den Michael van der Mark tamamladı.

Honda sürücüleri yine ilk ona giremediler. Alvaro Bautista 12. olurken, Leon Haslam 17. oldu. Michael Ruben Rinaldi ise 13. sırada yer alabildi.

Seans sonucu: