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World Superbike / Autodrom Most Yarış raporu

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Most ayağının ilk yarışını Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı yarışta güçlü bir bir start alarak Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'i geçmeyi başardı.

Bu hamleyle birlikte Toprak lider, Rea ikinci ve Ducati sürücüsü Scott Redding üçüncü sırada yer aldı.

Redding ilk bölümde daha fazla tempoya sahip olan taraftı ve önce Rea'i, sonra da Toprak'ı geçerek liderliği eline geçirdi. Redding farkı yavaş yavaş açmaya başlarken, sonrasında Rea de temsilcimizi ardında bıraktı.

Rea, Redding ile aynı tempoyu tutturamazken, Toprak'ın Rea'e kıyasla daha fazla tempoya sahip olduğu görülebiliyordu. Temsilcimiz son 15 tura girerken Rea'i geçmeyi başardı ve ikinciliği aldı.

İkili sonrasında yavaş yavaş Redding ile arayı kapatmaya başladılar. Fakat son dokuz tura girerken Rea, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak ilk onun dışına düştü.

Toprak ise peş peşe hızlı turlar atarak Redding ile aradaki farkı yarım saniyenin altına indirdi ve rakibini zorlamaya başladı.

Rea kazanın ardından yarışa 11. sırada dönmüştü ancak bitime beş tur kala bir kaza daha yaptı ve bu kez motosikletindeki ciddi hasar nedeniyle yarışa veda etti.

Diğer tarafta Toprak, son dört tura girerken Redding'i güzel bir atakla geçti ve liderliği almayı başardı. Fakat Redding, güçlü Ducati motosikletiyle beraber start finiş düzlüğünde Toprak'ı geçerek liderliği geri aldı.

İki sürücü arasındaki bu heyecan verici mücadele son tura kadar devam etti. Toprak, bitime iki viraj kala Redding'e geç frenajla harika bir atak yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Toprak kalan bölümde hata yapmadı ve Rea'in finiş göremediği yarışta galibiyete uzanarak oldukça önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla Toprak, şampiyonada Rea ile arasındaki puan farkını 12'ye indirdi.

Redding, uzun süre lider götürdüğü yarışta, Toprak'a karşı çok iyi savunma yaptı. Ancak Toprak, son iki viraja gelirken iç taraftan çok geç fren yaptı ve Redding'den liderliği aldı. Redding kalan bölümde Toprak'ı geçemedi ve sonuç olarak sadece 0.040 saniye geride ikinci oldu.

Yamaha ile son yarışlarda iyi bir ilerleme kaydeden Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, Rea'in yarış dışı kalmasından da faydalanarak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve bu yılki ikinci podyumunu kazandı.

Bu hafta sonu şimdiye kadar pek fazla varlık gösteremeyen Michael Ruben Rinaldi, yarışta olaylardan uzak turdu ve Toprak'ın 16.6 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Axel Bassani, Rinaldi'nin sadece 0.3 saniye gerisinde beşinci olurken, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff altıncı oldu.

Alvaro Bautista, Leon Haslam, Tom Sykes ve özel davetle yarışan Marvin Fritz ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Yarışta çok sayıda kaza veya olay vardı. Rea'in yanı sıra Michael van der Mark, Loris Cresson, Tito Rabat, Jonas Folger, Chaz Davies, Jayson Uribe, Karel Hanika ve Alessandro del Bianco finiş göremediler.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 22 -  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 22 0.040 0.040
3 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 13.838 13.838
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 22 16.650 16.650
5 Italy Axel Bassani Ducati 22 16.935 16.935
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 22 17.099 17.099
7 Spain Alvaro Bautista Honda 22 22.590 22.590
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 22 24.728 24.728
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 22 26.924 26.924
10 Germany Marvin Fritz Yamaha 22 39.559 39.559
11 France Christophe Ponsson Yamaha 22 58.991 58.991
12 Spain Isaac Viñales Kawasaki 22 59.105 59.105
13 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 > 1'  
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 1 lap  
  United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 0    
  Netherlands Michael vanderMark BMW 0    
  Belgium Loris Cresson Kawasaki 0    
  Spain Tito Rabat Ducati 0    
  Germany Jonas Folger BMW 0    
  United Kingdom Chaz Davies Ducati 0    
  United States Jayson Uribe Kawasaki 0    
  Czech Republic Karel Hanika Yamaha 0    
  Italy Alessandro Del Bianco Honda 0    
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Most WSBK: Rea, 2021'deki pole serisini devam ettirdi, Toprak ikinci oldu

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