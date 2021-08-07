WSBK Most: Toprak harika atağıyla kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı yarışta güçlü bir bir start alarak Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'i geçmeyi başardı.

Bu hamleyle birlikte Toprak lider, Rea ikinci ve Ducati sürücüsü Scott Redding üçüncü sırada yer aldı.

Redding ilk bölümde daha fazla tempoya sahip olan taraftı ve önce Rea'i, sonra da Toprak'ı geçerek liderliği eline geçirdi. Redding farkı yavaş yavaş açmaya başlarken, sonrasında Rea de temsilcimizi ardında bıraktı.

Rea, Redding ile aynı tempoyu tutturamazken, Toprak'ın Rea'e kıyasla daha fazla tempoya sahip olduğu görülebiliyordu. Temsilcimiz son 15 tura girerken Rea'i geçmeyi başardı ve ikinciliği aldı.

İkili sonrasında yavaş yavaş Redding ile arayı kapatmaya başladılar. Fakat son dokuz tura girerken Rea, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak ilk onun dışına düştü.

Toprak ise peş peşe hızlı turlar atarak Redding ile aradaki farkı yarım saniyenin altına indirdi ve rakibini zorlamaya başladı.

Rea kazanın ardından yarışa 11. sırada dönmüştü ancak bitime beş tur kala bir kaza daha yaptı ve bu kez motosikletindeki ciddi hasar nedeniyle yarışa veda etti.

Diğer tarafta Toprak, son dört tura girerken Redding'i güzel bir atakla geçti ve liderliği almayı başardı. Fakat Redding, güçlü Ducati motosikletiyle beraber start finiş düzlüğünde Toprak'ı geçerek liderliği geri aldı.

İki sürücü arasındaki bu heyecan verici mücadele son tura kadar devam etti. Toprak, bitime iki viraj kala Redding'e geç frenajla harika bir atak yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Toprak kalan bölümde hata yapmadı ve Rea'in finiş göremediği yarışta galibiyete uzanarak oldukça önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla Toprak, şampiyonada Rea ile arasındaki puan farkını 12'ye indirdi.

Redding, uzun süre lider götürdüğü yarışta, Toprak'a karşı çok iyi savunma yaptı. Ancak Toprak, son iki viraja gelirken iç taraftan çok geç fren yaptı ve Redding'den liderliği aldı. Redding kalan bölümde Toprak'ı geçemedi ve sonuç olarak sadece 0.040 saniye geride ikinci oldu.

Yamaha ile son yarışlarda iyi bir ilerleme kaydeden Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, Rea'in yarış dışı kalmasından da faydalanarak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve bu yılki ikinci podyumunu kazandı.

Bu hafta sonu şimdiye kadar pek fazla varlık gösteremeyen Michael Ruben Rinaldi, yarışta olaylardan uzak turdu ve Toprak'ın 16.6 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Axel Bassani, Rinaldi'nin sadece 0.3 saniye gerisinde beşinci olurken, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff altıncı oldu.

Alvaro Bautista, Leon Haslam, Tom Sykes ve özel davetle yarışan Marvin Fritz ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Yarışta çok sayıda kaza veya olay vardı. Rea'in yanı sıra Michael van der Mark, Loris Cresson, Tito Rabat, Jonas Folger, Chaz Davies, Jayson Uribe, Karel Hanika ve Alessandro del Bianco finiş göremediler.

Yarış sonucu: