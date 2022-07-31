WSBK Most: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

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Superpole yarışı kuru zeminde başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu harika bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Rea ilk turda ikinci sıraya gerilerken, ilk yarışın galibi Alvaro Bautista üçüncü sıraya çıktı. Böylelikle favori üçlü, daha henüz ilk turda ilk üç sıraya yükselmiş oldu.

Toprak liderliği ele geçirmesinin ardından peş peşe en hızlı turları attı ve Rea'in kendisine atak yapmasını engelledi.

Bitime dört tur kala Rea, tempo yükseltirken, farkı yeniden yarım saniyenin altına düşürdü. Sonrasında temsilcimizi temiz bir atakla geride bıraktı ve bitime üç tur kala yarışın lideri oldu.

Ancak Toprak'ın vazgeçmeye niyeti yoktu ve son iki tura girerken ilk virajda güzel bir atakla yeniden liderliğe oturdu. Rea, son turda Toprak'ı yeniden zorlasa da, yaptığı hatanın ardından çakıl havuzuna çıktı ve geriye düştü.

Toprak böylelikle ön tarafta kalmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Superpole yarışını kazanmış oldu.

Bugünkü ikinci ana yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde eden temsilcimizi son turdaki hatasının ardından Rea takip ederken, yarış boyunca öndekilerle aynı tempoyu tutturamayan Alvaro Bautista üçüncü oldu ve en azından podyuma çıktı.

Michael Ruben Rinaldi'nin dördüncü olduğu yarışta Axel Bassani beşinci, Andrea Locatelli altıncı, Iker Lecuona yedinci ve Scott Redding sekizinci oldu.

İlk onu Garrett Gerloff ve Xavi Vierge tamamlarken, Alex Lowes kaza yaparak yarışa veda etti.

Bu sonuçla Bautista 278 puana yükselirken, Rea 251, Topak ise 235 puana yükselmiş oldu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images